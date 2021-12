O istorie dată naibii. 111 povești pe care ar fi trebuit să le afli la școală

Istoria misto: inteligenta, directa si ilar de relevanta pentru lumea moderna.

Celor care nu stiu istorie le e sortit sa nu scape de ea. Vai de ei, pentru ca e ca naiba de plictisitoare. Aici intra in scena Capitanul, povestitorul suprem care aduce la viata istoria in aceasta colectie amuzanta, inteligenta, brutal de onesta si directa de evenimente care s-au petrecut cu mult inainte ca vreunul dintre noi sa se fi nascut.

Povestile din aceasta carte sunt un fel de punte intre trecut si prezent datorita subiectelor pe care le abordeaza, printre care interactiunea cu haterii, stapanii de caini (care se pare ca sunt majoritari, scuze, iubitorilor de pisici) sau disparitia partenerilor (ca magarii in ceata). Veti afla cateva ceva despre viata sexuala a lui Edith Wharton, despre cum decurgeau ritualurile de curtare in Grecia antica, despre furtul de identitate in anul 500 I.H., despre flirturile din epoca medievala si despre gasca de prietene a imparatesei Ecaterina cea Mare.

Daca nu ti-a placut sa inveti istorie cand erai la scoala, probabil ca nu ai avut un profesor cum este Capitanul. Inteligent, brutal de sincer si direct. Istoria nu mai e de rahat cand o inveti de la el. Fiecare dintre cele 111 povesti din carte creeaza o legatura intre istorie si viata de zi cu zi datorita subiectelor familiare pe care le trateaza si a unor perspective care nu pot fi descrise altfel decat „date naibii”.

Vei afla cum poti s-o iei razna daca lasi o relatie sa devina obsesie – citeste, de exemplu, povestea Ioanei de Castilia, care a ajuns de la o smechera implinita la a fi numita Ioana cea Nebuna dupa ce a facut o obsesie pentru un tip pe nume Filip cel Frumos. Vei afla cum fata de acritura a fost folosita de cand e lumea (asa ca foloseste-o si tu cu incredere). In fine, vei afla si ca e o idee teribil de neinspirata sa te pui cu femeile puternice, de la regine-pirat si sufragete ultratraditionaliste la Cleo-afurisita-de-patra.

Oamenii din trecut au fost fix ca noi, asa ca invata de la cei mai mari ratati si calca pe urmele smecherilor. Capitanul iti arata cum sa faci asta.

CAPITANUL. Scriitor. Creator. Instigator. Nu sunt taica-tu.

@sgrstk pe Twitter si Instagram.