VIDEO Spitalul Foișor devine spital Covid-19 / Scene dure cu pacienții pe targa sau în cărucioare / Rudele celor internați au protestat

stirea se actualizează

Managerul spitalului s-a opus transformării acestuia în unul pentru caurile de Covid-19Spitalul are peste 90 de paturi, 65 au fost deja operați și urmau să fie externați în curând, dar alți 25 de pacienți erau programați pentru operație.Rudele a multora dintre pacienți au protestat vehement față de mutarea acestora.La fața locului au ajuns și cîțiva dintre protestatarii anti-măsuri de carantina și anti-mască, în frunte cu Pompiliu Diplan, care vociferează violent.”Astfel de decizii se iau între Ministerul Sănătății și DSU. Operațiunea a început la ora 15 și ne pare rău că ne-am lungit și am ajuns ca la ora asta să mutăm pacienții. Ne cerem scuze familiilor pacienților, dar am produs acest disconfort pacienților d ela Foișor ca să facem bine mai multor pacienți grav bolnavi de Covid”, a declarat Andrei Baciu la Digi 24.Sâmbătă, va fi pus în funcțiune și TIR-ul ATI de la ”Victor Babeș”.La ora actuală, nu mai sunt locuri libere la ATI la spitalele de Covid-19.