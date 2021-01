​INTERVIU Cum ne ferim de conspirațiile pe seama vaccinului anti-COVID: Fiecare reacție adversă cunoscută până acum e exagerată de conspiraționiști. Ți se dă de înțeles că vei păți cu certitudine acel lucru

Cine este românul care a fondat cel mai mare grup online pro-vaccinare











Grupul pro-vaccinare fondat de Ovidiu Covaciu a crescut spectaculos odată cu izbucnirea epidemiei de rujeolă în țara noastră și a ajutat părinți care nu credeau inițial în vaccinare să își ducă copiii la medic pentru a recupera toate vaccinurile. Toate informațiile oferite pe grup sunt verificate științific, în acord cu ghidurile și protocoalele existente la nivelul organizațiilor internaționale. "Clarificăm mituri, explicăm ce este o reacție adversă, ce nu este o reacție adversă, unde sunt asocieri reale și unde nu", spune Ovidiu Covaciu.





De la nanoboți la seringi fără ac

"Circulă idei despre conținutul vaccinurilor, că ar modifica ADN-ul, că ar conține nu știu ce substanțe dubioase... Am auzit recent o versiune că vaccinul ar conține nanoboți și că vom fi controlați de nanoboți prin telefonul 5G, iar în China este obligatoriu să ai telefon 5G, ca să poți fi controlat prin nanoboți", își începe povestea Ovidiu Covaciu, care este conectat zilnic la dezinfomările pe teme medicale din mediul online și le demontează cu argumente științifice.



"În esență, aceste idei sunt foarte simple: mișcarea antivaccin împinge un discurs care spune că vaccinurile nu sunt sigure, COVID nu este o problemă, e doar o răceală, doar un muc, o chestiune minoră. Ce vor ei este ca această atitudine împotriva unei vaccinări complet opționale să se răsfrângă și asupra unor vaccinări pediatrice atunci când vom ajunge la ele. Când ajung părinții, năuciți de informațiile despre vaccinarea COVID, să își vaccineze un copil, vor avea atitudinea de frică generată de antivacciniști acum cu acest vaccin pentru adulți. Aceasta este ținta", este concluzia românului care a fondat cel mai mare grup pro-vaccinare de pe internet.







Clipuri care nu generează suficientă emoție în campania de informare despre vaccin



Ovidiu Covaciu amintește că un clip informativ despre vaccin, realizat la începutul anului de un medic român stabilit în Suedia, Laura Ghibu, și de fiica în vârstă de 12 ani a acesteia, Astrid, a avut impact mult mai puternic decât campania de informare a autorităților și s-a viralizat rapid, ceea ce ridică semne de întrebare: "Faptul că a existat acel video care a avut mii de share-uri, făcut de o fată de 12 ani, și faptul că a trebuit să vină cineva să facă un video în limba română în care să explice cum funcționează vaccinul și acest ARN mesager este o dovadă că nu s-a făcut de către stat, deși ei ar fi trebuit să o facă. Sau, dacă s-a făcut, s-a făcut în genul de video-uri care nu au fost utile pentru a fi apoi share-uite. Dacă s-a întâmplat la televizor să explice cineva cum funcționează vaccinul anti-COVID, nu s-a luat din acel video să se folosească apoi acea explicație și să fie împrăștiată pe rețelele sociale."









Ovidiu Covaciu este convins că "mișcările antivaccin vor profita de absolut fiecare necunoscută, vor folosi metodele lor de împrăștiere în grupuri diverse și bine populate pentru a răspândi informații și, în cele din urmă, cei care sunt acolo în grupuri și văd această informație falsă vor considera că doar acea informație este reală, pentru că nu văd altă informație de la stat sau de la cineva care face campanie pozitivă."



El crede că, între conspiraționiști și autorități, vorbim despre "un război cu resurse foarte disproporționate între orice persoană care poate să inventeze un text despre vaccinul COVID și statul român, care trebuie să construiască un mesaj, să îl aprobe cu specialiști, să fie sigur că nu deranjează pe nimeni, să se gândească unde îl distribuie, cât costă promovarea lui și tot așa. Să ai un vis urât și să spui diverse prostii pe internet este gratis. În schimb, când trebuie să faci o campanie, trebuie să o faci cap-coadă inteligent, cu date în spate, cu informații despre cui te adresezi."









În schimb, decizia autorităților de a începe campania de vaccinare cu medicii este corectă, cu condiția ca și persoanele din categoriile cu risc să fie vaccinate cât mai rapid: "Decizia de a începe cu medicii este ok, nu cred că asta este o problemă. Chiar dacă, sistematic, încrederea în medici a scăzut de-a lungul timpului, acum, în pandemie, au reușit să recupereze din această încredere. Cât mai repede trebuie vaccinate și categoriile la risc - persoane în vârstă, cele cu boli cronice. Pentru că fiecare întârziere înseamnă pentru aceste persoane un risc. Trebuie să creștem repede și semnificativ procesul de vaccinare pentru persoanele la risc. Acolo sunt salvate vieți și acolo vom vedea în primul rând impactul în ceea ce înseamnă internări la ATI, decese și tot ceea ce înseamnă complicațiile majore. Sunt milioane de români cu diverse boli cronice care sunt la risc."





S-au vaccinat milioane de oameni și doar câțiva au avut o reacție adversă

Convingerea lui este că "dacă este bine controlată, vaccinarea împotriva COVID, atât în țară, cât și în plan internațional, poate să devină un boost pentru siguranța vaccinării".









Faptul că, spre deosebire de vaccinurile mai vechi, fiecare efect advers minor este raportat, toată această transparență din jurul vaccinului împotriva COVID-19, este o dovadă în sine a gradului de siguranță a acestuia, este convingerea lui Ovidiu Covaciu: "Nu avem la vaccinurile existente până acum un asemenea nivel de detaliu, pentru că în cazul vaccinurilor mai vechi oamenii se așteaptă și nu raportează banalități de genul 'm-a durut mâna'. Spun 'da, e normal, am făcut un vaccin, este ok'. Dar în cazul de față, la vaccinul COVID, rata de raportare a reacțiilor adverse este foarte mare și ne va spune - așa este în știință, cu grad de încredere - ne va spune cu grad de încredere foarte mare că aceste vaccinuri au un profil de siguranță bun. Sau rău, dacă este cazul, vom afla pe măsură ce trece timpul. Iar faptul că sunt atât de controlate este o măsură în sine de a ne asigura că sunt sigure. Inclusiv nivelul de date oferit de către context este mai mare decât în multe alte cazuri, iar faptul că acest nivel de date este atât de ridicat este o dovadă de siguranță în sine, transparența este o dovadă a siguranței. Dacă s-ar ști că unul din 100.000 de oameni vaccinați moare, unu, vaccinul nu ar fi aprobat și doi, nu ar exista această disponibilitate pentru transparență atât de mare. La sfârșitul acestei perioade vom ști mai multe despre aceste vaccinuri decât știm despre alte vaccinuri mult mai vechi."

Ovidiu Covaciu urmărește încă de la începutul pandemiei toate dezinformările, miturile și fake news-urile care au circulat în întreaga lume odată cu apariția virusului care a bulversat viețile tuturor. În anul pandemiei, conspirațiile pe teme medicale, oricum nelipsite nici înainte, au început să circule mai mult ca niciodată în întreaga lume.Odată cu apariția și aprobarea primelor vaccinuri împotriva virusului, conspiraționiștii s-au "năpustit" asupra acestora cu teoriile lor.În plus, "sunt super-exagerate toate cazurile de reacții adverse - se încearcă foarte mult, se merge foarte mult pe această idee că toți cei care se vaccinează vor muri sau toți vor face paralizia aceea facială. Fiecare reacție adversă cunoscută până acum este exagerată și se dă de înțeles că cu certitudine poți păți acel lucru", subliniază el.Și, desigur, "mai circulă și versiunea că oamenilor care sunt acum vaccinați, în prima fază, nu li s-ar face de fapt vaccinul. Există video-uri cu Joe Biden, cu Kamala Harris, inclusiv cu prima persoană vaccinată în România, în care se spune că nu s-a băgat acul, nu s-a băgat nimic în seringă, tot felul de idei de genul ăsta. În principal bazate pe faptul că oamenii habar nu au că există ace cu protecție, seringi cu protecție la ac".Nici faptul că vaccinul Pfizer-BioNTech trebuie păstrat la o temperatură de minus 80 de grade Celsius nu a scăpat netaxat: "De parcă acest lucru ar fi relevant pentru vaccinarea în sine", spune Ovidiu Covaciu.Cum se vede campania de informare pentru vaccinarea anti-COVID prin ochii lui Ovidiu Covaciu? Cu lipsuri."Campania de informare, cel puțin până acum, se bazează pe faptul că medicii sunt vectori de încredere și de imagine pozitivă asupra vaccinării și că vor influența pozitiv modul în care populația largă vede vaccinarea anti-COVID. Lipsurile campaniei sunt legate de vizual mai mult, decât de altceva - site-ul este amărât, este rece, foarte mult text, cu puțini termeni explicați sau bine explicați, foarte mult bazată pe logistică și pe prioritizare și pe felul în care va funcționa campania în sine. Mesajele video sunt gândite să inducă un pic de încredere, iar lumea să se vaccineze, dar problema este că această încredere este uneori la un nivel destul de mic pentru că oamenii au nedumeriri, au neclarități, care nu au fost bine abordate. O parte din populația care trebuie să se vaccineze nu mai stă să se uite la știri, unde apar în general vectorii de comunicare, sau la televizor în general, și atunci sunt ratați cu totul din comunicare. Nu sunt construite imagini cu grafice, nu sunt construite video-uri pentru rețelele sociale, sunt construite așa, relativ repede și scurt, pe cât s-a putut într-un timp scurt, dar sunt insuficiente", explică fondatorul celui mai mare grup online pro-vaccinare.În plus, clipurile din campania autorităților nu generează suficientă emoție și nu conving, chiar dacă în ele apar medici relevanți în perioada pandemiei, consideră Ovidiu Covaciu: "Concluzia este că în lipsa unui plan se întâmplă niște video-uri cât de cât funcționale, dar nu știu dacă toată lumea poate fi convinsă de aceste video-uri. Nu sunt cele mai populare video-uri din lume și chiar dacă vectorii de imagine sunt bine aleși - persoane care au fost văzute de-a lungul pandemiei ca fiind relevante - nu generează suficientă efuziune sentimentală, nu conving din multe motive, dar efectiv nu are destulă putere acest tip de mesaj, în care medicul vine și spune Eu mă vaccinez. Nu funcționează așa."Ovidiu Covaciu își notează zilnic cifrele care apar despre vaccinare - câte persoane s-au vaccinat, câte reacții adverse au fost, de ce tipuri. "E o chestiune interesantă aici: poate vom avea în aceste vaccinuri care apar acum cea mai mare resursa de date cu privire la siguranța vaccinurilor anti-COVID și vom putea să le comparăm cu cele vechi. La vaccinurile pediatrice și la vaccinul împotriva gripei există o rată de efecte adverse cunoscute, dar este cunoscută în realitate doar din studiile inițiale și nu ai mai departe o rată de raportare reală a efectelor adverse - mă refer aici la orice fel de efect advers: la o febră, o durere de braț, chestiuni minore. Acestea nu sunt foarte des raportate la vaccinurile existente pe piață înaintea vaccinului împotriva COVID. Dar, în prezent, la vaccinul COVID se raportează fiecare reacție adversă, fiecare persoană care este vaccinată este întrebată cum s-a simțit după ce s-a vaccinat - și la nivel local, și la nivel internațional. Acest lucru se întâmplă în afara studiilor clinice. Iar acest lucru este foarte interesant pentru că ne va da un număr mare de date cu privire la siguranță, ceea ce nu exista anterior, cu aceeași fidelitate. Iar acest lucru ne va spune cu un grad mai mare de încredere cât de sigure sunt aceste vaccinuri."El amintește că în acest moment în lume avem milioane de oameni vaccinați, un număr mic de reacții adverse minore și niciun deces, ceea de înseamnă o rată foarte bună de siguranță a vaccinului: "Avem un număr mic de reacții adverse minore raportat la numărul de vaccinări și niciun deces. Este foarte bine, este o rată foarte bună de siguranță. Este foarte important să vorbim despre reacțiile adverse, dar să fim foarte atenți la unghiul din care le privim: dacă cineva are o reacție alergică și facem din asta o dramă și spunem că nu mai trebuie să ne vaccinăm este foarte rău. S-au vaccinat milioane de oameni și doar câțiva au făcut o reacție adversă - eram perfect pregătiți pentru asta, știam că există un risc - și acești oameni nu au pățit absolut nimic fundamental."În schimb, marele risc în acest moment, la nivel global, este "să pierdem această discuție cu antivacciniștii": "Ei și-au îmbunătățit foarte mult tehnicile și tiparele și știu foarte bine că această pandemie este o oportunitate pentru ei - au site-uri, grupuri, conturi specific construite pentru a împrăștia dezinformare, știu foarte bine că este un beneficiu pentru mișcarea lor să creeze neîncredere și să spună că boala nu merită vaccinare și tot așa. Dacă comunicarea nu se face eficient, pentru a câștiga încrederea populației la nivel larg, ei vor câștiga", avertizează Ovidiu Covaciu.Care ar fi consecințele în acest caz? "Nu e vorba despre faptul că ei vor câștiga și că vom fi mai puțini vaccinați anti-COVID, pentru că dacă suntem vaccinați 60% dintre noi, până la urmă numărul de cazuri va scădea și vom avea un număr de cazuri controlabil și vom fi relativ ok. Dar problema este că vor avea impact major pe ceea ce înseamnă vaccinarea pediatrică și vom avea epidemii care abia dacă s-au încheiat în România, de rujeolă și altele, și vom vedea din nou boli despre care știam că au dispărut. Pentru că nu am construit bine comunicarea pe siguranța acestor vaccinuri, iar aceasta este o problemă de lungă durată."