SANATATE Luni, 13 Iunie 2022, 11:40

Alina Neagu • HotNews.ro

Ionuț Petre are 28 de ani și este medic rezident endocrinolog. În 2015, când era în anul 2 de studenție, s-a înscris în Registrul donatorilor de celule stem hematopoietice. Au urmat 7 ani în care mărturisește că „a uitat complet de această posibilitate”. Până când, anul trecut, în iunie, a fost sunat de cineva de la Registru: i s-a spus că ar putea fi compatibil cu o persoană care avea nevoie de transplant de celule stem hematopoietice.

Ionuț Petre, medic rezident și donator de celule stem hematopoietice Foto: Hotnews

La fiecare 3 minute, un om este diagnosticat cu leucemie

La fiecare 3 minute, undeva în lume, un om este diagnosticat cu leucemie (cancer al celulelor sângelui). Mulţi dintre bolnavi pot fi vindecaţi cu ajutorul unui transplant de celule stem hematopoietice, de la un donator compatibil. Compatibilitatea dintre donator şi pacient nu ţine de grupa sangvină, ci de compatibilitatea unor markeri genetici HLA (Human Leucocite Antigen).

Şansa ca această compatibilitate să existe este mică. Dar, cu cât numărul donatorilor de celule stem este mai mare, cu atât creşte şi probabilitatea ca un bolnav diagnosticat cu leucemie să poată fi salvat. Din cei aproximativ 34 de milioane de donatori de celule stem înscrişi în registrele din întreaga lume, 8 milioane sunt din Germania.

În România, numărul potențialilor donatori înscriși în Registru este de aproape 85.000.

Ionuț Petre s-a înscris în Registrul donatorilor de celule stem în anul 2 se studenție. Până atunci donase sânge de 20 de ori

Ionuț Petre s-a înscris în Registru în anul 2 de studenție, în anul 2015. A făcut acest pas după ce a aflat că, în acest fel, ar putea salva viața unui pacient cu leucemie. Până în acel moment, donase sânge de peste 20 de ori.

După înscrierea în Registru, a urmat o perioadă de 7 ani în care „cred că am uitat complet de această posibilitate, de a fi donator de celule stem”.

Anul trecut, în iunie, a primit un telefon de la Registru. I s-a spus că ar putea fi compatibil cu cineva: „Am primit vestea cu mult entuziasm și, din fericire, pentru că sunt bucureștean, am putut să mă duc chiar a doua zi la Centrul de transfuzii pentru a fi retestat. Iar după 3 săptămâni am primit vestea că sunt compatibil cu persoana care avea nevoie de un transplant de celule stem”, își amintește Ionuț Petre.

A urmat o spitalizare de zi la Institutul Fundeni, unde a făcut câteva analize, „pentru a fi siguri că sunt într-o stare de sănătate bună”.

”Din fericire, am primit ok-ul. Era în perioada concediilor, undeva la finalul lunii august”, spune Ionuț Petre.

A urmat internarea la Institutul Clinic Fundeni pentru procedura de donare în sine. Cum se desfășoară aceasta? „Pentru cei care sunt curioși cum se desfășoară procedura de recoltare de celule stem: ea presupune o internare de aproximativ 5 zile, timp în care se administrează un factor de stimulare, pentru a stimula celulele stem să ajungă în sângele periferic.”

A participat la o competiție sportivă la o săptămână de la donare: ”M-am simțit foarte bine”

Există reacții adverse? Da, dar sunt minore, spune Ionuț Petre: „Eu m-am simțit foarte bine pe tot parcursul internării. Iar procedura în sine de recoltare a celulelor am văzut-o mai mult ca pe o procedură de donare de sânge, doar că puțin mai îndelungată. Pe parcursul recoltării, nu au fost reacții adverse și am putut duce procedura la bun sfârșit fără incidente.”

„Pe parcursul internării am avut niște dureri de cap foarte ușoare. Eu le-am pus mai mult pe seama faptului că am stat timp de 5 zile internat într-o încăpere și, fiind în perioada pandemiei, nu am prea putut să ies, să mă plimb. Nu pot să spun clar dacă aceste dureri de cap s-au datorat factorului de creștere care a fost administrat sau au fost din cauza faptului că am stat închis”, mai spune medicul rezident devenit donator de celule stem.

La o săptămână după recoltare, Ionuț a participat și la o competiție sportivă și spune că s-am simțit foarte bine.

El îndeamnă pe toată lumea să se înscrie în Registrul donatorilor: „Să nu aibă temeri legate de procedură și aș vrea să mai spun că mă bucur foarte tare că în România se face această procedură de celule stem hematopoietice și că avem infrastructura necesară pentru a o face la standarde europene.”

Ionuț a salvat un bărbat de 60 de ani din România. Nu știe mai multe despre el, pentru că donatorii și pacienții care fac transplant nu au voie să se cunoască

Ionuț știe doar că a salvat un pacient din România - un bărbat în vârstă de 60 de ani.

Nu are mai multe detalii, „pentru că noi, donatorii, nu avem voie să știm”.

La capătul acestei experiențe, mărturisește că „Mă bucur că am avut această șansă, de a ajuta pe cineva, și o văd mai mult ca pe datoria noastră, a tuturor, de a ne înscrie în registru, dacă știința și tehnologia ne permit să ajutăm o persoană, în acest mod.”

”A fost interesant să văd cum este să fii de cealaltă parte a baricadei, pentru că recunosc că nu am fost pacient de foarte multe ori. A fost interesant, am încercat să mă pun în ipostaza unui pacient. Am încercat și să nu îmi bat capul, pentru că de regulă, medicii sunt cei mai proști pacienți, de multe ori țin ei să arate cum se face, așa că am încercat să nu mă implic prea tare”, mai spune el.

Cum poți deveni și tu donator de celule stem hematopoietice

Dacă ai între 18 şi 45 de ani, eşti o persoană sănătoasă, poţi să te înscrii în Registru după o informare completă asupra donării de celule stem.

Vei completa un set de formulare privind decizia de a a deveni donator/oare de celule stem hematopoietice.

Ori de câte ori un pacient cu cancer de sânge sau altă boală hematologică severă are nevoie de un transplant de celule stem hematopoietice, atât în registrul din România, cât și în registrele din întreaga lume, se caută un donator compatibil - cineva identic genetic pentru acel pacient.

„Dacă sunteți perechea lui, vă vom contacta și vă vom cere să donați dacă sunteți sănătos și încă doriți să faceți acest lucru. Este foarte important să vă actualizați datele de contact, astfel încât să vă putem contacta atunci când este nevoie”, spun reprezentanții Registrului.

Înscrierea se poate face online, pe site-ul https://registru-celule-stem.ro/.

Citește și: