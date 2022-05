SANATATE Sâmbătă, 28 Mai 2022, 08:44

Alina Neagu • HotNews.ro

​O mare parte dintre cancerele de sânge se vindecă în anul 2022, iar lupta împotriva acestor boli „trebuie să fie a noastră, a tuturor”, afirmă, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerelor de Sânge, Alina Tănase, medicul care a dezvoltat, în ultimii 10 ani, o secție de transplant medular la standarde occidentale în cadrul Institutului Clinic Fundeni din București.

Prof. dr. Alina Tănase Foto: Hotnews

200 de transplanturi pe an înainte de pandemie

Transplantul de celule stem hematopoietice (medular) poate reprezenta șansa la viață pentru mulți dintre pacienții diagnosticați cu cancere de sânge. Medicul Alina Tănase a reușit să facă din el „o procedură de rutină” în ultimii 10 ani, în secția pe care o conduce.

Dr. Alina Tănase conduce Secția de transplant medular de la Institutul Fundeni și este directorul medical al spitalului.

În secția condusă de Alina Tănase se ajunsese, înainte de pandemie, la 200 de transplanturi pe an, o cifră ce reprezintă „o activitate intensă pentru un centru de transplant mare din Europa”, arată Alina Tănase.

„Există și în România posibilitatea să facem tratament standardizat pentru cancerele de sânge. Și, pe lângă tratamentul standardizat, putem face transplant de celule stem hematopoietice ca procedură de rutină în ultimii 10 ani. În ultimii 5 ani noi am depășit 100 de proceduri, 200 de proceduri în anii fără pandemie, deci este o activitate intensă pentru un centru de transplant mare din Europa”, afirmă dr. Alina Tănase.

„În ultimii 2 ani, din cauza pandemiei și datorită indicațiilor Asociației Europene de Transplant, care ne-a indicat că trebuie să facem transplanturile urgente, pentru pacienții care nu pot aștepta, a trebuit să modificăm un pic activitatea și am ajuns să facem, in ultimii 2 ani, mai multe alotransplanturi decât autotransplanturi. Ceea ce, cumva, este foarte complicat pentru un centru de transplant. Autotransplantul cu celulele pacientului este o procedură mult mai simplă, este o procedură care durează mai puțin, iar pacienții trec mai ușor peste această procedură. În momentul în care vorbim despre alotransplant, vorbim despre un transplant cu celule de la altcineva - o procedură mai complicată, cu reacții imunologice și cu urmărire post transplant mult mai îndelungată”, arată șefa Secției de transplant medular de la Institutul Fundeni.

În secția condusă de Alina Tănase „am ajuns să facem 60-70 de alotransplanturi pe an, ceea ce reprezintă o activitate mare pentru un centru european de transplant”.

Centrul de transplant medular de la Institutul Fundeni

„Doamna doctor, găsim un donator?”

Alina Tănase povestește că „pentru cei implicați, pentru cei care văd aceste cancere, acești pacienți, în fiecare zi, credeți-ne că este o luptă de fiecare zi. Această luptă poate fi dusă la bun sfârșit și foarte multe vieți pot fi salvate.”

Medicul care a salvat sute de vieți spune că, în momentul în care ai primul contact cu un pacient care are nevoie de transplant, prima întrebare este: „Doamna doctor, o să găsim un donator?”

De aceea, Alina Tănase și-ar dori ca mesajul care să ajungă la întreaga societate să fie acesta: „Depinde de noi dacă acești oameni găsesc în timp util o șansă la viață.”

”Familiile sunt din ce în ce mai mici, puțini oameni au frați, iar dintre cei care au frați, doar în 25% dintre cazuri fratele este donator compatibil. Pentru restul, încercăm să găsim un donator în registrele internaționale, iar transplantul este urgent, mergem mai departe la procedura de haplo. Dar acest impact, al pacientului care știe că viața lui depinde de cineva compatibil, este marcantă pentru noi în fiecare zi”, mărturisește medicul.

„La câțiva ani după transplant, pacientul nu mai seamănă cu cel care a făcut transplant. Are o viață absolut normală”

Medicul Alina Tănase și echipa sa au deja mulți pacienți care au câțiva ani de la transplant: „Iar pentru noi, acest lucru reprezintă puterea de a merge mai departe. În momentul în care vezi pacientul la ani de zile de la transplant, nici nu mai seamănă cu pacientul de acum câțiva ani, care a făcut transplant. Are păr, are o viață absolut normală, are copii.”

Dr. Alina Tănase

”Este pur și simplu puterea noastră de a merge în fiecare zi mai departe cu cei care vin la internare în fiecare zi, cu emoția și anxietatea majoră cu care fiecare pacient vine. O simți, este palpabilă în momentul în care vine și știe că se află în fața unei astfel de proceduri”, mărturisește Alina Tănase.

Mesajul pe care vrea să îl dea mai departe: „Există vindecare. Aceste cancere se vindecă. O bună parte dintre pacienții care primesc diagnosticul de leucemie acută, care înainte însemna că erau fără nicio șansă, foarte mulți dintre ei primesc o șansă la viață prin transplant de celule stem hematopoietice.”

Donează o șansă la viață! Nevoie acută de donatori de celule stem hematopoietice în România

De Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerelor de Sânge, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și Societatea Română de Transplant Medular au un mesaj important:

Este o nevoie acută de un număr mare români care să se înscrie în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Transplantul de celule stem hematopoietice înseamnă VIAȚĂ.

Dr. Aurora Dragomirișteanu, director general al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

Pentru mulți pacienți cu cancere de sânge, transplantul de celule stem hematopoietice de la o persoană neînrudită este singura soluție terapeutică. Este mai probabilă găsirea unei persoane compatibile în aceeași arie geografică cu pacientul. Pentru unul din trei pacienți nu există niciun donator compatibil, de aceea, este nevoie de mai multă implicare din partea tuturor și de un număr cât mai mare de oameni înscriși în Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

„De la începutul acestui an și până în prezent, în Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice s-au înscris doar 2.678 de persoane, un număr mic raportat la nevoile noastre. 36 de pacienți se află în așteptarea unui donator cu care să fie compatibil. Și ar putea fi oricare dintre voi. Puteți intra pe site-ul Registrului să vă înscrieți. Pașii sunt atât de simpli și de mici pentru un om sănătos și atât de mari pentru un pacient cu cancer de sânge care așteaptă o șansă la viață”, afirmă dr. Aurora Dragomirișteanu, director general al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer

„Orice persoană nou înscrisă în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice înseamnă o șansă în plus pentru pacienții aflați în așteptarea transplantului salvator. Singurele condiții sunt limita de vârstă (între 18 și 45 de ani) și să nu aibă probleme de sănătate. Prin implicarea noastră, a tuturor, vindecarea acestor tipuri de cancere nu rămâne teorie, ci devine realitate”, completează Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Citește și: