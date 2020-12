​VIDEO. 25 întrebări despre vaccinul anti-COVID19 (6): De ce nu cumpărăm vaccin din Rusia?

Doar 21,8% dintre români s-ar vaccina împotriva Covid-19 imediat ce ar avea posibilitatea, 30% ar aștepta doar după ce vor vedea dacă cei deja vaccinați nu au avut probleme, în timp ce 38,6% dintre persoanele chestionate nu vor să se vaccineze, arată un barometru de sănătate publicat în noiembrie. Asta în condițiile în care, potrivit experților, nu există alte soluții mai eficiente pentru a opri pandemia COVID-19 și pentru a ne putea relua astfel viața dinainte.Pentru a lămuri toate aspectele referitoare la vaccinare, HotNews.ro a adresat mai multe întrebări unor specialiști, iar răspunsurile acestora vor fi prezentate în seria video „25 de întrebări despre vaccinul anti-COVID-19”. În fiecare zi, publicăm un răspuns de un minut la întrebări esențiale despre acest subiect. Clipurile video vor putea fi vizionate pe site-ul HotNews.ro și pe conturile noastre de Facebook și Instagram.Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie:„Eu am urmărit până la un punct anunțurile făcute din acea zonă, am auzit și de declarația președintelui Vladimir Putin. Am luat-o mai mult ca pe o declarație politică. Nu am cunoștință de studiile pe care ei le au vis-a-vis de aceste vaccinuri pe care le propun. Vedeți, atât vaccinul produs de AstraZeneca cât și vaccinul produs de Pfizer sunt deja în studii de faza a treia. Dincolo nu am niciun fel de informație despre eventuale studii care să susțină declarațiile care s-au făcut din acea zonă. Deci din acest motiv practic nu se pune problema la ora asta de a se achiziționa vaccinuri din această direcție.”