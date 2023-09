UPDATE Joi, 07 Septembrie 2023, 09:18

0

Circulația pe Pasajul Doamna Ghica a fost deschisă joi dimineață. Primăria Capitalei a finalizat lucrările la pasajul rutier suprateran de la Doamna Ghica, cu o întârziere de trei ani. Șantierul a fost deschis în septembrie 2018, iar termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era mai 2020. Investiția se ridică la 110.034.377,95 lei fără TVA, cu o parte din bani contribuind și Primăria Sectorului 2.

Pasaj Doamna Ghica Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

Primarul general, Nicușor Dan, și primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, au participat la inaugurarea pasajului.

Vibrațiile pasajului vor fi monitorizate permanet de Facultatea de Construcții, ca studenții să vadă cum se comportă o astfel de structură în timp.

„Sistemul de senzori este cuplat direct la Facultatea de Construcții, și va da posibilitatea studenților și profesorilor să studieze pe date reale cum se comportă în timp real o astfel de structură.

Este un win-win, pentru că, pe lângă valoarea enormă academica, pasajul are astfel parte de monitorizare constantă”, a anunțat primarul Radu Mihaiu.

Pasajul de la Doamna Ghica este făcut de Primăria Capitalei, constructorul fiind Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane. Valoarea lucrărilor de proiectare și execuție a fost estimată la 110.034.377,95 lei fară TVA.

Lucrările la pasajul de la Doamna Ghica au început în septembrie 2019 și aveau termen de finalizare mai 2020. Din cauza datoriilor uriașe lăsate moștenire de administrația Firea și din cauză că au fost blocate conturile Primăriei Capitalei, imediat după alegerile din septembrie 2020, lucrările la pod au fost sistate.

Au fost reluate abia în iulie 2021, Primăria Sectorului 2 contribuind cu o parte din bani.

„Fosta administraţie ştia din 2019 că o să urmeze un blocaj financiar şi totuşi s-a lansat în aventura asta. La momentul când s-au blocat conturile şi implicit şantierul, lucrările erau la 48% executate şi 37% plătite. Am reuşit să deblocăm conturile, să putem să plătim investiţii, între timp am plătit restul de plată către antreprenor, am semnat în iunie un acord cu Primăria Sectorului 2, prin care noi punem 110 milioane de lei şi Primăria Sector 2 pune 30 de milioane de lei şi în felul ăsta avem perspectiva să terminăm această lucrare”, a declarat primarul general, Nicușor Dan, în iulie 2021, când s-au reluat lucrările la pasaj.

Apoi au fost probleme cu licitația pentru tablierul metalic, fiind atribuită abia din a treia încercare.

Licitația pentru tablier a fost atribuită abia la începutul lui 2022, iar termenul de livrare a fost de 7 luni de la data semnării contractului, respectiv în august 2022. Piesele metalice au venit la timp, însă montarea tablierului a durat din septembrie 2022 până în aprilie 2023.

Pasajul este prevăzut cu două benzi pe sens. Are o lungime de 216 m, iar rampele de acces au lungimi de 96 m.

FOTOGALERIE Cum a evoluat șantierul

Martie 2023 - tablierul a fost montat

Spetembrie 2021 - rampele și stâlpii erau gata, dar Primăria nu avea tablierul

Cum arăta șantierul în aprilie 2020

Simulare dată de Primăria Capitalei la deschiderea șantierului, cum va arăta pasajul