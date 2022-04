SANATATE Vineri, 29 Aprilie 2022, 10:07

Alina Neagu • HotNews.ro

​Românii care suferă de o boală cronică ar putea beneficia de vaccinuri gratuite, în timp ce în cazul adulţilor sănătoşi, vaccinurile ar putea fi compensate cu anumite procente, astfel încât imunizarea să fie "atractivă". Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, în cadrul dezbaterii "Accesibilitate vs. informare în vaccinarea pe durata întregii vieţi”, organizată de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice, că anul viitor, România ar putea avea un cadru legislativ pentru compensarea vaccinurilor și un buget pentru acest lucru.

Vaccin Foto: Comisia Europeana

Întrebat când va avea România un cadru legislativ pentru compensarea vaccinurilor, Alexandru Rafila a răspuns: "Perspectiva rezonabilă este a unui an de zile, cel puţin la începutul anului viitor să avem deja un cadru legislativ care să permită acest lucru şi un buget care să permită acest lucru. Ca orice cadru legislativ, când este vorba despre compensarea vaccinurilor, trebuie să fie însoţit şi de un buget".

Persoanele cu boli cronice ar putea să beneficieze de vaccinuri gratuite, în timp ce în cazul adulţilor sănătoşi vaccinurile ar putea să fie compensate cu anumite procente, astfel încât imunizarea să fie "atractivă", spune ministrul Sănătății:

„Trebuie să găsim mecanismul prin care să putem să compensăm vaccinurile mai ales pentru persoanele cu boli cronice şi aş zice şi nu numai, pentru că discutăm despre vaccinarea adultului. O componentă importantă este educaţia şi informarea persoanelor adulte. (...) Pentru un pacient cu o boală cronică - compensare care să fie echivalentă cu gratuitatea. Adulţii sănătoşi - poate un alt procent, care să facă atractiv vaccinul, pe de o parte, şi cred că şi pentru autorităţi în general, pentru CNAS este o bună procedură, care până la urmă - dincolo de reducerea morbidităţii şi mortalităţii - scade şi din punct de vedere al costurilor foarte mult impactul asupra cheltuielilor făcute de casele de asigurări de sănătate”, a declarat Alexandru Rafila, citat de Agerpres.

Statul trebuie să găsească "pârghii" de compensare a vaccinurilor, este de părere ministrul Sănătății: „Pentru că discutăm de protecţie individuală, dar şi de sănătate publică în acelaşi timp, este normal ca statul să găsească pârghii de compensare a vaccinurilor, încât să avem într-adevăr o politică de sănătate publică coerentă. (...) Probabil că trebuie să rezolvăm şi HTA - aşa-numita evaluare a tehnologiilor medicale, care în cazul vaccinurilor are cu totul şi cu totul altă semnificaţie, fiind vorba de produse biologice care previn boala, nu care au un efect terapeutic.”

Președintele Agenției Naționale a Medicamentului: Compensarea vaccinurilor ar rezolva multe probleme

La rândul său, preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Răzvan Prisada, afirmă că una dintre "cheile atingerii ţintelor propuse" este creşterea accesului la vaccinare şi vaccinuri.

"La ANMDM am pornit o discuţie mai amplă şi cu industria şi ceilalţi parteneri implicaţi pentru modificarea Ordinului 861 referitor la modalităţile de evaluare a tehnologiilor medicale. Vom încerca să cuprindem în această modificare şi posibilitatea gândirii unui alt sistem sau a unui sistem care să includă şi posibilitatea evaluării vaccinurilor care în acest moment nu se încadrează în definiţia de caz la care se referă ordinul respectiv. (...) Apoi, trebuie să găsim şi finanţarea pentru ca acest lucru să se întâmple. Introducerea vaccinurilor în cadrul de rambursare, fie el cu anumite procente de compensare sau cu anumite categorii de pacienţi, chiar de gratuitate, ar rezolva mai multe probleme", a declarat Răzvan Prisada.

În opinia sa, eliberarea în farmacii pe baza unor prescripţii compensate sau gratuite, în funcţie de caz, ar rezolva problema predictibilităţii şi ar exista o evidenţă clară: „Am avea o evidenţă clară a ceea ce se întâmplă şi o predictibilitate a aprovizionării, care, din punctul meu de vedere, este esenţială pentru a putea discuta despre stocuri adecvate şi continue, aşa cum spune legea.”

Întrebat dacă anul viitor vaccinurile vor fi compensate, președintele ANM a răspuns: „Orizontul de timp, dacă începem să lucrăm ceva acum, este evident la anul, pentru că vorbim de buget în primul rând. Eu cred, dacă există determinarea şi vom găsi sprijin şi oameni care să înţeleagă beneficiile pe care acest pas le-ar aduce, putem iniţia nişte modificări legislative în cursul acestui an.”

78% dintre pacienții cronici din România consideră că vaccinurile pentru adulți ar trebui să fie compensate

Un sondaj efectuat în rândul pacienţilor şi aparţinătorilor arată că 78% dintre aceştia consideră că vaccinurile pentru adulţi trebuie să fie compensate, a declarat preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, Radu Gănescu.

Totodată, 74% dintre cei care au răspuns la chestionar au spus că este important ca în România să existe o schemă de imunizare a adulţilor.

„Din punct de vedere al costurilor, este mult mai eficient să previi şi să vaccinezi. (...) Ştim că sunt la ora actuală foarte multe vaccinuri care protejează pacienţii, că evoluţia tehnologiei, evoluţia medicală, evoluţia ştiinţifică ne-au arătat că orice se poate face şi cred că am văzut cu toţii în această perioadă a pandemiei. Ştim că ne putem proteja de cel puţin 17 boli infecţioase pe parcursul vieţii. (...) Am încercat să facem un chestionar şi am încercat să îi întrebăm dacă ei consideră, din punct de vedere al patologiilor sau din punct de vedere al necesităţii, ca şi în România să existe o schemă de vaccinare a adulţilor. Marea majoritate - mă refer la peste 74% dintre ei - au spus că da, ar fi important ca şi în România să existe o astfel de schemă. (...) Din chestionarul făcut de noi avem un răspuns la fel de important ca şi încredere în vaccinare sau dorinţa de a exista programe de vaccinare. Faptul că peste 78% ne-au spus că vaccinurile ar trebui să fie compensate sau să aibă o formă de compensare. (...) Ca pacienţi suntem clar pro-vaccinare”, a declarat Radu Gănescu, citat de Agerpres.

Citește și: