Majoritatea magazinelor din marile rețele de retail vor fi închise doar în ziua de 5 mai, cu ocazia Paștelui ortodox, excepție făcând Lidl, care va fi închis în 5 și 6 mai, potrivit anunțurilor făcute de retaileri.

Program de Paște 2024 Lidl

​Lidl România le oferă angajaților din cele peste 350 de magazine două zile libere, în prima și a doua zi de Paște, pe 5 și 6 mai 2024. Clienții își vor putea face cumpărăturile în magazinele Lidl până sâmbătă, 4 mai, inclusiv, activitatea fiind reluată marți, 7 mai.

Demersul face parte din strategia mai amplă a retailerului de a oferi echipei sale cele mai bune beneficii și cele mai bune condiții de muncă.

Program magazine Lidl

Concret, în perioada 29.04.2024 – 07.05.2024, orarul magazinelor Lidl din țară se va modifica astfel:

• De luni, 29.04, până vineri, 03.05: 07:00 – 22:00;

• Sâmbătă, 04.05 - program unitar în toate magazinele din țară: 07:00 – 18:00;

• Duminică, 05.05, și luni, 06.05: ÎNCHIS*;

• Marți, 07.05 – orar de funcționare prelungit: 07:00 – 22:00.

Totodată, magazinele din: Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Sovata, Sfântu Gheorghe, Covasna și Târgu Secuiesc, care au beneficiat de un program personalizat în perioada 31.03 – 01.04, pentru a celebra Paștele Catolic, vor fi închise doar pe data de 05.05, iar pe data de 06.05 vor funcționa cu program redus, respectiv 09:00 – 17:00.

Program de Paște 2024 Carrefour

Carrefour România a anunțat, într-un comunicat, că în perioada 26 aprilie – 5 mai, întâmpină clienții cu un program special pentru perioada sărbătorilor pascale, începând cu weekendul de Florii.

Programul se aplică tuturor formatelor de magazine din rețeaua Carrefour. Clienții vor putea merge la cumpărături în toate magazinele până pe 4 mai, inclusiv.

Hipermarket

26 – 28 aprilie: 8:00 – 23:00

29 aprilie – 1 mai: 8:00 – 22:00

2 – 3 mai: 8:00 – 23:00

4 mai – 8:00 – 19:00

5 mai - Închis

6 mai - Program normal

Market

26 – 3 mai: 7:00 - 22:00

4 mai: 7:00 - 18:00

5 mai: Închis

6 mai: 7:00 - 18:00

Express

30 aprilie – 3 mai: 7:00 – 22:00

4 mai: 7:00 – 18:00

5 mai: Închis

6 mai: 9:00 – 18:00

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii/ închiderii poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro.

Program de Paște 2024 Mega Image

In perioada sarbatorilor de Paste, Mega Image va avea un program special ca in fiecare an:

1-3 mai: program normal;

4 mai: 07:00 – 19:00;

5 mai: INCHIS;

6 mai: 09-19:00

7 mai- program normal

Program de Paște 2024 Kaufland

în perioada 29 aprilie - 6 mai, hipermarketurile vor începe programul în intervalul 06:30 - 09:00, iar orele de închidere vor varia între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

Luni, 29.04 – vineri, 03.05: hipermarketurile vor avea un program prelungit, cu ora deschiderii cuprinsă între 06:30 și 09:00, în funcție de magazin, iar ora închiderii între 21:30 și 23:00. Magazinele din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor funcționa după programul normal.

Sâmbătă, 04.05: majoritatea magazinelor vor avea program de funcționare mai scurt, care începe între 06:30 și 08:00 și se încheie între orele 17:00 și 19:00. Excepție fac magazinele din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul normal.

Duminică, 05.05: hipermarketurile Kaufland vor fi închise, cu excepția locațiilor din orașele menționate anterior.

Luni, 06.05: magazinele vor avea program scurt, începând cu ora 09:00, orele de închidere variind între 15:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul normal. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 10:00 și 22:00.

Pentru informații exacte referitoare la programul de sărbători al fiecăruia dintre magazinele Kaufland, clienții sunt rugați să acceseze site-ul www.kaufland.ro și să selecteze magazinul Kaufland unde doresc să vină la cumpărături.

În plus, clienții Kaufland România au posibilitatea de a comanda online produse cu livrare rapidă la domiciliu, utilizând platformele Glovo și Tazz by eMAG.

Program de Paște 2024 Penny

PENNY, retailer din România, anunță programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor pascale. Astfel, în ziua de Paște, 5 mai, magazinele PENNY din întreaga țară sunt închise.

Programul pentru perioada 28 aprilie 2024 – 6 mai 2024 este următorul:

28 aprilie 2024, deschis între orele 8:00 – 21:00

29 aprilie 2024 – 3 mai 2024, deschis între orele 7:00 – 22:00

4 mai 2024, deschis între orele 7:00 – 18:00

5 mai 2024 – ÎNCHIS

6 mai 2024, deschis între orele 9:00 – 16:00