Ministerul Sănătății califică drept "regretabil" modul în care a decurs evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor, aflată în sarcina DSU, și explică graba deciziei: De o săptămână, în București sunt zero locuri ATI COVID disponibile

"Spitalul Foișor a fost informat vineri dimineață despre iminența transformării spitalului. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au fost la spital încă de la orele 11:00. La orele 19:00, managerul încă nu întocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar. Întârzierea nepermisă a pus o parte din pacienții spitalului într-o situație regretabilă. Modul cum a decurs evacuarea este regretabil și ne-am dori ca aceste imagini să nu mai fie vreodată repetate", arată Ministerul Sănătății.







Transformarea spitalului Foișor în spital Covid-19 a fost soluția identificată de Departamentul pentru Situații de Urgență și avizată de Ministerul Sănătății în cursul zilei de vineri.



Această decizie a fost luată datorită faptului că Spitalul Foișor are 26 de paturi ATI, 6 medici ATI - și în momentul deciziei avea numai 3 pacienți internați în ATI. De asemenea, a fost identificată resursa umană de specialitate care să poată, împreună cu specialiștii Spitalului Foișor, oferi pacienților Covid-19 îngrijirea de care au nevoie, arată instituția condusă de Vlad Voiculescu.



Evacuarea și transferul pacienților Covid-19 negativ care au fost internați la Spitalul Clinic Foișor este în sarcina DSU, sub coordonarea Dr. Bogdan Dinu din cadrul UPU-SMURD București, arată Ministerul Sănătății. Pentru demararea procesului de evacuare a fost necesar acceptul spitalului, spital ce aparține de ASSMB, aflat sub autoritatea Primăriei Municipiului București.







Ministerul Sănătății spune că va solicita o analiză amănunțită a cauzelor pentru situația creată și pentru modul în care s-a desfășurat intervenția.





În Spitalul de Ortopedie Foișor erau internați 105 pacienți. 13 dintre aceștia au fost transferați cu ambulanțe SMURD și SABIF: 1 la Elias, 4 la Floreasca, 5 la Universitar, 1 la Bagdasar, 1 la SJU Buzau, 1 cu ambulanța la domiciliu în Galați. Dintre ceilalți 92 pacienți, 25 erau programați pt intervenții chirurgicale iar 67 erau pacienți deja operați, care urmau sa fie externați la domiciliu.



Toți pacienții au fost externați de către medicii curanți, ținând cont de starea lor de sănătate și de indicațiile de tratament. Conform informațiilor disponibile la nivelul Ministerului Sănătății, pentru toți cei care au solicitat acest lucru a fost chemată o ambulanță, arată Ministerul Sănătății.





Ministerul Sănătății mai precizează că va urmări, alături de Departamentul pentru Situații de Urgență situația tuturor pacienților transferați din spitalul Foișor, și spune că va depune eforturi alături de Departamentul pentru Situații de Urgență pentru operaționalizarea de urgență a îngrijirii pacienților Covid-19 în spitalul Foișor.













"Nevoia locurilor suplimentare în București nu este ceva ce poate fi pus vreun moment în discuție. În acest moment, 29 de pacienți Covid-19 sunt intubati și ventilați în secțiile UPU din București", subliniază Ministerul Sănătății, care califică drept "regretabilă" situația creată în această seară.