ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 15 Aprilie 2024, 16:25

Firma SBA Total Small Bussines Advanced, care îi aparține lui Cătălin Ilie Samoilă, soțul Alexandrei Samoilă, purtătoarea de cuvânt a PS5, a câștigat contracte de 15 milioane de lei după ce Piedone a devenit primar și a numit-o purtător de cuvânt pe Alexandra Samoilă. Alexandra Samoilă este angajată a Primăriei Sectorului 5 din martie 2021, au confirmat pentru HotNews.ro reprezentanții Primăriei Sectorului 5.

Alexandra Georgescu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Alexandra Samoilă este angajată a Primăriei Sectorului 5 din martie 2021, la Serviciul de Relații cu Mass-Media, au confirmat reprezentanții instituției într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro. De anul trecut, Alexandra Samoilă a fost numită oficial purtător de cuvânt al instituției.

Luni, 15 aprilie, HotNews.ro a publicat luni o investigație jurnalistică în care au fost expuse contractele câștigate de firma SBA Total Small Bussines Advanced. Compania îi aparține lui Cătălin Ilie Samoilă. În total, sunt contracte diverse de 15 milioane de lei.

Firma a început să primească contracte de la Sectorul 5 după ce Cristian Popescu Piedone a câștigat alegerile, iar Alexandra Samoilă a devenit angajată a instituției.

Contactat, Cătălin Ilie Samoilă, fost portar pentru câteva meciuri la Dinamo, a negat că soția sa este purtător de cuvânt.

„Nu am (n.r. contracte) doar cu Sectorul 5, am cu mai multe instituții ale statului. Ce vă interesează? Soția mea nu este purtător de cuvânt. Dați-mi și mie să văd această confirmare oficială, sunt tare curios. Nu are nicio legătură”, a declarat omul de afaceri, înainte de publicarea investigației. Pe site, într-adevăr, Alexandra Samoilă nu apărea ca purtător de cuvânt.

Până la apariția articolului, Primăria Sectorului 5 nu a răspuns. Luni, după publicarea investigației, Primăria condusă de Cristian Popescu Piedone a confirmat.

Piedone a numit-o pe 4 iulie 2023 purtător de cuvânt

„Doamna Alexandra-Felicia Samoilă este angajată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (...) încadrată pe funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate gr.IA, începând cu data 15.03.2021, în cadrul Serviciului Relații cu Mass Media (în prezent Compartimentul Relații cu Mass Media)”, se arată în răspunsul Primăriei Sector 5.

„Doamna Alexandra-Felicia Samoilă îndeplineşte rolul de purtător de cuvânt al Sectorului 5 începând cu data de 04.07.2023, fiind desemnată prin Dispoziția Primarului Sectorului 5 nr. 2242/04.07.2023”, se arată în răspuns.

HotNews.ro a întrebat și de ce declarațiile de avere și interese ale Alexandrei Samoilă nu sunt publicate pe site. Ni s-a răspuns că personalul contractual nu are această obligație legală.

„Funcția contractuală pe care doamna Alexandra-Felicia Samoilă o ocupă nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale de Integritate”, se mai arată în răspunsul Primăriei Sectorului 5.