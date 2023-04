SANATATE Miercuri, 19 Aprilie 2023, 14:02

Alina Neagu • HotNews.ro

Serviciul Județean de Ambulanţă Tulcea nu a cheltuit niciun leu din linia de credit deschisă de Ministerul Sănătăţii în anul 2019 pentru ca instituţia din Tulcea să cumpere şalupe, aşa că va folosi şi în acest sezon turistic ambarcaţiuni cu motoare care ar fi trebuit casate, relatează Agerpres.

Ambulanța în Tulcea Foto: AGERPRES

Ministerul Sănătăţii a aprobat, în urmă cu 4 ani, o linie de credit în valoare de 5 milioane de lei pentru ca SAJ Tulcea să cumpere cinci ambarcaţiuni, însă rezultatele licitaţiei au fost contestate, iar instituţia a renunţat la intenţia de cumpărare.

„Nu am cheltuit niciun leu din acea linie de credit. Am început reabilitarea unei şalupe, în sensul de remotorizare, şi, din fondurile proprii, am făcut tot ce am putut ca să mai avem o şalupă funcţională, în sensul că am cumpărat două motoare noi”, a declarat pentru Agerpres managerul Serviciul Județean de Ambulanţă Tulcea, Radu Sicinschi.

Serviciul Județean de Ambulanţă Tulcea are 3 şalupe funcţionale, dintre care două sunt medicalizate, cea care a fost remotorizată de curând urmând să fie dată la apă cel mai probabil luna viitoare.

„Când am primit aceste şalupe, cu foarte mult timp în urmă, constructorul a spus ca la o mie de ore de funcţionare a motoarelor, să le facem o reparaţie capitală, iar la două mii de ore de funcţionare, să le schimbăm cu totul. Cele pe care le avem şi le folosim acum au câte nouă, zece mii de ore de funcţionare, de cinci ori mai mult decât norma de casare, cum ar veni. Şi de ce? Pentru că nu avem altele”, mai spune managerul Serviciul de Ambulanță Tulcea, Radu Sicinschi.

În contextul începerii sezonului turistic, el a menţionat că în sprijinul pacienţilor intervin elicopterele din judeţele vecine: „În situaţii deosebite, am apelat şi la sprijinul elicopterelor, dar în acelaşi timp noi trebuie să mergem şi pe apă, pentru că sunt situaţii în care elicopterul nu ne poate ajuta, fiindcă nu are efectiv unde ateriza.”

Potrivit acestuia, reparaţia unui motor de ambarcaţiune este costisitoare, iar în momentul de faţă o şalupă costă de aproape 3 ori mai mult decât în anul 2019.