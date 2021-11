Doamna Ionescu și ciudatul factor latte

Articol susținut de BCR​

Venirea Ioanei în România o prinsese pe doamna Ionescu într-un moment foarte prost. Era cu două zile înainte de salariu și nu prea stătea bine cu banii. Noroc cu o colegă de la serviciu care îi împrumutase 1000 de lei ca să treacă cu bine peste întâlnire. Urcându-se în autobuzul 385, doamna Ionescu luă o înghițitură din latte-ul tocmai cumpărat și se gândi că în nici 30 de minute o va întâlni pe prietena ei din copilărie, pe care n-o mai văzuse de 20 de ani, de când Ioana se stabilise în Canada.

A străbătut holul hotelului într-un minut, emoționată de revederea Ioanei, care o aștepta la bar, cu un ceai în față. S-au îmbrățișat, amintindu-și de vremurile bune din școala generală și apoi din liceu.

ca să zic așa, iar acum sunt suficient de bine așezată financiar. După ce băiatul le-a adus comanda, Ioana a stors apa în exces din plicul de ceai, a pus pliculețul deoparte, apoi s-a uitat la Doamna Ionescu cu o expresie serioasă. „Când am ajuns în Canada, nu aveam decât valiza cu haine și un depozit mic de bani, cât să mă descurc până îmi găsesc un job. În ăștia 20 de ani am investit în mine, m-am plătit pe mine prima ca să zic așa, iar acum sunt suficient de bine așezată financiar.

”Ești sigură?”, zise Ioana zâmbind și luând o înghițitură de ceai. ”Hai să ne uităm puțin pe cifre. Am văzut că la intrare aveai un pahar de caffe latte în mână. Aici, de când stăm de vorbă, ai mai comandat două....”.

„Da, cam 5 lei e, dar depinde de unde-o iei.”

Zâmbetul Ioanei dispăruse. Își puse cafeaua pe masă și o privea ca pe cineva drag care urma să moară.

Doamna Ionescu îi mai mărturisi Ioanei că de fapt, cheltuia zilnic pe mici plăceri nevinovate, dar nu neapărat necesare, alți 10 lei/zi. Ba o apă plată (doar în caz că mi se face sete), ba șervețele de nas (dacă răcesc brusc și nu am la mine...?). Iar cumulat, banii aceia pe care azi nici nu-i băga în seamă, îi știrbeau practic stabilitatea viitorului ei financiar.

Și brusc, viața i se păru dintr-o dată mai frumoasă. La despărțirea de Ioana, doamna Ionescu o sărută apăsat pe obraji, îi mulțumi din suflet pentru discuție și, ajunsă acasă, își căută caietul în care își nota fiecare cheltuială, decisă să taie la sânge tot ce nu era necesar.

