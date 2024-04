ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 03 Aprilie 2024, 12:38

Sectorul 1 arată mai bine acum decât în administrațiile trecute, susține primarul Clotilde Armand într-un interviu acordat HotNews.ro. Întrebată de ce, totuși, mulți oameni spun că Sectorul 1 este mai murdar, spațiile verzi nu arată bine, iar proiectele importante întârzie să apară, primarul spune că au fost manipulați: „Eu cred că cei care au percepția asta sunt victimele manipulării care funcționează. Le spun că trebuie să se uite un pic mai puțin la televiziunile plătite de sistem, din bani publici și care asta fac, ne denigrează, și nu vor să observe ceea ce este evident”.

Principalele idei ale interviului acordat HotNews.ro de către primarul Sectorului 1:

Relația cu cetățenii : „Am spus stop corupției. Eu nu cred că există cineva care poate să spună că acum, la Primărie, se obține ceva cu șpagă. Nu mai există așa ceva”

: „Am spus stop corupției. Eu nu cred că există cineva care poate să spună că acum, la Primărie, se obține ceva cu șpagă. Nu mai există așa ceva” Scandalurile cu PNL : „Nu uitați că șeful suprem al PNL-ului, dl. Iohannis, a spus că oprim ciuma roșie și câteva luni mai târziu și-au împărțit puterea cu aceeași ciumă roșie în Sectorul 1”.

: „Nu uitați că șeful suprem al PNL-ului, dl. Iohannis, a spus că oprim ciuma roșie și câteva luni mai târziu și-au împărțit puterea cu aceeași ciumă roșie în Sectorul 1”. Domeniile unde spune că a investit : „Școli, spitale, străzi. La școli însă, părinții trebuie să se implice. Unde s-au implicat, lucrurile sunt extraordinare”.

: „Școli, spitale, străzi. La școli însă, părinții trebuie să se implice. Unde s-au implicat, lucrurile sunt extraordinare”. Relația cu Romprest, firma de curățenie : „Oamenii trebuie să știe că noi suntem pregătiți să plătim cât este nevoie ca să fie curat în Sectorul 1 și asta facem. Ce nu suntem gata să plătim este ce nu trebuie plătit: frecvențe fictive și servicii care nu se prestează. Asta nu suntem gata să plătim”.

: „Oamenii trebuie să știe că noi suntem pregătiți să plătim cât este nevoie ca să fie curat în Sectorul 1 și asta facem. Ce nu suntem gata să plătim este ce nu trebuie plătit: frecvențe fictive și servicii care nu se prestează. Asta nu suntem gata să plătim”. Dezvoltatorii imobiliari care falsifică numărul locurilor de parcare : „Sistemul Klaus este un sistem cu lift, ai o mașină jos și au mașina sus, ca să scoți mașina de sus trebuie să scoți mașina jos și acest sistem permite să spui că ai de două ori mai multe lucruri de parcare decât ai real”.

: „Sistemul Klaus este un sistem cu lift, ai o mașină jos și au mașina sus, ca să scoți mașina de sus trebuie să scoți mașina jos și acest sistem permite să spui că ai de două ori mai multe lucruri de parcare decât ai real”. Panourile publicitare: „Este o mare problemă, pentru că legea spune clar că nu ai voie să ai panouri în intersecții, și intersecțiile noastre sunt nu numai extrem de urâte, dar și periculoase. Dar acestei firme Euromedia nu îi e frică de nimic”.

Redăm integral interviul:

- Doamna Armand, sunteți urmărită penal în dosarul în care Agenția de Integritate v-a acuzat de incompatibilitate pentru că ați fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care ați implementat măsuri de anticorupție la Primăria Sectorului 1. Ați spus că au fost schimbați trei procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare. CSM v-a acuzat că ați încălcat independența judecătorilor. Cum ați ajuns în această situație și ce motive aveți să credeți că sunteți nedreptățită?

- Clotilde Armand: E vorba de un proiect european finalizat cu succes. De fapt, suntem prima primărie care a primit certificarea ISO. E un proiect de care aveam nevoie. Mi se reproșează că nu aveam voie să mă desemnez, trebuia viceprimarul să semneze. Eu spun că e total legal ce am făcut. Și nu spun doar eu, spun toți juriștii cu care am vorbit. Spun și directorul juridic, și juristul, și secretarul general al primăriei, și prefectul, și Ministerul Fondurilor Europene. Eu abia aștept să fiu trimisă în judecată ca să fie dreptatea făcută. Au fost patru procurori, nu unu, nu trei, dar patru procuror în total, în câteva săptămâni, până au promovat un procuror din povincie, care în a doua zi după ce mi-am lansat campania, m-a trecut din suspect în inculpat, fără niciun fel de dovadă.

„Sunt în opoziție față de un sistem atât de puternic în România”

- Cine spuneți că are interese să facă asta?

- Eu sunt în opoziție. Sunt în opoziție față de un sistem atât de puternic în România. Sunt în opoziție față de un Consiliu Local care are o majoritate PSD-PNL exact cum este în guvern, exact cum este în toate instituțiile din România. Acum mi-am lansat candiatura pentru al doilea mandat și voi câștiga. Miza nu este de fapt la mine, ci la Consiliul Local, să am o majoritate, un Consiliu Local. Aici este miza. Majoritatea proiectelor pe care le avem așteaptă votul în Consiliul Local. Avem peste 1 miliard de lei care așteaptă să fie cheltuiți pe aceste proiecte pentru că Primăria acum are niște finanțe extrem de sănătoase și atunci miza este mare. Da, miza este Primăria Sectorului 1, toate aceste proiecte, acest miliard care așteaptă și faptul că vom câștiga aceste alegeri.

„Un dosar penal penibil”

- În ce condiții nu ați avea voie să candidați la Sectorul 1?

- Juridic vorbind, nu există această posibilă posibilitate. Ce se întâmplă acum este un spectacol mediatic. Nu sună bine, televiziunile care sunt cumpărate din bani publici, până acum 3 ani cumpărate și din banii Primăriei Sector 1, sunt foarte supărate că banii aceștia nu mai vin. Spun non-stop că politicienii sunt la fel. Nu, politicienii, oamenii politici nu sunt toți la fel. Eu vă garantez un lucru. Dosarele acestea sunt niște dosare penibile și dosarul către Nicușor Dan, și dosarul acesta cu ANI, cu o sumă totală, într-un an de zile, de 2.500 euro, care sunt din fonduri europene. Adică nu așa se pune problema, dar este, cum am spus, un dosar penibil. Și celorlalți primari USR li s-au făcut dosare. Eu vă garantez un lucru: dacă există un membru USR, un primar USR care ar fi furat, eu, colegii mei, a doua zi îl dăm afară.

- Doamna primar, într-o școală din sectorul pe care îl conduceți, un copil ar fi fost violat de două ori în toaletă. Ce s-a întâmplat acolo, cum s-a ajuns în această situație?

- În primul rând, evident că e o problemă de agresiune, dar faptele nu s-au stabilit, adică ancheta este în curs. Nu putem să acuzăm niște copii de 11 ani, 12 ani, adică trebuie să fim atenți cum ne exprimăm. Este vorba de un copil de 9 ani care ar fi fost agresat, și este foarte oribil, de alți doi copii de 11 și 12 ani, ceva de genul acesta. Da, este o dramă pentru toate familiile implicate. În această școală, Școala Titulescu, nu sunt probleme majore, nu sunt incidente majore de securitate, nu au fost menționate. Aici DGASPC a intervenit imediat când a fost sesizat.

- Problema este că prima dată nu a fost sesizat, nu?

- Rolul Primăriei este de a asigura partea de clădiri. Noi venim în sprijinul Inspectoratului, în sprijinul Ministerului Educației, în sprijinul școlii, când e vorba de tot ce este logistic. În mod normal, n-avem voie să intervenim când e vorba de personalul școlii, personalul școlii este pe organigrama școlii, aceste persoane sunt plătite de Inspectorat.

Despre siguranța în școli, după ce un copil ar fi fost violat în toaleta unei școli. Armand spune că nu primarul stabilește „cum se face paza”

- A avut pază suficientă acea școală sau nu?

- Paza are un rol stabilit prin lege. Rolul pazei este de a preveni ca un terț să intre în școală. Școala are pază 24 de ore pentru că are și un bazin și, evident, vrem să prevenim orice problemă cu acest bazin. Adică nu vrem ca cineva să aibă un accident. Cum se face paza este stabilit nu de primar sau de un funcționar public. Este un studiu de risc făcut de un expert, care este validat de Poliția Națională, validat de ISU.

Acest studiu de risc identifică toate incidentele de securitate care s-au întâmplat cu 3 ani înainte de studiu, fiindcă acest studiu e valabil trei ani, identifică toate ieșirile din școală și trebuie un paznic, între stradă și curtea școlii, ca să nu intre niciun terț.

Între elevi, în curtea de recreație, în WC, pe holurile școlii, procedurile prevăd un cadru didactic de serviciu, unul exterior, unul interior. Cadrul didactic cunoaște elevii, are o pregătire pentru a putea să se adreseze copiilor. Avem și consilierii psihologici ai școlii pentru a preveni abuzurile, problemele. Ei au competențele, pregătirea necesară pentru a adresa acest tip de problemă. Consilierii sunt 1 la 400 sau la 600 de elevi, sunt în organigrama școlii și sunt plătiți de Inspectorat.

Noi ce facem, și am identificat problema asta înainte de problema de la Școala Titulescu, noi avem deja un proiect pe care l-am conceput, care este în dezbatere publică, unde venim cu mai mulți psihologi, venim cu mai mulți consilieri psihologici, pentru a putea rezolva aceste probleme de agresiune pe partea de bullying.

Am reușit să găsim o cale legală, să venim noi cu aceste resurse umane calificate în plus, chiar dacă avem deja psihologi și legea deja prevede aceste servicii plătite de Inspectorat.

Politizarea numirii directorilor de școală - „Insist foarte mult ca părinții să aibă un rol activ”

- Dvs. spuneți că este responsabilitatea conducerii școlii pentru ce se întâmplă în interiorul școlii. Întrebarea este cine numește directorul unei școli pentru că, din păcate, această funcție a fost extrem de politizată în ultimii ani tocmai pentru ca anumite grupuri de interese să aibă acces la felul cum se fac achizițiile pe din bugetul școlii respective?

- Inspectoratul școlar numește directorii școlii. Faptul că școlile sunt politizate este un lucru despre care știm cu toții de mult, este un lucru rău.

- Acel director, din informațiile care au apărut public, a ascuns ce s-a întâmplat.

- Nu cred că a vrut să ascundă. Dar acum facem telejustiție. Probabil că nu i s-a părut că e ceva serios. În orice caz, cum am spus, rolul lui, bineînțeles, este să apeleze imediat la specialiști, la consilierii psihologici, la DGASPC. Până la urmă, cazul a ajuns la DGASPC și DGASPC a acționat în mod absolut irepoșabil. 

Școala este condusă de un Consiliu de administrație, în care sunt reprezentați părinții și insist foarte mult ca părinții să aibă un rol activ acolo, adică să spună ce nu merge în școală, ce ar dori. Sunt reprezentanți ai profesorilor, conducere școlii și reprezentanți ai Consiliului local.

Și eu am un reprezentant acolo, care tot timpul este minoritar, dar are și el o valoare adaugată. Acest Consiliu de administrație este într-adevăr cel care face achizițiile, dar este ceva nou, ca să spun așa. Până acum, în mandatul precedent, achizițiile erau centralizate. Când faci achiziții pentru 100 de școli, înseamnă licitații extrem de mari, achiziții gigantice, care durează un an, și mai mult, și, de fapt, banii care erau alocați școlilor ajungeau la Direcția școlilor și nu prea ajungeau la școli. Dar am schimbat complet, am descentralizat acest blocaj care era Administrația Școlilor și nu era doar un blocaj, mulți bani se transformau și în diamante, ca să spun așa. Acum școlile primesc bani direct de la Primărie.

„Școlile sunt cele care își cunosc nevoile, e un administrator acolo care se duce pe SEAP”

În Sectorul 1 nu mai avem fondul clasei, școlile au hârtie, hârtie igienică, nu mai depinde școala de absolut nimeni, de niciun funcționar, trebuie doar Consiliul de Administrație să valideze bugetul. Dintr-o singură echipă, cu un om de la Direcția de Învățământ, am ajuns la 100 de echipe care fac achiziții publice și așa am reușit să investim. Am reușit să cheltuim de trei ori mai mulți bani decât pe mandatele precedente și școlile noastre arăta acum foarte bine. Unde avem o echipă de conducere și părinți care simplică școlile, arătă absolut extraordinar.

Despre oamenii care reclamă mizerie în sector: Să se uite un pic mai puțin la televiziunile plătite de sistem

- Sunt mulți locuitori ai Sectorului 1 care acuză că nu ați făcut mare lucru în cei 3 ani de mandat, în afară de scandal. Ce le răspundeți oamenilor aceștia?

- Le spun că trebuie să se uite un pic mai puțin la televiziunile plătite de sistem, din bani publici și care asta fac, ne denigrează, și nu vor să observe ceea ce este evident. Am spus stop risipei banului public. Se vede pe stradă, pentru că în primul rând avem un aer mult mai puțin poluat și să știți că o treime din Sectorul 1 simte asta. Avem o firmă de salubritate care răspunde la comenzile noastre și nu face doar ce își dorește. Avem școli care sunt total echipate, cum am spus mai devreme, la fel cu spitalele, am descentralizat, am reușit să investim sute de milioane în spitale. În anul cel de glorie al echipei pesediste au fost investite 8 milioane în spitale, noi suntem la 140 milioane. Adică spitalele sunt mai renovate, sunt mai bune.

Toate aceste lucruri se văd dacă vrei să le vezi. Primăria avea datorii mari. Știți, la un moment dat datoriile trebuie plătite. Acum, în Sectorul 1 suntem fără datorii și avem chiar un excedent.

Am spus stop corupției. Eu nu cred că există cineva care poate să spună că acum, la primărie, se obține ceva cu șpagă. Nu mai există așa ceva. Toate procesele în care implicată primăria se fac în mod corect, legal și fără discriminare și fără privilegii. Și am schimbat profund modul de a gestiona banul lui public.

Faptul că pentru investiții de care avem nevoie am fost blocați constant de majoritatea din Consiliu Local, care este și majoritatea din Guvern, PSD-PNL, arată pur și simplu ce știu ei să facă.

În momentul în care cineva nu este gata să facă combinații, în momentul în care cineva este corect, gândește pentru cetățeni, este blocat. Dar am reușit, chiar cu aceste blocaje, să asfaltăm în mod real, corect, nu așa cu un strat care e pus peste alte straturi, am reușit să asfaltăm și să refacem toată structura la peste 30 de străzi și avem 150 care așteaptă.

Am reușit să cadastrăm acest domeniu public, care nu era cadastrat. Este scandalos, oamenii nu-și dau seama, ei n-ar domi bine dacă casa lor, apartamentul lor nu e cadastrat pentru că s-ar putea trezi că cineva l-a cadastrat în numele lor și nu mai este a lor.

Exact asta s-a întâmplat pe domeniul public al Sectorul 1 și am reușit să cadastrăm cartiere întregi, spațiile verzi, promenada verde. Toate străzile din Sectorul 1 nu erau cadastrate. Putea cineva să spună: „de fapt e terenul meu și uitați, am și niște acte și l-am și cadastrat”.

- Totuși, există percepția asta, cel puțin eu am văzut zeci, sute de video-uri pe Facebook, că sectorul este mai murdar, că spațiile verzi sunt mai prost îngrijite. Oamenii spun, domnule, Primăria nu-și face treaba, arată Sectorul 1 mai prost decât înainte.

- Eu cred că cei care au percepția asta sunt victimele manipulării care funcționează. S-a creat un steteotip, pentru că într-adevăr a fost o perioadă în care gunoiul abandonat nu a fost ridicat. A fost o perioadă dificilă, care a durat două săptămâni, o lună. S-a creat un stereotip, dar dacă ne uităm, Sectorul 1 este mai curat.

„Sectorul arată mai bine decât arăta înainte”

- Sectorul 1 arată mai bine, acum, după 3 ani cu dumneavostră la conducerea Primăriei Sectorului 1 decât arăta în vremea foștilor primari sau mai rău?

- Arată mai bine decât arăta înainte. Este un sector mult mai puțin poluat, unde se face colectarea selectivă la blocuri, la case sunt încă niște străzi unde nu se face, dar de la zero am trecut la aproape 80% colectare selectivă. Această colectare selectivă ajunge la un indicator de 70% care este reciclat.

Cum am spus, aerul este mai puțin poluat, gropiile de gunoi din Sectorul 1 sunt sunt închise.

Avem anumite dificultăți pe spații verzi pentru că majoritatea din Consiliul Local, care votează bugetul, în mod sistematic ia bugetul de la spații verzi și alocă la companiile pe care le stăpâne și unde au toate aceste sinecuri de partid.

Dacă pe mandatul precedent se cheltuia 250 de milioane de lei pe spații verzi, noi am avut de trei ori mai puțini bani pentru a face o muncă cel puțin la fel de bună.

La ora actuală, avem același pericol pe spații verzi. A fost o luptă pentru că strategia majorității, adică PSD-PNL, a fost să-mi lase zero bani pe aceste spații verzi. De la străzi au tăiat investițiile. Străzile pe care am reușit să le trecem au fost cele de pământ fiindcă era prea vizibil.

Despre consilierii PNL și PSD: „Pe lângă ticăloși, sunt și incompetenți”

- Consilierii PNL și PSD spun că aveți bani în buget pentru funcționare până în mai-iunie. Mai aveți?

- Ei sunt, pe lângă ticăloși, și incompetenți. Tratează subiectul cu o neseriozitate care este absolut uimitoare, pentru că e vorba de servicii publice. Oamenii își iau o zi liberă ca să vină la primărie să-și rezolve anumite probleme și dacă vor găsi acolo un funcționar public care nu mai are acces la internet și nu poate să le rezolve, nu va fi ok. Adică este o bătaie de joc față de cetățeni.

„Școli, spitale, străzi” - domeniile cu cele mai importante investiții făcute în ultimii 3 ani

- Spuneți-mi, pe scurt, cinci lucruri pe care dvs. le-ați făcut în acest mandat și care au schimbat fața sectorului sau au adus un mare plus în Sectorul 1?

- Sunt toate investițiile în școli. În școli, în fiecare an, avem un buget de peste jumătate de miliard, peste 500 de milioane de lei. Aceste investiții sunt nu numai pe partea de reparații, de dotare, de investiții, de extensie. Am extins 10 școli și avem școli noi. E prima dată acest lucru. Avem școli noi pe care le facem - Școala Greenfield, Școala Henry Coandă.

- Au început lucrările? 

- Este imposibil în 3 ani să rezolvi partea juridică pentru a obține terenul, să faci studiile premergătoare, să faci apoi studiul de fezabilitate, să obții votul în Consiliu Local, să faci licitația pentru proiectare și execuție, să obții autorizația de construire. Cine reușește, și am reușit la anumite școli, este un miracol. La Școala Greenfield, eu sper că într-o lună începem șantierul.

- Vorbeați despre niște extinderi de școli. Unde le-ați făcut?

- Este vorba despre școala Heliade Rădulescu, este o școală foarte mare, acum obținem autorizația de construire, avem contractul semnat și vor începe lucrările imediat. Am finalizat extensia de la 179, extensia de la Școala Herăstrău, extensia de la Toniza, extensia de la George Enescu, la Școala Regală, acestea sunt făcute.

Investițiile în școli au ajuns și la elevi, pentru că avem bursele cele mai mari din țară. Elevii au cu ce să își cumpere tot ce au nevoie, de la cărți, la echipament de sport.

Apoi, spitalele. Doar un aparat RMN costă 23 de milioane de lei. Sunt cele patru spitale care în mod tradițional sunt susținute de Sectorul 1 pentru utilități, dar nu numai: Grigore Alexandrescu, Floreasca, Spitalul de Arși și Spitalul de Oftalmologie de Urgență. Avem acum cred că opt spitale care beneficiază de ajutorul nostru, inclusiv Centrul Aslan, care este în spatele primăriei.

„Avem aproape 50 de străzi blocate în Consiliul Local, trebuie doar un vot ca să mergem mai departe”

- Câți bani au fost investiți în spitale?

- Anul trecut, au fost alocate 140 de milioane de lei. Ei n-au putut să cheltuiască toți banii pentru că a venit Ordonanța Ciolacu, iar banii au rămat alocați și atunci achizițiile sunt în curs și se finalizează.

Apoi, trei, sunt străzile. Am făcut un contract cadru imens, a durat un an și ceva să-l facem, pentru toate străzile din Sectorul 1, trebuie doar să dăm ordin de începere. Acest contract-cadru include cadastrarea, studiu de fezabilitate, proiectarea, execuția și mobilierul urban. Am terminat 30 de străzi. Mai avem aproape 200 de străzi pentru care am dat ordin de începere, sunt în diferite etape. Dar cred că avem aproape 50 de străzi blocate în Consiliul Local, trebuie doar un vot ca să mergem mai departe. Apoi, avem partea de cadastru care ne-a permis peste tot să recâștigăm domeniu public.

Și, cinci, am investit și pe partea de cultură. Teatrul de vară Bazilescu este ce se vede, pentru că acolo șantierul este deschis. E aproape un miracol că am reușit să facem asta pentru că la Teatrul Masca n-am reușit.

Trebuie să vă spun că avem pe partea de infrastructură de sport, avem niște proiecte începute, care se vor finaliza pentru că contractul e semnat, suntem în faza de obșinere a autorizației de construire, avem un constructor, avem un proiectant. E vorba de Bazinul olimpic Media care este pe bd. Poligrafiei.

Despre scandalul nesfârșit cu consilierii PNL-PSD: „Nu uitați că șeful suprem al PNL, Iohannis, a spus că oprim ciuma roșie și câteva luni mai târziu și-au împărțit puterea”

- De la începutul mandatului, între dvs. și consilierii locali de la PSD și PNL e un scandal fără sfârșit. Cred că au fost ședințe de Consiliu Local care au durat și 10 ore. Ei vă reproșează că nu știți administrație, că aveți niște interese. Dvs. le reproșați lor, la fel, că au niște interese și vor să pună mâna pe banul public. De ce este acest scandal?

- Eu nu fac niciun rabat de la principiile mele. Am fost aleasă pe un mandat anti-corupție, anti-combinații. Nu, nu schimb principiile și-mi respect cuvântul față de cetățeni. Ei destul de repede s-au aliniat cu PSD-ul.

Să știți că există la dulap un protocol de colaborare, eu am venit cu mai multe propuneri de care PNL-ul nu s-a atins niciodată. Adică eu am propus, am și venit cu modificări la protocol dacă își doreau altceva. Ei nu și-au dorit să-l onoreze și să meargă mai departe.

Nu uitați că șeful suprem al PNL, domnul Iohannis, a spus că oprim ciuma roșie și câteva luni mai târziu și-au împărțit puterea cu aceeași ciumă roșie în Sectorul 1.

Cel care a trădat electoratul este același PNL care, în loc să colaboreze pentru primăria aceasta pe care am promis că o facem pe baze occidentale, fără corupție, fără șmecherii, fără amanjamente, nu așa au văzut lucrurile și au format o majoritate cu PSD. Dar să știți, dacă ei cu PSD-ul ar fi vrut, ar fi putut să facă proiecte.

Eu cu mare interes aș fi implementat niște proiecte votate de ei. Singurul lucru pe care au știut să-l facă este să blocheze. Acest scandal pe care îl vedeți este o ilustrație la ce au făcut, în mod real și concret au blocat totul, așa cum fac și acum la Primăria Generală. Este singurul lucru pe care știu să facă, să facă șmecherii, combinații și blocaj.

- Puteți să ne dați niște exemple de propuneri de neacceptat cu care au venit la dvs?

- Absolut. Dacă vă uitați la ședințele de Consiliu Local, le identificați imediat. Ei au venit mereu și au modificat niște proiecte esențiale pentru comunitate pe care le-au golit de conținut și au pus un singur articol, să mărim capitalul de la de cele două societăți ale Consiliului Local: CET Grivița și Compania de Investiții. Mereu am ajutat CET Grivița să funcționeze. Nu s-a oprit decât o singură un în august, pentru că așa a fost în fiecare an.

CET Grivița este o firmă în care mereu băgăm capital și dispare

CET Grivița este o firmă în care mereu băgăm capital, mereu, mereu mereu și dispare acest capital. Din acest motiv sunt acum sub anchetă, ce s-a întâmplat cu certificatele verzi, 20 de milioane, ce s-a întâmplat cu fondul de rulment, 20 de milioane. Este o firmă care în fiecare se băgau câteva zeci sau sute de milioane de lei în mod nejustificat. Este o firmă care are impact asupra rețelei de 1%, adică este neglijabil. Noi ce am propus este să fie comasată cu Termoenergetica, ca totul să fie logic și din punctul de vedere industrial . La asta lucrăm, dar e nevoie de Consiliul local. Este o sinecură de partid, se face o creștere de capital care se duce în altă parte.

„Compania de investiții este un scandal public, nu au produs nimic”

Exact același lucru se întâmplă și la Compania de investiții. Sunt niște persoane care nu au făcut nicio investiție, n-au făcut nimic de fapt. Până acum nu aveau niciun inginer. Inginerii care au fost acolo sunt cei pe care i-am adus eu înprimele zile ale mandatului.

Ei preferă niște joburi unde, de fapt, nici nu știu dacă sunt prezenți la job, pentru că s-au mutat, erau în sediul Primăriei din Piața Mureș, și ca să nu vedem că nu vin la job, pentru că am pus cartele în acest sediu, s-au mutat în altă parte, plătind o chirie când acolo aveau gratis.

Atunci ce face această majoritate? Singurul proiect cu care au venit sunt aceste creșteri de capital, în rest nimic, nicio stradă asfaltată, nicio școală, nimic. Creșterea capitalului acestor două firme este o constantă care vine non-stop, este obsesia lor de fapt pentru că acolo pot să se joace cu banii, dacă un capital, pot să se joace. Dar compania de investiții este un scandal public, nu au produs nimic, nu fac nimic și sunt oameni plătiți acolo.

Despre Romprest și scandalul gunoiului: Înainte să vin firma de salubritate era stăpânul casei, dicta tot ce se întâmplă în primărie

- Haideți să discutăm un pic despre Romprest și salubrizare. La începutul mandatului ați refuzat să plătiți o parte din facturile către Romprest, motivând că au fost emise ilegal. Cei de la Romprest v-au dat în judecată și au cerut plata facturilor în instanță și penalități pentru perioada în care nu au fost plătite. Ce s-a întâmplat cu aceste procese? Câte ați câștigaț, cât ați pierdut și ce trebuie să plătiți către Romprest?

- Cred că problema trebuie pusă un pic altfel. La ora actuală avem două procese majore cu firma de salubritate. Unul, în care s-a evaluat un prejudiciu de 1 miliard de lei, este la DNA. Prejudiciul a fost mai întâi evaluat de Ministerul Finanțelor care a venit să facă un audit, asta fost la început de tot în acest mandat. Au venit să facă un audit și au descoperit un prejudiciu enorm, de sute de milioane de lei și apoi a venit DNA și au evaluat și ei și prejudiciul evaluat de ei este de 1 miliard de lei și este în curs de expertiză. În paralel, avem acest proces pentru rezilierea contractului.

Trebuie să vă imaginați că înainte să vin firma de salubritate era stăpânul casei. Ea dicta tot ce se întâmplă în primărie, pentru că era era extrem de puternică.

Nu este bine pentru cetățeni în momentul în care cel care dictează ce se întâmplă în primărie este nu primarul, și este o firmă care are interese dictate de profit. Adică aceste decizii despre sănătate publică și despre tot ce se întâmplă pe partea asta trebuie să fie luate de autoritatea locală, nu de o firmă puternică.

- Spuneți-mi ce s-a întâmplat totuși cu litigiile acestea, pentru că se cereau și acolo niște sume uriașe, cred că 150 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, pentru facturi neplătite?

- Facturile acestea n-au bon de comandă, n-au nimic. Adică sunt niște facturi care nu sunt recunoscute de aparat. Nu doar de mine, de aparatul primăriei. Sunt niște facturi care au apărut la sfârșitul mandatului trecut, ca un cadou de adio, facturi de circa 100 de milioane lei, fără comenzi, fără buget, fără nimic.

Nu am pierdut niciun proces. A reușit să execute cred că o clădire, spațiul din Odăi. Nu sunt sentințe definitive.

Oamenii trebuie să știe că noi suntem pregătiți să plătim cât este nevoie ca să fie curat în Sectorul 1 și asta facem. Ce nu suntem gata să plătim este ce nu trebuie plătit: frecvențe fictive și servicii care nu se prestează. Asta nu suntem gata să plătim. Noi avem un buget suficient să plătim în mod corect o firmă care a re o relație corectă cu Primăria. Erau trecute în contract mai multe prestații decât se făceau în mod real.

„Oamenii vor să păstreze căsuțele din Bucureștii Noi, din Dămăroaia”

- În Sectorul 1 este o presiune imobiliară uriașă, fiind cel mai scump din punct de vedere al locuințelor și al dezvoltărilor urbane. Cum a fost lupta cu rechinii imobiliari după ce ați ajuns primar, mai ales că era pe țeavă acel PUZ al Sectorului 1?

- Era un PUZ care densifica enorm sectorul. Toate spațiile puteau fi construite cu blocuri. Spațiile verzi erau foarte reduse. Era un PUZ care permitea o densificare de 5-6 ori. Nu mai știu cifra exactă. Oamenii nu vor asta. Să nu uităm că orașul le aparține oamenilor.

Oamenii vor să păstreze căsuțele din Bucureștii Noi, din Dămăroaia,le place să aibă o casă cu o curte. Este era un PUZ care era făcut complet abuziv și care nu respecta dorința oamenilor, care nu doresc să fie mai puține spații verzi și să fie doar blocuri.

Am reușit pe vremea când eram consilier local, acest PUZ a fost atacat, am câștigat și nu s-a mai implementat. La ora actuală, noi dăm autorizații de construire conform PUG-ului, merge foarte bine, este rezonabil. Unde sunt cereri rezonabile, cu un nivel rezonabil, oamenii pot să facă ceva care corespunde cu situația urbanistică locală. Unde sunt case și PUG-ul prevede doar case, doar pentru case primesc autorizație de construire.

„Sistemul Klaus”, în care firma de construcție falsifică locurile de parcare

- Ați recuperat vreun prejudiciu pentru parcările fictive? Ați ieșit la un moment dat și ați spus că sunt investitori imobiliari care au spus că au făcut locurile de parcare cerute de legislație, doar că la final acesta nu existau sau existau mult mai puține decât trebuia.

- Majoritatea parcărilor din blocuri se făceau prin sistemul Klaus. Sistemul Klaus este un sistem cu lift, ai o mașină jos și au mașina sus, ca să scoți mașina de sus trebuie să scoți mașina jos și acest sistem permite să spui că ai de două ori mai multe lucruri de parcare decât ai real.

Aceste sisteme Klaus erau încheiate, iar în momentul recepției pentru două-trei săptămâni nici măcar nu erau puse în funcțiune. Erau așa, pentru poză, și după ce se termina recepția erau scoase. Am vizitat eu personal niște ansambluri rezidențiale unde erau aceste sisteme Klaus și nu funcționau. Noi nu am acceptat recepția.

Și în acest caz, și în toate celelalte cazuri operatorul imobiliar, adică firma imobiliară a fost obligată să identifice unde să creeze numărul de lucruri de parcare care trebuie. Au folosit terenuri care erau pentru o altă dezvoltare și au fost obligați să sacrifice aceste terenuri.

- Ce s-a întâmplat acolo unde s-a semnat recepția și parcările au dispărut?

- Unde s-a semnat recepția și parcările au dispărut, ajungeam un pic prea târziu, ca să spun așa. În lege e prevăzut un termen de 3 ani pentru recuperarea prejudiciului. Peste tot pe unde am putut, unde nu era prescris, am facturat.

Știți că dificultatea este să identific dezvoltatorul imobiliar, care poate nu mai există fiindcă a vândut. Ce am putut să încasăm am încasat. Și am mers mai departe,la ora actuală nu mai admitem parcările Klaus, ca să nu mai fie tentația să facă acest lucru.

Despre panourile publicitare puse ilegal pe străzi: „Una dintre afacerile care alimentează cu bani anumiți oameni de afaceri”

Publicitatea stradală ilegală din București este una dintre afacerile care alimentează cu bani anumiți oameni de afaceri. Unii în strânsă legătură cu politicul. Lucrul ăsta se întâmplă de zeci de ani, nu s-a schimbat mare lucru. Dvs. când ați venit, le-ați declarat, cel puțin la nivel declarativ, război. Câte câte panouri amplasate ilegal ați demolat în acest mandat?

Eu cred că suntem între 300 și 600 de panouri demolate. Dificultatea pe care o întâlnim e următoarea. Nu sunt pe domeniul public administrat de noi. În momentul în care sunt în zone protejate, nu putem să facem nimic, și în momentul în care sunt pe bulevardele gestionate de Administrația Străzilor, nici acolo nu putem. Trebuie să fie străzi aflate în administrarea noastră.

Pe bulevarde, noi ne ocupăm de spațiile verzi, spațiile verzi din bd. Aviatorilor, Kiseleff, Poligrafiei, ne ocupăm de salubritate, din păcate, nu putem noi să reproiectăm aceste bulevarde și nu putem noi să ne ocupăm de acest mobilier urban ilegal.

Este o mare problemă, pentru că legea spune clar că nu ai voie să ai panouri în intersecții, și intersecțiile noastre sunt nu numai extrem de urâte, dar și periculoase.

Acestei firme, Euromedia, nu îi e frică de nimic

- Revenind la panourile publicitare, ați spus că ați demolat între 300 și 600 de panouri, cum a fost, adică simplu v-ați dus, ați luat panoul de acolo, l-ați casat? Sau au fost litigii în instanță, ce s-a întâmplat cu ele?

- Bineînțeles că sunt și litigii în instanță. Sunt 14 colegi, funcționari publici de la primărie care au fost hărțuiți de Euromedia. 70 de panouri de la Euromedia au fost scoase și au fost hărțuiți cu 70 de dosare. Adică e o intimidare, o încercare de intimidare foarte dură. Sunt funcționari publici care pur și simplu și-au făcut datoria, și polițiști, și persoane de la ADP și s-au regăsit cu niște dosare penale de la o firmă puternică pentru abuz în serviciu. Acestei firme nu îi e frică de nimic și de nimeni și să procedeze așa când este clar că instituția ți-a scos panoul, nu un simplu funcționar public sau un angajat al ADP, este o dovadă de ticăloșie.

Despre Promenada Verde: Șantierul ar putea să înceapă în aproximativ un an

- Promenada Verde, poate cel mai important și mai vizibil proiect al dvs. din campania electorală, a rămas deocamdată pe hârtie. Ce s-a întâmplat? De ce nu e gata și ce ați făcut până acum?

- Nu este pe hârtie. Să știți că am defrișat și am dat accesul pe multe locații, adică oamenii acum văd că există un loc de recreere. E foarte multă muncă pentru a recupera zona de protecție a apelor care a fost ocupată abuziv, care a fost cadastrată abuziv, este un întreg proces juridic și pe partea cadastrală și lucrăm la asta. Pentru a recupera un teren în domeniu public ia timp. Avem un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea malurilor, care nu au fost reabilitate de când au fost construite, studiul de fezabilitate este pe final. După ce avem studiul de fezabilitate o să putem să trecem la proiectare și execuție. Are 44 de km promenada verde.

Șantierul ar putea să înceapă în aproximativ 1 an dacă avem votul în Consiliu local. Imediat să avem o majoritate, vor vota și o să putem să lansăm licitația. Și apoi avem un PUZ, pentru că nu numai trebuie să ai juridic terenul, adică să fi al tău, nu numai trebuie să ai niște maluri reabilitate, dar trebuie și să ai și Planul urbanistic care spune unde vei putea să faci un restaurant, unde vei putea să pui o bază sportivă, unde sunt accesele. Acest PUZ este în curs de eleborare, sunt cetățenii de acolo care discută acum cu firma care se ocupă.

Drumul prin pădure spre Greenfield

- Drumul prin pădure spre Greenfield. Sunteți pentru sau împotriva acestui drum?

- Trebuie un drum acolo. Trebuie un drum prin pădure, așa cum a fost și până acum. Nu uitați că cel care l-au închis este Romsilva. Sunt foarte multe comune în România care sunt accesate pe un drum forestier, așa cum este și un Franța și peste tot. Un drum forestier garantează un anumit statut, este sub protecția Romsilva, dar e evident că sunt sate accesate așa.

- Ce înțelegeți dvs. printr-un drum prin Pădurea Băneasa? Cum să arate acest drum?

- În primul rând, trebuie să știți că aici îmi depășesc complet atribuțiile, n-am atribuții.

- Credeți că ar trebui un drum asfaltat, un drum cu două benzi pe sens, un drum cu o bandă pe sens?

- Eu pot să spun tot ce vreau, nu sunt cea care decide. În momentul în care e vorba de urbanism, cea care face regulile, cea care spune dacă un drum este de interes public sau nu, este Primăria Generală. Noi aplicăm regulile de urbanism, PUZ-urile sunt la fel. Ce am vrut să vă spun este că acum îmi dau cu părerea, dar nu este responsabilitatea mea. Eu cred că nu e corect faptul că Romsilva a închis acest drum, are perfectă dreptate să aibă un drum forestier care este drum de acces pentru comunitatea de acolo. E e o pădure, da, este o pădure care trebuie drum în această pădure.

- Investitorul de acolo a construit un oraș în câmp, accesul la acest oraș făcându-se printr-un drum cu o bandă pe sens, pe Aleea Teișani. Este corect ca noi acum să facem un drum prin pădure pentru că acest investitor nu și-a luat măsurile ca să asigure accesul în orașul pe care l-a construit?

- În primul rând, eu n-am dat autorizațiile pentru acest oraș. Trebuie ca toate accesele care sunt prevăzute când s-a dat autorizația să fie realizate. Am obținut când era consilier local ca investitorul imobiliar să ne lase o garanție, două milioane de euro că face aceste drumuri.

- În continuare nu este niciun alt acces în afară de Aleea Teișani. S-au mai construit mii de apartamente acolo și au rămas cu aceeași drum. Deci nu văd buna-credință.

- Eu cred că trebuie într-adevăr toată lumea să lucreze aici. Din păcate, Primăria Sectorului 1, în afară de a construi o școală, o creșă, grădiniță, școală, ceea ce face și care va îmbunătăți situația. În afară de asta, eu mereu am spus, un drum forestier mi se pare metoda cea mai bună soluție pentru a garanta că nu se va distruge pădurea, dar totuși, oamenii care locuiesc acolo au acces.

Acest acces poate fi restricționat, să fie doar în anumite ore, să nu fie un weekend, când situația e mai bună. Adică trebuie discutat, dar este o comunitate acolo. Comunitatea de acolo are niște nevoi care trebuie ascultate și în același timp pădurea trebuie să fie protejată.

Eu nu cred că aceste două obiective sunt incompatibile, cred că cu bună-credință din partea tuturor, dacă n-ar fi niște interese ascunse, cred că pot fi găsite soluții.

Despre un nou mandat la Primăria Sectorului 1: Voi câștiga

- De ce vreți un nou de mandat de primar al Sectorului 1? Și credeți că veți câștiga?

- Da, voi câștiga. Problema nu este să câștig eu, pentru că asta cred că este ce se va întâmpla. Problema este să am o majoritate. Un Consiliu Local. Da, dați-mi majoritatea la Consiliul Local, sunt multe proiecte care sunt pregătite - termoficare de la soare, reabilitare de lifturi - proiecte pregătite care nu sunt votate.

Oamenii nu își dau seama, dar este revoltător să știi că în Consiliu Local, care în mod normal ar trebui să aibă ca prioritate interesul cetățenilor, mențin niște blocuri nereabilitate. Luptele politice sunt normale. Cel care are cea mai bună viziune, cel mai bun proiect, să implementeze dacă are votul cetățenilor. Dar nu e OK cum sunt blocate proiecte de bază doar pentru niște interese, doar pentru a pune presiune pe niște combinații. Acum nu putem să reabilităm seismic, nu doar termic, doar pentru niște interese politice, s-a trecut de mult de linia roșie.