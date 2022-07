WEBPR Vineri, 22 Iulie 2022, 09:21

SmileMedia

Rază de Soare este, probabil, pensiunea din Breaza cu cel mai generos spațiu de joacă pentru copii. O curte mare cu parcare, să intorci Airbusul in ea, cu teren de minifotbal, mase de ping-pong, biliard etc. In spatele pensiunii este o alta curte, mai retrasă, la fel de mare, cu locuri de joaca pentru copii mai mici, cu foisoare amenajate, tocmai bune pentru supraveghere si servit masa. Cănd vreți să evadați din stresul cotidian, puteți lăsa aici micuții in siguranță, doar in grija bunicilor.

Curte Raza de Soare Foto: Hotnews

Gazdele oferă multe alte facilități pentru mari și mici, le găsiți pe pagina de internet a pensiunii Rază de Soare sau pe pagina lor de facebook. Sau cerețilămuriri la telefon ori prin email.