Criză de vaccinuri împotriva hepatitei B în maternități. Părinții sunt trimiși să facă rost singuri de vaccinul care trebuie administrat la scurt timp după naștere

Reprezentanții Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice spun, însă, ca Ioana a avut noroc: în unele orașe din țară, vaccinul nu se găsește nici în farmacii, iar aducerea lui pe comandă poate să dureze o săptămână-două.









Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, atrage atenția că, începând din 2012, criza de vaccinuri pentru nou născuți s-a repetat anual, în ciuda apelurilor repetate la autorități să evite discontinuitățile. Aceste crize repetate se vor reflecta în creșterea numărului de copii afectați de boală și "mai devreme sau mai târziu, tot noi plătim", mai spune Marinela Debu.Ioana urmează să nască peste câteva zile, la un spital din București. Joi, la unul dintre ultimele controale dinaintea nașterii, medicii din spital i-au recomandat să procure singura vaccinul împotriva hepatitei B, deoarece acesta lipsește momentan din maternitate și există riscul ca bebelușul său să rămână neimunizat.Ioana a găsit vaccinul chiar joi, la o farmacie din București, și a plătit pentru el 40 de lei."Vaccinul lipsește, este o situație generală", a confirmat, pentru HotNews.ro, managerul Maternității Filantropia din București, mediul Gheorghe Peltecu. El adaugă însă că "Noi suntem foarte bine organizați și pacientele care au născut și au plecat acasă cu copiii nevaccinați sunt chemate imediat cum vine vaccinul, pentru ca bebelușii să fie vaccinați."Medicul Ioana Roșca, șefa Secției de Neonatologie de la Maternitatea Giulești din Capitală, a declarat, la rândul său, pentru HotNews.ro, că "Nu există vaccinul, nu îl avem de la Direcția de Sănătate Publică."Ioana Roșca mai spune că nu se știe în acest moment când va ajunge din nou vaccinul împotriva hepatitei B în maternități.Maternitatea Giulești nu mai are vaccinuri nici măcar pentru bebelușii născuți din mame purtătoare ale virusului hepatitei B, unde imunizarea trebuie făcută imediat după naștere, pentru că în caz contrar riscul de transmitere a bolii este foarte mare.În ceea ce privește soluția pe care reprezentanții Maternității Filantropia spun că ar fi găsit-o, aceea de a îi chema pe părinții bebelușilor după externare, în momentul în care se primește vaccinul, pentru ca micuții să fie imunizați, șefa Secției de Neonatologie de la Giulești afirmă că această soluție nu se poate aplica în spitalul unde lucrează: "Asta doar dacă ne dau dispoziție de la DSP. Noi, în momentul în care primim vaccinul, și putem să îl primim peste 3 luni, nu putem să îi mai chemăm pe cei de acasă, pentru că riscăm să rămânem fără vaccin pentru cei pe care îi avem atunci în spital. Nu ne-a dat nimeni nicio directivă în acest sens, să îi chemăm înapoi. De la două luni, 4 luni, bebelușii merg mai departe cu vaccinarea la medicul de familie. Pentru bebelușii externați, din păcate, nu există niciun fel de reglementare. Noi avem 300 de nașteri pe lună. Dacă primim după 3 luni, nu avem cum să chemăm 900 de copii la vaccin, pentru că rămânem fără stocul pe care îl primim pentru următoarele luni."Maria Livia Ognean, șefa secției de Neonatologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, scria, pe data de 23 mai, într-o postare pe Facebook , că "începând de săptămâna viitoare, în funcție de numărul de nașteri, nu vom mai avea vaccin împotriva hepatitei B decât pentru copiii mamelor cu hepatită B. Halal să ne fie! Competența e la ea acasă la ministerul... (nu pot să spun al sănătății). În loc de vaccin primim hârtii..."O zi mai târziu, reprezentanții DSP Sibiu au reacționat, anunțând că noul stoc de vaccin hepatitic B pediatric a ajuns în țară și este într-o etapă de testare, urmând să ajungă în spitale "în perioada următoare", dar fără a preciza un termen clar. (sursa: stiridesibiu.ro ).Marinela Debu este președintele Asociației cu afecțiuni hepatice din România. Ea a devenit mamă în anul 2014 și a căutat ea însăși mult timp vaccinul pentru a își imuniza bebelușul, și atunci fiind o perioadă de criză.Potrivit Marinelei Debu, criza vaccinului pediatric s-a repetat anual, începând din 2012: "E grav că se repetă istoria. În ultimii ani, din 2012 încoace, nu a fost an în care să nu fie criză, să nu fie măcar două-trei luni. Ultima dată, chiar anul trecut a fost o perioadă foarte lungă, în care vaccinul a lipsit din maternități, din cauza unor probleme care s-au cumulat. De fiecare dată, cei afectați au fost copiii nou născuți."Ea atrage atenția că problema cea mai mare este în cazul copiilor născuți din mame cu hepatită B, care trebuie să primească vaccin imediat, în caz contrar riscul de transmitere mamă-făt fiind foarte mare. "Asta este o adevărată dramă, o spun la modul foarte serios, pentru că eu, ca femeie, am trecut prin asta. În 2014, când am născut, a fost criză și am căutat foarte mult vaccinul. A fost foarte greu. Măcar pentru copiii născuți din mame cu hepatită B nu ar trebui să se pună problema. Nu poți să îi spui unei mame cu hepatită B, care vine să nască, că nu ai vaccinul."Marinela Debu mai spune că aceste crize repetate se vor reflecta în creșterea numărului de copii afectați de boală: "Așa ceva nu trebuie să se mai repete, noi am spus-o de nenumărate ori și am făcut apel la autorități să se facă tot ceea ce este normal posibil să nu se mai ajungă la discontinuități. Pentru că lucrurile acestea se vor reflecta, mai devreme sau mai târziu, în numărul de copii care sunt afectați de hepatita B, și tot noi plătim."Președintele asociației de pacienți subliniază și că unii copii nu mai au posibilitatea să revină la medic pentru vaccinare, dacă au ratat această șansă în maternitate: "Să nu uităm că suntem în plin fenomen anti-vaccinare. Unii copii nu se vor reîntoarce la vaccinare, nu vor veni părinții cu ei, nici la medicul de familie, nici la maternități. Se pierd pe drum, din diverse motive: sunt oameni fără venituri, care nu își permit să vină la medic. Sunt oameni care între timp citesc opinii anti-vaccinare și nu mai vor să se vaccineze. Pierdem pe drum din ei, nu pe toți, dar sunt copii cărora li se ia șansa. În maternitate aveau o șansă. Oricum, acesta era doar primul apel, potrivit schemei de vaccinare, pentru că sunt patru apeluri. Degeaba facem niște scheme de vaccinare minunate, degeaba facem niște legi care arată bine pe hârtie dacă nu asigurăm aceste vaccinuri. După ce s-a întâmplat anul trecut am crezut că autoritățile și-au învățat lecția și că lucrurile acestea nu se vor mai repeta."Stocurile de vaccinuri antirujeolic şi antihepatic sunt mici şi chiar insuficiente la nivelul ţării, declara în urmă cu două zile ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ea adăugând, însă, că "Vaccinul antirujeolic şi antihepatic în acest moment nu aş putea să spun că lipsesc".Ministrul Sănătății mai spuneacă vaccinul ROR va fi distribuit în această săptămână, iar vaccinul antihepatic urmează să fie și el distribuit către Direcţiile de Sănătate Publică: "Vaccinul antirujeolic şi antihepatic în acest moment nu aş putea să spun că lipsesc. Stocurile sunt mici şi insuficiente la nivelul ţării. La antihepatic, în 24 mai s-au terminat procedurile de testare a acestuia pe teritoriul României, astfel încât în această săptămână va începe distribuţia la Direcţiile de Sănătate Publică. Existau joi 5.000 de doze la nivelul întregii ţări."