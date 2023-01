Luptele „constante” în și în jurul orașului Bahmut din estul Ucrainei sunt „un adevărat iad”, în timp ce forțele ruse încearcă să preia controlul asupra autostrăzii Kosteantînivka - Bahmut, a declarat luni un comandant ucrainean într-un interviu acordat televiziunii ucrainene, scrie CNN. Cu toate acestea, Rusia ar fi fost nevoită să trimită trupe aeropurtate după ce grupul Wagner a suferit pierderi majore de oameni și armament.

Noi randuri de morminte in cimitirul Wagner Foto: Not specified / WillWest News / Profimedia