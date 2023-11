RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 14 Noiembrie 2023, 21:31

Armata ucraineană se confruntă cu o „creștere a numărului de atacuri” din partea Rusiei în estul țării, în special în jurul orașului disputat Avdivka, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, citat de AFP.

Volodimir Zelenski Foto: Ukraine Presidency / Zuma Press / Profimedia

Forțele Moscovei încearcă de o lună să încercuiască acest oraș industrial, care a devenit unul dintre punctele fierbinți ale conflictului. Acest efort al Rusiei urmează după luni de ofensivă ucraineană cu rezultate modeste.

Linia frontului este aproape înghețată de facto de un an, chiar dacă Volodimir Zelenski, pe de o parte, și Kremlinul, pe de altă parte, sunt categorici că războiul nu a ajuns la un impas.

„Armata a raportat o creștere a numărului de atacuri inamice”, a declarat președintele ucrainean pe canalul său de Telegram, citând zonele Avdiivka, Kupiansk și Donețk, în est.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un centru de analiză cu sediul în SUA, a afirmat luni, în ultimul său raport, că „forțele rusești au continuat operațiunile ofensive în apropiere de Avdivka pe 13 noiembrie și au obținut câștiguri confirmate”.

Volodimir Zelenski a dat asigurări că soldații săi „își mențin pozițiile” și efectuează, de asemenea, „operațiuni ofensive”.

Ucraina a recunoscut recent eșecul contraofensivei sale lansate în iunie anul trecut, care s-a lovit de apărarea solidă a Rusiei.

Cu toate acestea, este esențial să câștige teren pentru Kiev, care vrea să evite ca aliații săi occidentali să scadă sprijinul în acest conflict care durează de aproape doi ani.

În Ucraina, se subliniază că Kremlinul a crescut numărul de trupe implicate în război și că ajutorul occidental este, prin urmare, mai necesar ca niciodată pentru a bloca ambițiile rusești.

„Numărul trupelor rusești în Ucraina este de trei ori mai mare decât la începutul agresiunii și, prin urmare, țara noastră trebuie să mențină sprijinul internațional”, a îndemnat marți pe Telegram șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andriï Iermak, după o întâlnire la Washington.

El s-a întâlnit cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al președintelui Joe Biden, cu Timothy Barrow din Marea Britanie și cu consilierii liderilor german și francez, Jens Plötner și Emmanuel Bonn.

„Forțele de apărare ucrainene au reușit să se instaleze pe malul stâng al Niprului”

Ucraina rămâne în mare parte tăcută cu privire la propriile ofensive.

Potrivit bloggerilor militari ruși și experților care au analizat informații din surse deschise, de la sfârșitul lunii octombrie, armata ucraineană a reușit să aducă forțe pe malul ocupat al râului Nipru, în special în satul Krinki din regiunea sudică Herson.

„Împotriva tuturor așteptărilor, forțele de apărare ucrainene au reușit să se instaleze pe malul stâng al Niprului”, a declarat simplu marți Andriï Iermak, fără a da alte detalii.

Această informație nu a fost confirmată nici de armata ucraineană, nici de Moscova.

Volodimir Zelenski i-a acuzat, de asemenea, marți, pe ruși că „se răzbună pe orașul liber Herson”, care tocmai a sărbătorit prima aniversare a sfârșitului ocupației sale, bombardându-l „fără niciun motiv militar”.

Cu o zi înainte, atacurile rusești s-au soldat cu trei morți și doisprezece răniți, inclusiv un bebeluș de două luni, potrivit autorităților lo