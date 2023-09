ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 19 Septembrie 2023, 11:58

Primăria Capitalei și sindicaliștii din STB, care amenință cu greva generală de câteva luni, au ajuns la o înțelegere după întâlnirea care s-a desfășurat marți dimineață între viceprimarul Stelian Bujduveanu, conducerea STB și sindicaliști. Sindicaliștii au obținut majorarea salariului minim pe economie de la 3000 la 3.300 de lei, dar și mai multe modificări la contractul colectiv de muncă. Întâlnirea a avut loc după ce mandatul directorului STB, Adrian Criț, a expirat, acesta fiind înlocuit de Daniel Istrate, directorul tehnic și de investiții din STB.

Aglomerație în autobuz Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu reprezentanții sindicatului și cu conducerea STB. S-a abordat creșterea salariului minim pe economie de la 3.000 la 3.300 de lei și cum poate fi implementată această creștere, care este impactul pe care îl va avea. S-au discutat despre modificarea unor articole din contractul colectiv de muncă. Cred că acest confict s-a stins, în zilele următoare vom avea draftul noului CCM, analizat de ambele părți și sperăm ca până la finalul lunii acest contract colectiv de muncă să intre în linie dreaptă. Am căzut de acord asupra acelei majorări salariale generate de creșterea salariului minim pe economie. Avem din partea conducerii sindicatului asigurările că acest conflict de muncă a fost stins”, a declarat pentru HotNews.ro viceprimarul care are în atribuții transporturile, Stelian Bujduveanu.

Întrebat dacă, dincolo de majorarea salarială, încheierea conflictului are legătură cu schimbarea directorului STB, Bujduveanu spune că nu.

„Decizia a fost una administrativă, pe care Consiliul de Administrație a luat-o ieri, când a hotărât să îi acorde mandat domnului Daniel Istarte, care a fost director tehnic în interiorul STB. Mandatul domnului Criț a expirat vineri. Nu are legătură cu greva”, a explicat Bujduveanu.

Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București, spune că s-a ajuns la o înțelegere.

„Putem spune că am făcut un mare pas pentru încheierea conflictului, a rămas să mai discutăm cu cei din executiv mâine-poimâine, să mergem cu o formă a contractului colectiv de muncă care poate fi înregistrat. În principiu, să spunem că am dezamorsat conflictul. Am obținut o creștere a salariului minim pe economie, de la 3000 la 3.300 lei, cât este salariul minim pe economie de la 1 octombrie. În rest am clarificat o parte din articolele din CCM care trebuie corelate cu legislația în vigoare,, mă refer la Codul muncii, Legea dialogului social, am amânat pentru următoare negociere o parte din ce nu am convenit acum. Am arătat și noi că avem disponibilitate”, a declarat pentru HotNews.ro Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București.

Cine este Istrate, noul director al STB?

Daniel Istrate este născut pe 18.09.1971. Potrivit CV-ului obținut de HotNews.ro acesta a avut următorul parcurs profesional:

2022-prezent: director tehnic și Investiții la STB

2019-2022: director general Primăria Municipiului București – Direcția Generală Servicii Publice

2018-2019: director SC Concept Car service Vest SRL

2017-2018: director tehnic Secom SA

2013-2016: director SC Concept Car service Vest SRL

2011-2013: director tehnic RATB

2008-2010: Comisar Șef ANPC

2006-2008: director general ADP

2000-2004: director investiții Primăria Sector 6

Educație:

2008-2009 Colegiul Național de Apărare - Academia Militară

2004-2005 Master SNSPA: Puterea executivă în Administrația Publică

1990-1995 - Universitatea Politehnică, Facultatea Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice

Sindicaliștii amenință cu greva de câteva luni

Sindicatul Transportatorilor din București, a amenințat cu greva generală din luna august, directorul Societăţii de Transport Bucureşti (STB), Adrian Criţ, fiind notificat la începutul lunii septembrie privind începerea conflictului colectiv de muncă. Printre revendicări se numărau majorarea salariilor și introducerea mai multor beneficii în contractul colectiv de muncă. Ultima majorare salarială a avut la începutul anului, o indexare cu 13%, iar salariul mediu net pentru conducătorii de autovehicule este de peste 6100 lei/lună.

”Reprezentanții Societății de Transport București au negociat începând cu data de 18 iulie noile clauze din viitorul contract colectiv de muncă, clauze pe care sindicatul reprezentativ din cadrul societății și le dorea implementate.

Cert e însă că solicitările lor trebuie să țină seama de bugetul de venituri și cheltuieli al societății și de contractul de delegare pe care noi îl avem cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Noi putem și admitem că luând în considerare inflația existentă și salariile angajaților, e normal să crească cu un indice care să țină seama de acest deficit, dar pe de altă parte, trebuie să fie niște propuneri realiste. (...)

Impactul bugetar, urmare a solicitărilor sindicatului reprezentativ, e de circa 123 de milioane de lei pe an. E o sumă pe care STB nu și-o permite astăzi”, a declarat Criț pentru RFI la vremea respectivă.



Acesta a declarat că salariul mediu net pentru șoferii și manipulanții de la tramvaie este de 6.616 lei, de exemplu, iar salariul mediu net pentru conducătorii de vehicule este de circa 6.100 lei, potrivit datelor obținute de HotNews.ro.

Conducerea STB a propus introducerea sporurilor permanente în salariu, astfel încât odată cu majorarea salariului minim pe economie, societatea să nu fie nevoită să ofere niște bugete substanțiale pentru cheltuiala cu personalul, luând în considerare că sporurile pe care le dețin angajații în momentul de față sunt unele foarte mari, a declarat Criț pentru RFI.

Criț spunea că trebuie ținut cont și de măsurile de austeritate, care vor fi implementate la nivel național pentru toate companiile ce au ca acționari statul român sau unitățile administrativ-teritoriale.

Într-un comunicat transmis la finalul lunii august, conducerea Sindicatului Transportatorilor din București, și-a exprimat nemulţumirea faţă de poziția administrației în ce privește discuțiile din cadrul Comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă, care a expirat recent.

„Sindicatul Transportatorilor din București acuză administrația că încearcă să introducă sporul de vechime, dificultate și LPI în salarii pentru a diviza salariații și a diminua impactul creșterii salariului minim pe economie la nivel de STB SA. Sindicatul Transportatorilor din București, legat de propunerea directorului general de a introduce sporul de vechime în salariu, subliniază încă odată preocuparea pentru salariații cu vechime ridicată și nu numai, care nu beneficiază de creșteri salariale în situația introducerii sporului de vechime în salariu, și reamintește faptul că directorul general a luat deja o serie de decizii legate de așa zisa eficientizare, care au afectat toți angajații (lucrul în zi de sărbătoare S+D, ore suplimentare, muncă continuă, etc.)”, se arată în comunicat.

Sindicatul Transportatorilor din București a cerut modificarea unor articole și anexe din CCM, pentru a acorda beneficii salariale, inclusiv un fond de promovare și majorări pentru tichetele de masă pentru toți salariații STB SA. Propunerile au fost însă respinse de conducerea STB.