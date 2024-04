ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 06 Aprilie 2024, 08:27

Din toamna anului trecut, în Piața Victoriei se desfășoară lucrări de modernizare a magistralei de termoficare Grozăvești, care alimentează cu apă caldă și căldură din CET Vest o bună parte din Sectorul 1. Lucrările au întârziat o lună, iar șantierul va rămâne încă un an deschis. De ce?

Șantier Piața Victoriei Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

Șantierul din Piața Victoriei are două puncte. O săpătură este chiar lângă rampa de ieșire din pasajul Victoriei, pe bd. Iancu de Hunedoara și a doua săpătură în Piața Victoriei, între Calea Victoriei și str. Buzești. Cea din urmă perturbează destul de mult traficul, fiind ocupate două benzi.

„La șantierul din Piața Victoriei, după ce am decopertat, am descoperit că respectivul canal termic era într-o stare precară, fiind degradată structura. S-a luat decizia să-l consolidăm. Am procedat la consolidarea canalului, deja am terminat lucrarea, lucrăm de o lună și jumătate la ea. Acum înlocuim rețeaua. Din cauza consolidării nu am putut să avansăm cu înlocuirea rețelei, avem o întârziere de o lună și jumătate-două”, a explicat pentru HotNews.ro Cristian Anton, directorul Energetica Servicii, compania municipală care execută lucrarea.

„Canalul trebuia consolidat că altfel era un mare pericol pentru traficul din zonă, pentru structura de rezistență. Mai avem cam două săptămâni și finalizăm și lucrarea de schimbare a rețelei”, a mai spus directorul.

Canalul în care se află țevile are 5 metri lățime și peste 2 înălțime și se află chiar lângă structura Pasajului Victoriei, traversând Piața Victoriei.

Finalizarea lucrărilor la rețeaua de termoficare nu înseamnă însă și închiderea șantierului. Acolo se află și o magistrală de apă care trebuie schimbată.

„Este și o conductă Apa Nova foarte mare DN800. Am anunțat și Apa Nova, am făcut sesizări și am avut discuții cu ei, acum s-au apucat și ei să schimbe rețeaua lor. Nu ne-am corelat chiar perfect, probabil o să terminăm noi înainte și ei o să mai aibă de lucru. Însă era ilogic să închidem noi șantierul apoi să vină ei să sape ca să înlocuiască conducta lor”, a explicat Cristian Anton.

Reprezentanții Apa Nova spun că vor finaliza lucrarea în 12 luni.

„Lucrările de redimensionare a arterei publice de apă DN800 mm, executate de compania ACVATOT pe Șoseaua Nicolae Titulescu, în perimetrul delimitat de Strada Doctor Iacob Felix și Bulevardul Iancu de Hunedoara bloc H4, au început în data de 2 aprilie 2024, în conformitate cu Autorizația de Construcție (AC) nr. 224 / 142781 / 31.08.2023, care prevede o durată de execuție stabilită la 12 luni”, se arată într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro.

Lucrările din Piața Victoriei fac parte din proiectul de înlocuire a 11 km din magistrala de termoficare 2-3 Grozăvești. Bucata de conductă care trece pe sub Piața Victoriei are circa 300 de metri pe fiecare sens.

Lucrările sunt executate de compania municipală Energetica Servicii și pentru acest tronson au început în luna octombrie 2023. O parte din cei 11 km au fost deja înlocuiți (pe bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Calea Floreasca). Restul urmează, următorul fiind șantierul de pe bd. Ion Mihalache.