Ce a răspuns primarul Mihai Mugur Toader întrebărilor cititorilor HotNews.ro: Dacă aș sta într-un bloc în Floreasca şi Primăria Sectorului 2 ar da autorizație de construire pe spațiul verde, aș da în judecată primarul, primăria

Despre spațiile verzi neîngrijite de pe Șoseaua Iancului





Despre spațiile verzi retrocedate în Cartierul Floreasca și construcțiile autorizate





Dacă aș sta într-un bloc în Floreasca şi mâine pe spaţiul verde dintre blocuri Primăria Sectorului 2 ar emite o autorizaţie de construire pentru un imobil cu patru etaje care să ia lumina, aș da în judecată primarul, primăria.Nu, este normal şi v-am spus: efectiv înţeleg. Ştiţi, eu stau, haideţi să vă spun: eu stau tot într-un bloc, iar în spate, la balconul meu, este o bucată de teren plină de copaci, într-adevăr. Normal că în momentul în care cineva ar veni să contruiască acolo m-aş simţi agresat. Şi aş căuta să-mi caut dreptatea, cumva. Sau confortul. Să-mi păstrez confortul.







Toader Mugur Mihai: ”Şoseaua Iancului a făcut parte din proiectul elaborat de Primăria Capitalei. Nu este finalizat ca şi proiect. De principiu, partea bună e că pe Iancului se circulă foarte-foarte bine acum, dar proiectul nu este finalizat, nu avem cum să solicităm scuaruri, ține de ei. În momentul în care se va efectua recepţia, acele platbande de spaţiu verde le vom solicita şi să le întreţinem. Și acea bordură de la intersecţia Iancului - Măgura Vulturului, la traversarea liniei de tramvai cu maşina, ține de Primăria Capitalei. Măgura Vulturului e cu unic sens. Şi da, inclusiv eu trec destul de des pe-acolo şi am aceeaşi problemă cu a dânsului”.Toader Mugur Mihai: ”E vorba de înlocuire. Au fost distruse, probabil şi/sau sustrase în timp. Sunt zone unde le-am înlocuit... Am luat legătura cu operatorul de salubrizare să le înlocuiască sau să suplimenteze. În momentul în care vom avea noul contract, lucrurile vor fi cu totul şi cu totul altfel”.Toader Mugur Mihai: ”În Sectorul 2 au fost înscrise în jur de 1.770 de blocuri de locuinţe, cu 114-115 mii de apartamente. Din acestea, până în 2018, până acum, sunt recepţionate şi finalizate un număr de 1.128. Numai în ultimii doi ani, dacă vorbim de perioada mandatului meu, sunt recepţionate şi finalizate 530. Şi am în lucru încă 74, care vor fi finalizate până la sfârşitul anului. Pentru restul am încărcat în data de 7 mai, pe SEAP, documentația pentru avizul ANAP, pentru un nou lot de 221 de blocuri. Este un contract pentru proiectare, expertizare în vederea execuţiei. Sper să decurgă lucrurile normal şi din punctul de vedere al licitaţiei. Va fi tot acord-cadru, licitaţie deschisă şi cu publicarea în JUE şi v-am spus: foarte-foarte mult ne întârzie aceste proceduri şi premergătoare, şi procedura de licitaţie efectivă, cu termene care sunt mai mult sau mai puţin favorabile investiţiilor şi vechea problemă de contestaţii şi clarificări, solicitări de clarificări. Anul acesta cred că vom atribui contractul. Eu am planificat ca anul acesta să finalizăm proiectele pentru cele 221 şi, v-am spus, imediat, le scoatem la licitație pentru execuţie. Valoarea contractului de proiectare este estimată în jur de 30 de milioane. Iar la execuţie or să fie undeva la 245-250 de milioane.După ce le finalizăm și pe acestea ar mai rămâne de reabilitat în jur de 640 blocuri. Bine, aici, având în vedere şi caracterul discuţiei, trebuie să spun şi nemulţumirile. Mă rog, nemulţumirile din partea mea şi a cetăţenilor. Pentru că am avut şi situaţii mai puţin plăcute, cu anumiţi constructori și am fost nevoiţi să reziliem contractele, inclusiv, în anumite cazuri, în toate cazurile ne-am îndreptat împotriva constructorilor şi am solicitat sprijinul instituţiilor care se ocupă de acest lucru.Nu am depus proiecte pentru reabilitare termică pe fonduri europene. O să încercăm, în funcţie şi de solicitări... să accesăm și fonduri europene. Şi o să transmitem la asociaţii, dar pe fonduri europene trebuie acea co-participare din partea lor. Noi pe programul local avem taxă zero pentru persoanele fizice”.Despre amenajarea de noi locuri de parcareToader Mugur Mihai: ”Avem o problemă cu identificarea terenurilor pretabile. Pentru că era un proiect destul de avansat şi în campanie am spus, de exemplu o parcare supraetajată pe Ziduri-Moşi, dar pe urmă, verificând documentaţiile, este vorba de un ovoid foarte mare de 2000, care ar trebui mutat, costurile sunt mai mari decât costurile de construcţie a parcării. Am identificat şi avem acum în licitaţie parcări supraetajate, în Chişinău, numerele 12 şi 16 și Colentina 23-25, Aleea Dobrina şi Ciocârliei. Aici vorbim de parcări supraetajate.În ceea ce privește acele parcări modulare inteligente, din 10-12 locaţii, am reuşit acum să demarez, să spunem, procedurile numai pentru două. Ambele sunt în Pantelimon. Acolo este o nevoie stringentă. Dar numai pentru aceste două. De ce? Pentru că au fost tot felul de discuţii cu asociaţiile de locatari – că fac zgomot. Lucru care nu-i deranjant, sau nu este adevărat. În general, am putea să le amplasăm pe zonele unde sunt deja parcări de reşedinţă şi cei care au, normal că vin cu scandal că ei n-au nevoie. Până la urmă, poate o să facem şi puţin forţat lucrul ăsta.Parcările supraetajate vor avea, în funcţie de dimensiuni, în jur de 60-120-200 de locuri, şi acestea inteligente – sunt mai multe tipuri. Sunt, de fapt tipizate, cu 12, 24 locuri. Se va stabili un tarif lunar pentru cele tip carusel. Şi pentru celelalte, folosite ca parcare de reşedinţă, acelaşi lucru. Singura diferenţă, cele de tip carusel sunt mai costisitoare şi tariful va fi mai mare”.Toader Mugur Mihai: ”Pe Pantelimon avem acele două parcări şi, v-am spus, parcarea de la Cora Pantelimon va fi gata, va fi gata, sunt ferm convins, anul acesta. În luna iunie se reiau lucrările. Cele două mini-parcări în Pantelimon, tot spre capăt. La Iancului, în proiectul de reabilitare a şoselei Iancului erau incluse două parcări supraterane în spatele blocurilor. Din păcate asociaţiile de proprietari nu au fost de acord. Acum este inclusă în acest proiect o parcare subterană. Sub terenul de sport de la şcoala 46. Proiectul este, cei de la Inspectorat au solicitat ca să cuprindem în proiectul parcării subterane o sală de sport deasupra. Analizăm modalitatea prin care putem include, în proiectul mare, Şoseaua Iancului, lucrul ăsta, dar părerea mea că nu se poate. Ăsta e un proiect demarat în 2011 şi atunci va fi nevoie de un proiect separat. Am spus, inclusiv, chiar dacă proiectul Iancului este al Capitalei, sunt dispus să-mi asum construirea sălii de sport de la şcoală. Şi să sperăm că rezolvăm două lucruri de-o dată. Şi sală de sport şi parcarea subterană”.Toader Mugur Mihai: ”În zona Obor e noua hală, noua Piaţă Obor care arată impecabil şi cred că este una dintre cele mai elegante... Hala Veche, probabil ştiţi că nu e o noutate, e o istorie destul de veche, aparţine unei societăţi Ciclop SA, cu o istorie, v-am spus, destul de tumultoasă şi inclusiv rampa pe care sunt toate acele tarabe dezorganizate. Sunt şi nişte probleme juridice pe-acolo... este proprietate privată. Este noul mall, să-i spunem, Veranda, care arată foarte bine şi toată imaginea zonei s-a schimbat considerabil în bine. Să realizăm şi această bretea Ziduri-Moşi – Electronicii şi atunci va fi iar un plus de imagine. Iar pentru celelalte, sunt, tot la fel, proprietăţi private. Au în intenţie investiţii, da, în zona aia e un teren foarte-foarte mare. Dar totul este domeniu privat. Administrarea pieţii Obor, efectiv, este în sarcina partenerilor, cei care au şi făcut investiţia. Am avut discuţii cu dânşii. Dânşii au amenajate spaţii pentru producători. Sunt, iar, sunt foarte mulţi producători, dar, într-adevăr sunt şi intermediari. Ar trebui să aducem şi producătorii din Turcia, din Italia, din Grecia, din Spania, de peste tot de pe unde se importă fructe şi legume. Ştiţi şi dumneavoastră şi cei de la Ministerul Agriculturii au sesizat ca o problemă destul de importantă: deja balanţa de importuri pe zona asta de legume-fructe. În momentul în care există zone de piaţă cu tarabe goale, nu înseamnă că producătorii nu au acces. Dar au o justificare, în afara faptului de a se plânge, să spunem, că nu au acces, dar vă spun: mergem în pieţe şi o să vedeţi şi tarabe goale, prin faptul că majoritatea sunt familii care produc, cei din jurul Bucureştiului. Şi în paralel, ei trebuie să şi lucreze terenul şi să şi vândă. Şi aici este o mică problemă: le convine să vândă en-gros şi să-şi continue activitatea pe care o fac, ca şi producători”.Toader Mugur Mihai: ”Nu am atribuţii în sensul ăsta. Ar fi un abuz în serviciu, şi din partea mea şi din partea Poliţiei Locale. Nu pot să intervină, să îi oblige pe taximetriştii din Ilfov... Poliţia Rutieră poate. Nici nu ştiu foarte-foarte bine. Dar, de fapt, este un subiect mult mai amplu. Cu acele licenţe de transport pe care le au cei din taximetrie”.Toader Mugur Mihai: ”Inclusiv anul trecut cuprinsesem şi a fost bugetat acel PUZ al cartierului Floreasca – cartier grădină, dar la o gândire împreună cu ceilalţi colegi, am considerat oportun să facem un PUZ coordonator general pe tot sectorul şi am demarat lucrurile acestea, iar cartierul Floreasca va fi inclus în acest PUZ. Eu sper ca în noul PUZ să putem proteja spațiile verzi. PUZ-ul îl fac specialiştii, nu pot să am acum toate datele. În situaţia în care cadrul legal ne permite, din toate punctele de vedere, cu tot dragul”.Despre construcțiile aprobate pe spațiile verzi din Rahmaninov, Chopin, Garibaldi şi Ceaikovski, nu erau chiar neapărat în spaţiile dintre blocuri, dacă îmi aduc bine aminte. În situaţia în care legislaţia şi toată documentaţia este în regulă, din nou: pot să amân, să spun aşa, cu toate că nu e tocmai cuşher, dar nu poţi, pentru că ai face abuz. Normal trebuie să aperi interesul oricărei persoane. Deci oricărei persoane. Fiecare persoană are drepturi şi obligaţii. Nu poţi să încalci drepturile cuiva în favoarea altcuiva. Iar drepturile se acordă, v-am spus, şi cel puţin din punctul meu de vedere, numai şi strict în cadrul legal. NU pot să spun câți metri pătrați de spațiu verde s-au plantat în Floreasca. Acum s-au făcut lucrări în proximitatea parcului, s-au în-ierbat, s-au pus şi plantat flori, chiar arată foarte bine, este aproape finalizat, nu poţi să spui un anumit număr de plantări. Lucrările de dublare a bordurilor din cartierul Floreasca, strada Glinka, au fost efectuate cu angajaţi proprii, nu au costat, s-au făcut prin ADP. Am plătit salariile și materialele. Am avut tot felul de solicitări şi întrebări, erau foarte nemulţumiţi iniţial, trimiteau poze cu pământ săpat şi mizerie... lucrările aproape s-au finalizat, arată foarte bine...Referiror la demolarea construcțiilor ridicate ilegal, este o procedură foarte complexă şi complicată. Până la urmă va trebui să purcedem la demolare, dar sunt clădiri, cea din Lucşoara, foarte mare, e problemă. Şi financiară şi procedurală”.Toader Mugur Mihai: ”Se face prin ADP. Avem 12-16 oameni. Se va face o procedură simplificată şi pentru reabilitarea străzilor. Dar, v-am spus, se lucrează în permanenţă şi nu sunt foarte-foarte mari probleme la noi. Sunt, într-adevăr, gropi, am transmis şi chiar au trimis cei de la ADP solicitări către toţi operatorii de utilităţi, către ApaNova, pentru că sunt, într-adevăr, şi acele gropi, în majoritatea cazurilor, sunt pe lucrări de intervenţie ale operatorilor. ApaNova, Electrica, cei de la gaze. Am o relaţie destul de bună cu dânşii, dar şi dânşii trebuie să-şi remedieze problemele”.