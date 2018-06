​VIDEOREPORTAJ "Am făcut un transplant nemțește, dar cu empatie românească". Povestea secției de transplant la standarde occidentale dintr-un spital de stat din România

​"Habar nu am avut de această insulă de profesionalism, de acest centru foarte modern." Manu (41 ani) este unul dintre cei aproape 1.500 de români care au primit o nouă șansă după ce au făcut transplant medular în secția de la Spitalul Fundeni condusă de medicul Alina Tănase. Am cunoscut-o în ziua în care împlinea o lună de la transplant și se pregătea pentru un nou început. Povestește despre "atmosfera de optimism fantastic" din secția de transplant, despre cum a învățat să negocieze cu boala și despre cea mai importanță lecție, pe care o dă acum mai departe: "să fii în gardă permanent". Ca mulți alți pacienți aflați în situația ei, nu știa, până acum câteva luni, că într-un spital de stat din România există o secție de transplant medular la standarde occidentale.



Info pe scurt:

Aproape 1.500 de transplanturi au fost realizate în Secția de Transplant Medular de la Institutul Clinic Fundeni, începând din anul 2001. În prezent, media este de peste 200 de transplanturi pe an.

Transplantul medular nu este o procedură chirurgicală, ci seamănă mai degrabă cu o transfuzie de sânge: constă în recoltarea de celule sănătoase pentru grefă fie de la pacient (auto-transplant), fie de la un donator compatibil cu pacientul (allo-transplant).

Imunitatea după transplant este zero, astfel că pacienții rămân izolați în prima lună sau aproximativ o lună și jumătate. În secția de transplant medular sunt protocoale drastice de curățenie, iar fiecare obiect care ajunge la un pacient este dezinfectat, inclusiv o sticlă de apă sau un pachet cu hrană.

Imunitatea după transplant se reface după un an, motiv pentru care tratamentul de recuperare durează, în medie, un an.

Perioada de așteptare pentru transplant medular la Fundeni este de aproximativ 2-3 luni. "Boala nu așteaptă ani de zile", spune medicul Alina Tănase, șefa Secției de transplant medular.

Atât costul procedurii de transplant, cât și al tratamentului de recuperare, sunt suportate integral de statul român.

În România se face transplant medular în centrele de la Fundeni, Timișoara, Târgu Mureș, Iași și la Spitalul Colțea din București (doar auto-transplant). Anul acesta ar putea fi acreditat și Spitalul Universitar din București, iar la Cluj este în construcție o clădire unde ar putea fi dezvoltat transplant medular.









Alina Tănase și "un noroc extraordinar": training în Germania pentru toti angajații secției







Medicul Alina Tănase a venit la proaspătul înființat compartiment de transplant medular de la Fundeni în anul 2000, iar în 2001 a avut loc primul transplant. Până în anul 2004 se făcuseră aici 10 transplanturi. Astăzi, în centrul de la Fundeni au primit o nouă șansă aproape 1.500 de pacienți, adulti si copii.









Dr. Alina Tănase povestește că "un noroc extraordinar" al secției de transplant a fost legătura cu medicii de specialitate din Germania, prin filiala germană a Fundației Jose Carreras (tenorul a înființat o fundație internațională care luptă împotriva leucemiei, după ce el a învins această boală) : "Am avut un noroc extraordinar noi ca centru fiindcă această asociație internațională căuta un centru în Europa de Est unde să investească know-how, unde să o ia de la capăt și să aducă ei știință și colaborare. Au vizitat mai multe centre din Europa de Est și au ales Fundeni pentru a fi partenerul lor în ceea ce privește implementarea unui program de transplant medular. Asta se întâmpla în 2004, făcusem sub 10 transplanturi cu totul."

Dr. Alina Tănase







Începând din anul 2004, nu doar medicii, ci întreg personalul secției a beneficiat de training în Germania, iar toate protocoalele utilizate de medicii germani au fost aplicate și în compartimentul de transplant medular de la Fundeni: "Dintr-odată, calitatea actului nostru medical a crescut foarte mult. Iar din 2004 am dublat în fiecare an numărul de transplanturi. Am crescut până prin 2011 dublând în fiecare an numărul de transplanturi, iar din 2011 am trecut de 100 de transplanturi pe an. Și a trebuit să lărgim secția. Avem acum o sectie de transplant medular pentru adulti si un compartiment de transplant medular pentru copii".