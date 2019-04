Schema națională de vaccinare în 2019: Ce vaccinuri recomandă Ministerul Sănătății și la ce vârstă se administrează fiecare vaccin

În ultimii ani s-au înregistrat, periodic, și discontinuități în aprovizionarea medicilor de familie cu vaccinul ROR (rujeolic-rubeolic-urlian), în condițiile în care România traversează, de 3 ani și jumătate, cea mai gravă epidemie de rujeolă de pe continent.



În România, vaccinarea se face conform Calendarului Național de Vaccinare, elaborat de Ministerul Sănătății:

I.Vaccinuri care se fac în primul an de viață:



II.Vaccinuri care se fac după primul an de viață:

Vaccinurile din Calendarul național sunt teoretic gratuite, dar ele nu se găsesc întotdeauna la medic

În România, țara cu două epidemii în desfășurare, proiectul legii vaccinării zace blocat de un an și jumătate în Parlament

Proiectul legii vaccinării, elaborat de Ministerul Sănătății, așteaptă de un an și jumătate să ajungă la vot în plenul Parlamentului, dar este blocat într-un sertar la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Sănătății, a fost aprobat de Guvern pe 9 august 2017, în mandatul de ministru al lui Florian Bodog, și a ajuns la Parlament o zi mai târziu. Pe 23 octombrie, el a fost adoptat de Senat, apoi a ajuns la Camera Deputaților (for decizional) unde stă blocat în comisii de un an și jumătate. În prezent, se află la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, unde termenul de depunere a raportului ar fi trebuit să fie 7 noiembrie 2017, conform calendarului de pe site-ul Camerei Deputaților.