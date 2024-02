SANATATE Joi, 29 Februarie 2024, 11:59

​Federaţia sindicală Solidaritatea Sanitară continuă programul de proteste. Joi, între orele 12:00 - 12:300, membrii federației vor picheta spitalele din țară, a anunțat vicepreşedintele Federaţiei Solidaritatea Sanitară, Gabriel Predică, citat de Agerpres.

Protest Solidaritatea Sanitară Foto: Solidaritatea Sanitara

„În cursul zilei de astăzi, începând cu ora 12,00, timp de o jumătate de oră în toate unităţile sanitare Federaţia Solidaritate Sanitară organizează ceea ce noi am denumit repetiţia pentru grevă. Este un protest care nu presupune întreruperea activităţii, întrucât se desfăşoară în timpul pauzei de masă. În continuare asistăm la aceeaşi obtuzitate a Guvernului, respectiv faptul că nu invită federaţia reprezentativă din sănătate aflată în conflict”, a declarat vicepreşedintele Gabriel Predică.

Referindu-se la proiectul de Ordonanţă de urgenţă care prevede creşterea salariilor personalului din sistemul medical, care a fost citit în primă lectură în şedinţa de Guvern de miercuri, Predică susţine că acesta nu prevede şi "o creştere a recompenselor pentru sporul de condiţii de muncă şi pentru zile nelucrătoare, pentru ture".

„În acelaşi timp am luat de cunoştinţă de declaraţiile de ieri ale domnului prim ministru vizavi de trecerea printr-o primă lectură a viitorului act normativ, respectiv proiectul de Ordonanţă de urgenţă. Sperăm să se aşeze la masa negocierii. Nu avem cunoştinţă la acest moment decât prin intermediul unei variante care circulat public, dar nu putem să discutăm neapărat pe tema acestei variante de grilă de salarizare, întrucât nici Ministerul Muncii, nici Ministerul Sănătăţii şi nici Guvernul nu a invitat Federaţia Solidaritatea Sanitară. (...) Există creşteri ale salariului de bază. În continuare proiectul respectiv nu prevede o creştere a recompenselor pentru sporul de condiţii de muncă şi pentru zile nelucrătoare, pentru ture. Salariaţii în continuare vor avea acelaşi venit pe această zonă, ceea ce riscă să ducă către o imposibilitatea de a asigura continuitatea actului medical, pentru că nu va mai exista această motivaţie. (...) În momentul în care un salariat este plătit la nivelul anului 2018 pentru aceste ore de noapte, de weekend şi aşa mai departe, evident că şi interesul salariaţilor de a efectua un astfel de program scade semnificativ”, a explicat liderul sindical.

Următorul protest organizat de Solidaritatea Sanitară va avea loc în data de 11 martie, când sindicaliștii au anunțat că vor participa la un miting în faţa Guvernului, care va fi urmat de un marş către Ministerele Sănătăţii şi Muncii şi apoi de un alt marş către Piaţa Constituţiei.

„Urmează mitingul din faţa Guvernului din 11 martie. Este un miting care până la ziua de ieri se desfăşura cu 5.000 de persoane doar în faţa Guvernului, însă noi am făcut o modificare. Ieri am terminat procedurile cu Primăria Municipiului Bucureşti şi am schimbat programul. De la 11,00 la 12,00 vom fi în faţa Guvernului, după care urmează în marş pe Calea Victoriei către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi apoi din nou un marş către Piaţa Constituţiei. Acesta este programul. Rămâne neschimbat în condiţiile în care Guvernul cel puţin deocamdată nu are nicio reacţie. (...) Nu sunt discuţii cu ambele federaţii. Este unul dintre motivele pentru care continuăm”, spune vicepreşedintele Federaţiei Solidaritatea Sanitară.