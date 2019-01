Medicii de la spitalul din Craiova refuză să mai mănânce la cantina spitalului, în semn de solidaritate cu rezidenții: Este o discriminare inadmisibilă

"În atenția colegilor de la SCJU CRAIOVA ce fac gărzi.. medici specialiști sau primari. Pentru că spitalul în care lucrăm, din motive ce țin, asa cum înțeleg eu, de firma cu care se află în contract, nu asigură masa rezidenților, vă îndemn pe toți să refuzăm această masă, din solidaritate pentru rezidenții noștri! Este o discriminare inadmisibilă la care nu doresc sa fiu partașă! Masa mea o donez..voi ce alegeți?", a mai scris Livia David pe Facebook.







Medicii rezidenți pot mânca în spital doar contra cost, în timpul gărzilor, iar medicii specialiști și primari primesc masă gratuit la bucătăria Spitalului Județean de Urgență din Craiova, potrivit unui anunț afișat marți, 8 ianuarie, pe pereții spitalului, semnat de directorul medical Mihaela Cheie. Managerul Spitalului Clinic de Urgență Craiova, Eugen Georgescu, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, că în unitatea sanitară sunt aproximativ 100 de medici rezidenți. Eugen Georgescu a precizat că măsura ca rezidenții să plătească mâncarea de la cantina spitalului a fost luată de la 1 ianuarie.





"În atenția medicilor șefi de secție



Vă rugăm să informați medicii rezidenți care efectuează gărzi în secția dumneavoastră că spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialiști sau primari.



Medicii rezidenți care doresc să mănânce la bucătăria spitalului o pot face contra cost."



Anunțul este datat 8 ianuarie 2019 și este semnat de directorul medical al spitalului, Mihaela Cheie. Fotografia cu anunțul a fost distribuită intens pe Facebook în cursul zilei de miercuri.







Surse din cadrul spitalului au declarat, pentru Mediafax, că firma care asigură hrana în spitalul Clinic de Urgență Craiova, serviciul fiind externalizat, nu a mai vrut să asigure gratuit mâncarea rezidenților invocând costurile prea mari. Meniul servit de firmă pentru medici costă 10 lei pe zi.





Sorina Pintea: 10 lei de două ori pe lună nu e mult

Medicii rezidenţi nu au masa asigurată, a afirmat miercuri ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că salariul acestora este încadrat între 2.500 şi 6.000 de lei, iar achitarea contravalorii de 10 lei de două ori pe lună nu reprezintă un efort financiar mare în aceste condiții, spune ministrul.



"Medicii rezidenţi nu beneficiază de norma de hrană, de aceea mâncare în gardă. Firma de catering - care asigura gratuit pentru că aşa dorea - la un moment dat a spus: Sunt mai mulţi medici rezidenţi nu mai dorim să le asigurăm norma. Şi atunci spitalul a spus: Dacă doriţi să luaţi masa, o puteţi face contra sumei de zece lei. A fost doar o chestiune de Craiova. Un medic rezident are începând de la 2.500 de lei în primul an, până la 6.000 în ultimul an. Deci, zece lei de două ori pe lună nu cred că ar fi foarte mult", a afirmat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la RealitateaTv, potrivit Mediafax.









Spitalul din Craiova și cazul "liftiera"



Spitalul Județean de Urgență din Craiova a fost în centrul unui scandal și în decembrie anul trecut , după ce un bărbat din oraș, angajat al companiei Ford, a scris pe Facebook că el și colegii săi le-au dus pungi cu cadouri copiilor internați la secția de Oncologie a spitalului, iar la urcarea în lift, au fost abordați de liftieră astfel: "Mie ce mi-ați adus? Nu stiți că prima plasă se dă la liftieră?"









În cele din urmă, liftiera a demisionat , însă purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Cristina Geormăneanu, a precizat, atunci, pentru HotNews.ro, că femeia și-a dat demisia de onoare și nimeni din spital nu i-a cerut demisia.









Citește și:

"Mâine sunt de gardă. Refuz sa mănânc în cantina SCJUC. Contractul cu "furnizorul de servicii" trebuie reziliat. Avem bucătărie și personal ce poate asigura masa pentru toți medicii de gardă", a scris pe Facebook Liviu Vasile, medic la Spitalul Județean de Urgență din Craiova.Și doctorița Livia David de la Spitalul Județean de Urgență din Craiova anunță că "La inițiativa colegului nostru din SCJU Craiova, domnul doctor chirurg Liviu Vasile, vom mânca, împreună cu rezidenții noștri, un sandwich, în fața cantinei interzise pentru rezidenți! Ora de masă, 12.30! Domnul doctor e de gardă și refuză să mai ia masa în cantină, în aceste condiții. E modul nostru de a ne declara solidaritatea față de rezidenții care nu vor mai putea lua masa gratuit, în spital, în zilele în care sunt de gardă!!"