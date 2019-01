Sorina Pintea despre medicii rezidenţi din Craiova care își plătesc masa: 10 lei de două ori pe lună nu e mult

Precizările vin după ce conducerea Spitalului de Urgență Craiova a postat un anunț în sediul instituției care a fost ulterior publicat pe Facebook, potrivit căruia medicii rezidenți trebuie să își plătească masa în spital începând cu data de 1 ianuarie. Masa va fi asigurată în mod gratuit doar pentru medicii specialiști și primari.









Vă rugăm să informați medicii rezidenți care efectuează gărzi în secția dumneavoastră că spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialiști sau primari.





Anunțul este datat 8 ianuarie 2019 și este semnat de directorul medical al spitalului, Mihaela Cheie. Fotografia cu anunțul a fost distribuită intens pe Facebook în cursul zilei de miercuri.







Surse din cadrul spitalului au declarat, pentru Mediafax, că firma care asigură hrana în spitalul Clinic de Urgență Craiova, serviciul fiind externalizat, nu a mai vrut să asigure gratuit mâncarea rezidenților invocând costurile prea mari. Meniul servit de firmă pentru medici costă 10 lei pe zi.







Spitalul Județean de Urgență din Craiova a fost în centrul unui scandal și în decembrie anul trecut , după ce un bărbat din oraș, angajat al companiei Ford, a scris pe Facebook că el și colegii săi le-au dus pungi cu cadouri copiilor internați la secția de Oncologie a spitalului, iar la urcarea în lift, au fost abordați de liftieră astfel: "Mie ce mi-ați adus? Nu stiți că prima plasă se dă la liftieră?"









În cele din urmă, liftiera a demisionat , însă purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Cristina Geormăneanu, a precizat, atunci, pentru HotNews.ro, că femeia și-a dat demisia de onoare și nimeni din spital nu i-a cerut demisia.









"Medicii rezidenţi nu beneficiază de norma de hrană, de aceea mâncare în gardă. Firma de catering - care asigura gratuit pentru că aşa dorea - la un moment dat a spus: Sunt mai mulţi medici rezidenţi nu mai dorim să le asigurăm norma. Şi atunci spitalul a spus: Dacă doriţi să luaţi masa, o puteţi face contra sumei de zece lei. A fost doar o chestiune de Craiova. Un medic rezident are începând de la 2.500 de lei în primul an, până la 6.000 în ultimul an. Deci, zece lei de două ori pe lună nu cred că ar fi foarte mult", a afirmat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la RealitateaTv, potrivit Mediafax."În atenția medicilor șefi de secțieMedicii rezidenți care doresc să mănânce la bucătăria spitalului o pot face contra cost."