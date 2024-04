ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 06 Aprilie 2024, 10:00

Înregistrarea a fost făcută publică de Realitatea TV. Clotilde Armand a spus, pentru HotNews.ro, că este o înregistrare trunchiată, veche de acum doi ani și că a depus plângere penală pentru șantaj.

Clotilde Armand Foto: Inquam Photos / George Călin

Întrebată de HotNews.ro cum explică discuția sa ca primar cu un director de firmă și cererea ei ca acesta să aducă el trei competitori la o licitație, Clotilde Armand a comunicat redacției că „Nu este nimic ilegal în această convorbire, discutam despre o cercetare a pieței de profil pentru stabilirea unor specificații tehnice cât mai uzuale și pentru a stabili o valoare estimată”.

Clotilde Armand îi întreabă pe doi angajați ai Primăriei Sectorului 1 care este stadiul unei licitații, la începutul înregistrării difuzată miercuri seara de Realitatea TV. În înregistrare se aude cum primarul află că nu sunt oferte depuse. Atunci, Clotilde Armand îi întreabă pe angajați dacă au numărul directorului firmei „Green Point”.

„Noi ne bazăm pe dumneavoastră să ne ajutați să existe trei oferte”

O parte din dialogul purtat de Clotilde Armand, angajații din primărie și directorul unei firme, conform înregistrării:

Angajată: Nu ne-au dat nicio ofertă. Sunt obligat să consult trei operatori economici. Dacă primesc o ofertă care îmi satisface specificațiile o iau.

Clotilde Armand: Nu avem trei oferte?

Angajată: Nu avem. Nu și le-am zis lor. Au zis că da, săptămâna trecută au zis că luni ne trimit.

Clotilde Armand: Cine? Cei de la...

Angajată: Ăștia cu care am vorbit noi.

Clotilde Armand: Cine sunt?

Angajată: Green Point.

Clotilde Armand: Aveți un număr de telefon?

Angajată: Da.

Clotilde Armand: Putem să îi sunăm?

Angajată: Sigur că da.

Clotilde Armand: Bună ziua, domnule director! Să știți că nu sunt singură, sunteți pe speaker. Sunt cu doamna... și echipa ei. Ne-am întâlnit acum mult timp și între timp, să știți că nu reușim chiar dacă avem cea mai bună voință din lume. Cum sună lucrurile de pe partea voastră? Ca să clarificăm totul. Aici, a fost foarte greu sa obținem specificații. Ne trebuie trei oferte, așa cum spune legea, și noi ne bazăm pe dumneavoastră să ne ajutați să existe trei oferte.

Director: Ok, ok, bun.

Clotilde Armand: Domnule Georgescu, și cu cei de la Coca Cola sunt motivați să facem? Trebuie mai întâi să facem achiziția și apoi cu ei, dar ce am discutat.

Director: Sigur că da! Discuțiile sunt pentru anul următor să va ia în calcul și pe dumneavoastră cu Sectorul 1.

Clotilde Armand: Da, pentru noi este foarte important acum să semnăm achiziția și de aceea avem nevoie de sprijinul vostru. Noi ne-am bazat că ne dați acest sprijin, vă rog foarte mult!

Director: Găsim o soluție, da.

Clotilde Armand: Puteți să mă sunați astăzi, mâine cel târziu și să îmi spuneți cum vedeți problema dumneavoastră? Noi așteptăm să avem aceste oferte.

Altă firmă a câștigat contractul pentru pubele

HotNews.ro a solicitat de la Primăria Sectorului 1 date despre ce achiziție este vorba. „Este vorba despre achiziția unor pubele smart, șase la număr. Un program pilot pe care voiam să-l implementăm”, se arată în răspuns.

Redacția a verificat și contractul pentru pubelele de colectare separată a deșeurilor a fost câștigat, într-un final, de firma Netgreen Solutions SRL, conform datelor de pe site-ul Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului.

Potrivit contractului consultat de HotNews.ro, pentru cele 6 pubele inteligente Primăria a plătit 192.000 lei. Aici intră pubelele și softul. Pentru o pubelă, costul în euro este de circa 6.400 euro.

Anunțul achiziționării pubelelor a fost făcut de Clotilde Armand, pe Facebook:

Cine este Green Point, a lucrat cu Primăria?

Am solicitat Primăriei Sector 1 să ne comunice date despre firma „Green Point” căreia primarul i-a cerut ofertele deoarece mai multe firme din România au în denumire termenii „Green Point”, drept urmare este greu de indicat clar cu directorul cărei dintre aceste firme vorbește primarul Sectorului 1 în înregistrare. Nu am primit această informație până la ora publicării textului.

Am verificat cele trei firme din București cu această denumire. Niciuna dintre aceste firme nu are contracte cu statul, conform datelor consultate de HotNews.ro, disponibile pe termene.ro. În țară sunt însă peste 10 companii cu această denumire sau care au în denumire aceste cuvinte.

Clotilde Armand: „Au ales să o publice acum, în campania electorală, pentru a influența alegerile”

Clotilde Armand susține că înregistrarea este veche de doi ani și că a fost trunchiată.

„Este vorba de o interceptare realizată ilegal care a fost vizibil trunchiată, iar o parte din propoziții au fost scoase din context. Am aflat că am fost înregistrată ilegal în primele 24 de ore de la întâlnire. S-a întâmplat în urmă cu doi ani și mi s-a transmis că dacă nu aleg o firmă girată de PSD o vor face publică. Am depus plângere la poliție pentru șantaj. Au ales să o publice acum, în campania electorală, pentru a influența alegerile”, a declarat, pentru HotNews.ro, primarul Sectorului 1.

Ea susține că în discuția pe care o are cu directorul unei firme nu este nimic ilegal, pentru că „discutam despre o cercetare a pieței de profil, pentru stabilirea unor specificații tehnice cât mai uzuale și pentru a stabili o valoare estimată. Este vorba despre achiziția unor pubele smart, șase la număr. Un program pilot pe care voiam să-l implementăm. Restul sunt insinuări și manipulări”.

„Îi invit pe cei care mă calomniază să meargă la parchet”

Clotilde Armand spune că nu este pentru prima dată când se încearcă intimidarea ei.

„Îi invit pe cei care mă calomniază să meargă la parchet dacă ei cred că este ceva ilegal. Doamnele care au făcut interceptarea ilegală sunt membri PSD, promovate de Dan Tudorache. Am înțeles că imediat după acest episod, una dintre ele s-a transferat într-o structură a Guvernului, la ANAP, condusă de fosta șefă de Achiziții a lui Dan Tudorache, Iuliana Feclistov”, a spus primarul Sectorului 1. Clotilde Armand a adăugat că adversarii săi politici se „folosesc de orice pretext pentru a mă ataca în campania electorală”.

Răspunsul integral transmis de Clotilde Armand către HotNews.ro:

„Este vorba de o interceptare realizată ilegal care a fost vizibil trunchiată, iar o parte din propoziții au fost scoase din context. Am aflat că am fost înregistrată ilegal în primele 24 de ore de la întâlnire. S-a întâmplat în urmă cu doi ani și mi s-a transmis că dacă nu aleg o firmă girată de PSD o vor face publică. Am depus plângere la poliție pentru șantaj. Au ales să o publice acum, în campania electorală, pentru a influența alegerile.

Nu este nimic ilegal în această convorbire, discutam despre o cercetare a pieței de profil, pentru stabilirea unor specificații tehnice cât mai uzuale și pentru a stabili o valoare estimată. Este vorba despre achiziția unor pubele smart, șase la număr. Un program pilot pe care voiam să-l implementăm.

Restul sunt insinuări și manipulări. Îi invit pe cei care mă calomniază să meargă la parchet dacă ei cred că este ceva ilegal. Doamnele care au făcut interceptarea ilegală sunt membri PSD, promovate de Dan Tudorache. Am înțeles că imediat după acest episod, una dintre ele s-a transferat într-o structură a Guvernului, la ANAP, condusă de fosta șefă de Achiziții a lui Dan Tudorache, Iuliana Feclistov.

Nu este prima dată când angajații fostului primar PSD încearcă să mă intimideze cu înregistrări. Vă aduc aminte că fostul șef al Poliției Locale Sector 1 m-a înregistrat ilegal în birou și apoi a dat presei un fragment. De asemenea, mass-media a publicat discuțiile unei întâlniri, înregistrate ilegal, cu mai mulți angajați ADP Sector 1. Au fost deschise dosare în ambele cazuri. Repet, folosesc orice pretext pentru a mă ataca în campania electorală”.