Raed Arafat: Scăpările legislației privind fumatul sunt exploatate la maxim de producătorii de tutun, iar ținta rămân adolescenții. Proiectul legislativ inițiat recent, extrem de important

​Raed Arafat, fondatorul SMURD și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, atrage atenția că "Promovarea agresivă, sub diferite forme ascunse, a produselor din tutun continuă mai mult decât oricand. Unele scăpari ale legislației în vigoare privind fumatul sunt exploatate la maxim de producătorii de tutun, iar ținta în mare parte rămân adolescenții, viitorii consumatori fideli ai produselor din tutun, având în vedere adicția pe care o induc aceste produse și faptul că o dată ce adolescentul este 'recrutat', acesta greu se mai lasă".



"Noul proiect legislativ initiat recent la Parlament, care prevede corectarea si completarea actualei legislatii care reglementeaza produsele din tutun si promovarea acestora, este unul extrem de important. Acesta prevede noi masuri care limiteaza posibilitatea promovarii produselor ucigatoare din tutun sub diferite forme si interzice sponsorizarea de catre firmele producatoare de tutun pentru ca si sponsorizarea inseamna promovare si atragerea de sustinatori chiar si in randul formatorilor de opinie. Totodata, noul proiect se adreseaza noilor produse alternative din piata si le aduce pe picior de egalitate cu produsele clasice din tutun. Astfel poate vom reusi sa mai construim un zid care sa impiedice producatorii sa ajunga la copiii si adolescentii prin diferite metode subtile. O noua masura introdusa este cea de interzicerea fumatului in masinile unde sunt minori sau femei gravide, masura exsistenta deja in mai multe tari, precum Belgia de exemplu, si care are menirea sa protejeze minorii si adlosecentii de fumatul pasiv al parintilor sau adultilor inconstienti", adaugă Raed Arafat.







El le transmite "felicitari celor care au lucrat la noul proiect legislativ, celor care au avut curajul sa-l initieze si celor care se alatura acestui demers, si sper ca acest proiect sa obtina sprijinul unanim la nivelul Parlamentului, intrucat portectia generatilor tinere trebuie sa fie un scop al tuturor politicienilor fara exceptie renuntand astfel la ipocrizia de a pune in balanta interesul firmelor producatoare de tutun versus interesului viitoarelor generatii!"

Raed Arafat mai povestește că "în 2013, am participat, in locul ministrului, la o intalnire informala a ministrilor sanatatii, cand se discuta despre directiva ce urma sa interzica tigarile mentolate si cele 'slim'. Romania era printre putinele tari care se impotriveau directivei iar eu l-am informat pe ministrul sanatatii de atunci ca nu am sa sustin pozitia Romaniei, fiind o intalnire informala, si am sa vorbesc ca medic expunand parerea mea ca reprezentant al unui minister al sanatatii si nu al industriei tutnului. Atunci interventia mea a fost scurta si am spus urmatorul lucru: ' Exista o similititudine si o diferenta intre producatorii de tutun si producatorii de droguri... similitudinea este ca amandoi promoveaza si vand moartea... iar diferenta este ca pe unii ii combatem si ii inchidem in puscarii si pe altii ii aparam in paralamente si le sustinem interesele, iar aceasta ipocrizie trebuie sa inceteze!' "









Raed Arafat povestește, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că "vinerea trecută, luând masa la un restaurant la mall Baneasa, s-a apropriat o fată îmbracata frumos și elegant de masa la care stateam si m-a abordat direct cu intrebarea "FUMATI?"... nu cred ca varsta ei depasea 20-21 ani iar in mana ei erau un aparat de incalzit tutun si 2-3 pachetele de tigari ce pot fi utilizate cu acest aparat. Nu am intrat in discutie cu ea si am rugat-o sa paraseasca masa. Nu stiu daca ziceam ca nu fumez care ar fi fost tactica ei iar daca ziceam ca fumez cu siguranta avea sa promoveze noile produse! Cu certitudine cine a angajat-o sa promoveze aceste produse s-a gandit si la faptul ca are o varsta apropriata de tinta principala a campaniei de promovare si anume adolescentii!"