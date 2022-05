SANATATE Marți, 31 Mai 2022, 09:43

Alina Neagu • HotNews.ro

Cum ar fi ca celulele sănătoase ale unui pacient bolnav de cancer să poată fi recoltate, duse la laborator și „învățate” să lupte împotriva cancerului, apoi reintroduse în corp, unde distrug celulele tumorale? Acum este posibil.

Prof. dr. Alina Tănase Foto: AGERPRES

Un tratament personalizat revoluționar, aprobat deocamdată doar pentru două tipuri de cancere hematologice - leucemia acută limfoblastică la copil și adultul tânăr și limfomul cu celulă mare B - este disponibil, începând de anul acesta, în premieră în România, la Institutul Clinic Fundeni din București.

„Un diagnostic de cancer hematologic nu înseamnă sfârșitul vieții”

Un diagnostic de cancer hematologic nu înseamnă sfârșitul vieții, iar cancerele de sânge se pot vindeca, este mesajul plin de speranță transmis de prof. dr. Alina Tănase, medic hematolog, șefa Secției de transplant medular și directorul medical al Institutului Clinic Fundeni din București.

Alina Tănase este medicul care a adus în premieră în România și transplantul de celule stem hematopoietice și a dezvoltat, în ultimul deceniu, în secția pe care o conduce la Institutul Clinic Fundeni, un centru de transplant medular la standarde occidentale.

De anul acesta, în secția de la Institutul Fundeni condusă de prof. dr. Alina Tănase, pacienții cu leucemie acută limfoblastică (copii sau adulți tineri) și cei cu limfom cu celulă mare B au acces, în premieră în România, la terapiile celulare CAR-T.

Terapiile celulare reprezintă o șansă pentru pacienții cu cancere hematologice avansate, recidivante sau refractare care, din păcate, nu au răspuns sau au recidivat în urma terapiilor convenționale administrate sau în urma transplantului de celule stem hematopoietice. Spre deosebire de terapiile oncologice convenționale sau inovative, terapiile celulare reprezintă o metodă de tratament care folosește capacitatea sistemului imun de a recunoaște și a distruge celulele tumorale.

„Vorbim despre o terapie complet diferită față de un medicament în percepția sa clasică, despre o terapie «vie» care se regăsește în organism atât timp cât există un antigen care poate fi țintit. Spre deosebire de un medicament clasic, terapia CAR-T (chimeric antigen receptor-T cell) este creată special pentru fiecare pacient în parte, de aceea și procesul de fabricație necesită o schimbare radicală, de la producție, la logistică și administrare”, explică prof. univ. dr. Alina Tănase, medic hematolog la Institutul Clinic Fundeni și președintele Societății Române de Transplant Medular.

Cum funcționează tratamentul revoluționar cu propriile celule

Pentru pacienții refractari la alte tipuri de tratament sau cu recăderi, care nu mai aveau până acum speranță, există acum șansa tratamentului celular personalizat: „Există boli, din păcate, refractare și la transplant. Există boli la care toate liniile de terapie nu au funcțioanat. Și, din păcate, există și această categorie de pacienți. Începând de anul acesta, pentru acești pacienți, pentru două dintre bolile hematologice - leucemia acută limfoblastică la copil și adultul tânăr și limfomul cu celulă mare B - care sunt refractari sau recăzuți, la care nicio altă linie de tratament nu mai funcționează, am reușit să implementăm în România acest program de terapie personalizată - terapia celulară”, afirmă prof. dr. Alina Tănase.

Cum funcționează concret acest nou tip de terapie? Ne explică medicul Alina Tănase: „Cu toții știm și vorbim de câțiva ani despre imunoterapie, un nou concept de tratament al cancerului. Până acum, imunoterapia folosea medicamente care reușeau să stimuleze sistemul imun al pacientului să atace celulele de cancer. Ceea ce este nou la această terapie pentru cancer este că vorbim despre celulele proprii ale pacientului - le recoltăm, sunt celule vii, le trimitem într-un laborator unde sunt modificate genetic astfel încât să aibă, pe suprafață, un antigen chimeric, iar în momentul în care sunt modificate astfel încât acest receptor să fie pe suprafața lor, receptorul se leagă exact de celula malignă. Și atunci, vorbim despre un prototip de terapie personalizată. Aceste celule se întorc ca medicament, dar un medicament doar pentru pacientul respectiv. Acest medicament nu poate fi administrat altcuiva, este strict tratamentul personalizat al pacientului despre care vorbim - am recoltat limfocitele lui, de fapt celulele imune, cele care luptă împotriva cancerului, sau dus într-un laborator unde au fost modificate pentru a ținti exact celulele de cancer și s-au întors, sub formă de medicament, într-o perfuzie de câțiva mililitri, iar în momentul în care sunt infuzate, se lipesc de celulele tumorale și le distrug”.

Acest nou tip de terapie reprezintă „visul oricărui medic care tratează cancer”, spune dr. Alina Tănase: „Să găsești niște celule ale pacientului și să le înveți să distrugă cancerul personalizat - lipindu-se de celula tumorală.”

Această nouă terapie „este un alt concept, este o terapie inovativă aprobată în Statele Unite din anul 2017 iar în Europa din 2018”.

Imagine din Centrul de transplant medular de la Institutul Clinic Fundeni, condus de prof. dr. Alina Tănase

Primul pacient român tratat cu noua terapie se simte bine și a fost externat

Până acum, în România, un pacient adult și doi pacienți copii au beneficiat de acest tratament revoluționar, spune medicul Alina Tănase.

Pentru alți doi pacienți adulți au fost primite înapoi celulele de la laborator și ar urma să le fie administrate în următoarele zile / săptămâni.

Cei care au primit deja celulele sunt în stare foarte bună. Pacientul adult a fost externat, iar cei doi pacienți copii sunt într-o stare foarte bună, a declarat medicul Alina Tănase.

„Acest program a fost ultima mea șansă. Nu am cuvinte. Mi-a dat o nouă viață acest tratament și le sunt recunoscător medicilor”, confirmă Marin Olteanu, unul dintre pacienții care au beneficiat de această terapie revoluționară.

Până acum „am trimis și am primit înapoi, ca medicamente, celule pentru 5 pacienți”, spune dr. Alina Tănase. „Cu siguranță că acest program, care este finanțat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Programul de Oncologie, va continua.”

Câți pacienți români ar avea nevoie de această terapie? Spre exemplu, la limfomul cu celulă mare B, „aproximativ 40% dintre pacienți recad sau nu intră în remisie completă după prima linie standard de chimioterapie. Pentru acești pacienți mergem mai departe la autotransplant, dar încă 20% dintre cei care se autotransplantează recad. Pacienții care recad după autogrefă au, cu siguranță, indicație pentru acest tratament celular personalizat, deoarece au trecut deja prin mai multe linii de terapie”.

„Nu avem o statistică clară, până acum, dar avem o Comisie de terapii celulare în Ministerul Sănătății care analizează toate propunerile din toate centrele de hematologie din țară, tocmai pentru a se asigura că fiecare dintre acești pacienți, care au nevoie, are șansa să ajungă să primească această terapie. Așadar, orice centru de hematologie, orice medic curant hematolog care are un astfel de caz poate trimite propunerea și dosarul pacientului către comisia din Ministerul Sănătății care evaluează indicațiile și contraindicațiile acestui pacient și face în continuare planul”, explică dr. Alina Tănase.

Prof. dr. Alina Tănase

„În momentul în care cineva al tău sau tu ești pus în situația aceasta, să ți se ofere un astfel de tratament este ca o minune”

Alina Tănase speră că, odată cu trecerea timpului, vor mai fi în țară și alte centre acreditate pentru a administra această terapie, în afara Institutului Clinic Fundeni.

„Important este că am început. Așa a fost și cu transplantul de celule stem la început, am tratat câțiva pacienți pe an, apoi s-au deschis mai multe centre. Și sper din suflet că așa va fi și cu programul de terapii celulare. Începutul a fost cel mai greu. Apoi căpătăm experiență”, este speranța medicului.

Alina Tănase este mândră de faptul că „am reușit anul acesta să implementăm în Institutul Clinic Fundeni acest tip de terapie. Sigur că nu este ușor și ne-au trebuit niște ani pentru a reuși să facem acest lucru, deoarece sunt două componente mari”.

Prima este componenta medicală - toată echipa de transplant trebuie învățată, trăinuită, trebuie să capete experiență în administrarea acestor celule, deoarece ele sunt grefate de complicații și de efecte adverse majore.

„În studiile clinice care au înregistrat aceste produse, aproape jumătate dintre pacienți au ajuns în Terapie Intensivă. Fiindcă în momentul în care distrugi masa tumorală, toate aceste citokine și toate aceste substanțe din celulele tumorale invadează sângele pacientului, iar pacientul intră în această furtună de citokine, cu care trebuie să te lupți”, explică dr. Alina Tănase.

Așadar, nu este un medicament fără efecte adverse, spune medicul: „Este un medicament cu efecte adverse complicate, dar, în momentul în care își face treaba, pacientul poate fi salvat dintr-o boală care nu a răspuns la nimic.”

„Numai în momentul în care cineva al tău sau tu ești pus în situația de a fi trecut prin toate liniile de tratament și nu mai ai nicio variantă, să ți se ofere un astfel de tratament este ca o minune. Suntem foarte încântați că am reușit acest proiect în Institutul Clinic Fundeni, și la adulți și la copii. Este, deocamdată, singurul centru acreditat pentru astfel de terapii în România.”

Pe lângă componenta medicală, este și o componentă administrativă consistentă - de avizare, de acreditare, de certificarea quality management a tot ce înseamnă recoltă de celule - primit, transport, administrat, spune Alina Tănase: „Plus că a trebuit să găsim varianta legală prin care aceste celule pleacă ca celule și se întorc ca medicament.”

„Vorbim despre un medicament aprobat în toată lumea. Sunt mai multe tipuri de astfel de medicamente, sunt 6 până la ora actuală înregistrate în lume. În România avem deocamdată unul singur înregistrat, pentru aceste două indicații despre care v-am vorbit - leucemia acută limfoblastică la copil și adultul tânăr și limfomul cu celulă mare B. Doar pentru pacienții cu boli refractare, recăzute, care nu au răspuns la alte linii de terapie”, explică medicul.

„Așadar, anul 2022 ne aduce o terapie inovativă pentru astfel de pacienți și eu cred că este un lucru foarte mare pentru noi, ca sistem medical, ca institut care tratează cancerul, pentru pacienții care se tratează de astfel de boli foarte grave”, este concluzia medicului Alina Tănase.

