Încă o lovitură pentru Trump: Și procurorul general William Barr afirmă că nu au fost descoperite dovezi privind fraudarea răspândită a alegerilor

„Până acum nu am văzut fraudă la o scară care să fi putut determina un rezultat diferit în alegeri”, a declarat Barr pentru Associated Press.Doi dintre avocații președintelui Donald Trump, Rudy Giuliani și Jenna Ellis, l-au contrazis ulterior pe acesta într-un comunicat.„Cu tot respectul cuvenit Procurorului General, nu a existat nici măcar un simulacru de investigație a Departamentului de Justiție”, au afirmat aceștia.„Am adunat dovezi ample pe care [oficialii Departamentului de justiție] nu le-au examinat privind voturi ilegale în cel puțin șase state”, au adăugat avocații lui Trump în comunicat.Barr a părut să încerce să preîntâmpine acest argument în interviul acordat AP, afirmând că instanțele sunt cel mai bun loc pentru echipa lui Trump de a-și înainta acuzațiile și nu Departamentul de justiție.Acesta a adăugat că „majoritatea acuzațiilor privind frauda sunt foarte particularizate unui set de circumstanțe sau actori sau conduită” și nu „acuzații sistemice”.Afirmația lui Barr, unul dintre cei mai loiali apărători ai lui Trump, este cu atât mai remarcabilă întrucât acesta a susținut timp de mai multe luni afirmații fără bază ale președintelui republican privind posibila fraudare a voturilor prin corespondență.Barr a speculat că țări străine ar putea manipula voturile prin corespondență, o afirmație în sprijinul căreia serviciile de informații americane nu au găsit nicio dovadă.În luna octombrie Barr a atras critici puternice după ce a autorizat ca procurorii federal care suspectează infracțiuni electorale să ia măsuri pentru investigarea acestora.Echipa de campanie a lui Donald Trump și alți oficiali republicani au intentat peste 20 de procese privind potențiale fraude electorale în mai multe state pierdute de acesta însă până acum nu au câștigat niciun caz.Cele șase state cheie care au decis alegerile - Arizona, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia și Nevada - și-au certificat rezultatele alegerilor, confirmând victoria președintelui ales Joe Biden.În pofida acuzațiilor lansate de Trump și echipa sa, Departamentul de securitate internă al SUA (DHS) a afirmat despre alegerile din 3 noiembrie că au fost „cele mai sigure din istoria american㔄A existat o acuzație care ar constitui fraudă sistemică fiind vorba despre afirmația că mașinile de vot au fost programate să distorsioneze rezultatele alegerilor”, a mai afirmat William Barr.„Însă DHS și DOJ au analizat asta și, până acum, nu am găsit nimic care să dovedească acel lucru”, a precizat acesta.Liderul minorității democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a speculat marți că Trump îl va concedia pe Barr la fel cum a făcut-o și cu alți oficiali care l-au sfidat.„Bănuiesc că el e următorul care va fi concediat”, le-a declarat Schumer reporterilor.Marți noaptea procurorul general a avut o întrevedere de două ore cu Trump și nu a fost concediat însă după aceasta un purtător de cuvânt al DOJ a încercat să atenueze declarațiile anterioare ale lui Barr.„Unele canale media au relatat incorect că departamentul și-a finalizat investigația privind fraudele electorale și au anunțat că nu a fost găsită fraudă în alegeri”, a declarat purtătorul de cuvânt al DOJ pentru CBS.„Departamentul va continua să primească și ancheteze viguros toate acuzațiile specifice și credibile de fraudă pe cât de prompt posibil”, a adăugat acesta.