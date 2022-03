ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 07 Martie 2022, 18:57

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Bucureștiul se înfrățește cu Kievul, iar Primăria Capitalei va oferi materiale sanitare şi medicamente în valoare de 5 milioane de lei pentru Crucea Roşie Ucraina, a decis luni Consiliul General al Municipiului București. În plus, Primăria Capitalei va pune la dispoziție gratuit Arena Națională pentru organizarea unui concert caritabil pe 12 martie. Banii vor ajunge la refugiați.

Razboiul din Ucraina Foto: Armata ucraineana

Primele două proiecte au fost inițiate de consilierii PNL. În paralel cu înfrățirea între București și Kiev, Răzvan Socolovici a cerut primarului Nicușor Dan să inițieze un proiect de abrogare a hotărârii de Consiliu General prin care Bucureștiul s-a înfrățit cu Moscova.

"PNL, prin consilierii generali, propune un proiect de înfrăţire a Bucureştiului cu un oraş erou, Kiev. Noi, bucureştenii, ştim ce înseamnă să lupţi pentru libertate. Ştim că şi Ucraina şi Kievul vor rezista, iar noi vom construi împreună viitorul nostru european. Grupul PNL solicită primarului general să demareze acţiunile necesare pentru abrogarea hotărârii prin care a fost aprobată înfrăţirea dintre Bucureşti şi Moscova. Nu putem fi asociaţi cu o capitală a unui stat terorist, un stat agresor, un stat care nu respectă dreptul internaţional”, a declarat Socolovici.

În ceea ce privește materialele sanitare și medicamentele pentru Crucea Roşie Ucraina, acestea vor fi achiziționate de Administrația Spitalelor și vor fi predate către Crucea Roşie România, pe bază de proces-verbal, urmând să fie transmise mai departe către Crucea Roşie Ucraina.

"Una dintre cele mai acute probleme este lipsa materialelor sanitare şi a medicamentelor, situaţia instabilă din zona în care aceştia se află şi ameninţarea continuă punându-i în imposibilitatea achiziţionării acestora. Fie că este vorba de răni suferite în urma atacurilor sau a violenţelor îndreptate asupra lor, fie despre afecţiuni anterioare care necesită asistenţă medicală urgentă, nevoia de medicamente şi de articole sanitare este evidentă. Supliciul la care sunt supuşi aceşti oameni este dificil de înţeles şi de înlăturat, fiind nevoie de unirea tuturor forţelor şi de mobilizarea multor resurse umane şi materiale la nivel global, însă, în această etapă, orice ajutor este deosebit de important", se arată în expunerea de motive a proiectului.

Consiliul General a mai aprobat luni ca Primăria Capitalei să pună la dispoziție Arena Națională gratuit pentru organizarea unui concert caritabil ”We Are One”, pe 12 martie.

În baza protocolului aprobat, municipalitatea va pune la dispoziţie Arena Naţională şi va asigura costurile cu întreţinerea şi utilităţile necesare, Pro Tv va asigura campania media, iar Saga Festival SRL - programul artistic, cu participarea unor artişti consacraţi, precum şi covorul de plastic care va proteja gazonul.

"'We Are One' este un eveniment cultural/artistic şi caritabil, în cadrul căruia zeci de artişti locali şi internaţionali vor concerta, cu scopul de a strânge donaţii pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni, cât şi de a trage un semnal de alarmă asupra nevoii de a stopa războiul ce se desfăşoară în Ucraina. Condiţia parteneriatului constă în asumarea obligaţiei Saga Festival SRL de a dona, în scop caritabil, după plata tuturor taxelor şi impozitelor, veniturile realizate din vânzarea de bilete, donaţiile făcute de partenerii comerciali şi donaţiile publicului participant la eveniment", se arată în referatul de aprobare, semnat de primarul general, Nicuşor Dan.