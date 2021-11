Doamna Ionescu și furtunul de la chiuvetă

Articol susținut de BCR

Discuțiile care aveau loc joi seara în locuința familiei Ionescu numai calme nu erau. Până și pisicul familiei se ascunsese sub pat, de teamă. Și pentru ce? Se spărsese furtunul de la chiuveta din bucătărie. Domnul Ionescu voia să cheme un instalator specializat, dar doamna i-o luase înainte. ”Lasă dragă că se pricepe și nea Ion de la patru, nu mai fi așa de țâfnos! Am vorbit deja cu el, ce dacă e șofer de autobuz? Știi bine ce gospodar e! Își repară singur tot ce se strică prin casă, nu stă ca alții să...”, zise doamna Ionescu, dându-și sugestiv ochii peste cap.

Trei ore a meșterit la furtun nea Ion, că nu e chiar cel mai ușor lucru din lume să schimbi ditai furtunul. Ioneștii l-au mai omenit cu un pahar cu vin, că le-a spus din start că bani nu le ia. “Măcar un vinișor curat, de casă, să gustați, dacă altceva nu vreți...”, zise doamna, aducând o carafă de vin. La ora 9, nea Ion a terminat și carafa și munca. A strâns cât a putut sârma în jurul gurilor furtunului, a verificat dacă mai curge prin el apa, a împachetat și dus a fost!. E drept, la plecare domnul Ionescu a mai făcut o încercare de a-i răsplăti efortul, întinzându-i 50 de lei. Nea Ion, roșu în obraji, l-a privit în ochi pe domnul Ionescu, a spus ”Dacă insistați atâta...” și a luat banii.

Au oprit imediat apa cu totul, au șters pe jos, iar pe la 11 noaptea, frânți de oboseală, s-au dus la culcare.

Din păcate situații ca cea de mai sus, au loc frecvent în mai multe domenii, inclusiv în cel financiar. Oamenii preferă să întrebe vecinul sau un prieten cum să-și protejeze mai bine economiile, decât să apeleze la un specialist. Potrivit celor mai recente sondaje, peste jumătate (52% ) dintre români preferă să ceară sfaturi de la familie și prieteni și doar 12% apelează la un expert sau specialist în finanțe.

Să iei o decizie informată înseamnă să discuți cu specialșii din domeniu. Ar trebui să aplicăm această regulă în toate domeniile din viața noastră: finanțe, medicină, construcții etc. Pornind de la banalul furtun de chiuvetă.

„Decât să dai cine știe câte sute doar ca să vină unul care să-ți constate ce se vede cu ochiul liber, că ți-e pleznit furtunul... La ora 6 nea Ion vine și ni-l schimbă!", decretă doamna Ionescu.Într-adevăr, la ora 6 punct, nea Ion se prezentă acasă la Ionești, scoase din geantă câlții, un patent, o cheie franceză și se puse pe treabă. Adusese cu el și un furtun de schimb, că știa ce are de făcut. E drept, furtunul părea puțin mai mare în diametru decât trebuia, dar nea Ion i-a liniștit pe dată: "Mai bine mai mare, că ai de unde să-l strângi, decât mai îngust și să nu-l poți lărgi! " Și făcu cu ochiul către domnul Ionescu, care se uita la întreaga operațiune ca la o carte tehnică scrisă într-o limbă de neînțeles pentru el.Pe la 10 seara, Doamna Ionescu s-a pus să spele vasele strânse în chiuvetă. A dat drumul unui jet mai puternic la apa caldă și, după nici un sfert de oră, s-a auzit o pârâitură, după care apa căzând pe gresia de sub chiuvetă. Nea Ion strânsese atât de tare sârma, încât furtunul se gâtuise și cedase.A doua zi, dl. Ionescu a chemat un specialist, care în 30 de minute le-a montat un furtun nou, i-a asigurat doi ani garanție, iar suma totală de pe chitanță a fost de 45 de lei.E drept, aici e și o chestiune de încredere. Încredere pe care fiecare dintre experți, mai ales cei financiari, trebuie să lupte ca s-o câștige.