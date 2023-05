ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 16 Mai 2023, 18:24

Catiușa Ivanov

Primarul Robert Negoiță vrea să amenajeze o mini grădină botanică exotică în Hala Laminor, proaspăt restaurată de Primărie, a anunțat edilul într-o conferință de presă. În plus, Negoiță a spus că va planta 300 de palmieri rezistenți la ger prin Sector și a invitat jurnaliștii să vadă plantele exotice găzduite de Hala Laminor.

Palmieri la Unirii Foto: Inquam Photos - Sabin Cirstoveanu

„Am venit la Hala Laminor deoarece aici este originea poveștii cu palmieri, această poveste care devine din ce în ce mai frumoasă, cu minunatele plante exotice. Este nevoie de cât mai multe plante în zona urbană, care să genereze oxigen, învățăm la școală. Trebuie să încurajăm lumea să meargă la școală, să învețe ce este cu plantele.

O să intrăm în hala Laminor și o să vizităm zona care va deveni un parc în interior, o grădină botanică, în care să aducem elevii care nu au avut posibilitatea să viziteze țări exotice și să vină aici să vadă cum crește banana în copac, cum cresc portocalele, lămâile, curmalele.

Luând legătura cu specialiștii, aceștia ne-au recomandat, ne-au întrebat de ce în oraș nu punem plante de genul acesta. Le-am spus că nu rezistă în oraș. Au spus, domnule primar, nu aveți dreptate, sunt zone la fel ca Bucureștiul unde rezistă palmierii și se dezvoltă”, a declarat Negoiță.

Mini-grădina botanică va avea lămâi, banani, cactuși, bambus, leandri, dar și alte specii de palmieri. Edilul a explicat că sediul primăriei va fi mutat în Hala Laminor și cei care vor veni la primărie vor putea vedea noua grădină botanică.

„Avem nevoie de spațiu verde, de plante și cred că este o ocazie ca cei mici să poată vedea de aproape aceste plante care trăiesc în zone tropicale. Am găsit aceste plante la prețuri foarte mici și vom amenaja până la sfârșitul acestui an o mini grădină botanică. De altfel, pe traseul către primărie, cei care vor veni la sediul nostru vor trece prin această grădină cu plante exotice. Este ușor să critici, este mai greu să faci, iar noi la Sectorul 3 am dovedit că știm să facem”, a declarat primarul Sectorului 3.

Întrebat unde vor fi mutați palmierii scoși de Primăria Capitalei din Piața Unirii, primarul a spus că a pus câțiva în fața Primăriei, iar restul în Parcul Pantelimon, la parcul acvatic. Primarul a repetat că palmierii au costat mai puțin de 1.000 lei cu transport și TVA și s-au cumpărat 260-280 de palmieri, „două camioane pline”.