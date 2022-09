RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 02 Septembrie 2022, 10:59

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Contraofensiva ucraineană din regiunea Herson aflată în sudul țării a intrat în a cincea zi, forțele armate ale Kievului aruncând în luptă dronele Bayraktar TB2 și lansând noi atacuri asupra punctelor de aprovizionare ale rușilor.

Contraofensiva din Herson, ziua 5 Foto: Captura video

Informațiile apărute vineri în presa ucraineană și pe platformele social media sunt și mai puține decât în zilele precedente în contextul în care biroul lui Volodimir Zelenski a cerut încă de la începutul săptămânii, când ziarele de la Kiev anunțau că a început mult așteptata contraofensivă, un „blackout” mediatic pentru a nu dezvălui involuntar informații care să poată fi folosite de apărătorii ruși.

Comandamentul Operațional Sud al forțelor armate ucrainene a anunțat în cursul dimineții că avioanele sale au efectuat 18 lovituri asupra posturilor de comandă, punctelor de susținere logistică și transport ale rușilor, precum și depozitelor cu muniție și combustibil.

„Distrugerea stocurilor și rezervelor inamice, distrugerea punctelor de control și atacarea rutelor de transport continuă. Armata inamică este în mare parte demoralizată, dar rezistă cu disperare”, afirmă acesta.

La fel ca în zilele precedente, presa de stat rusă și comandamentul militar de la Moscova păstrează o tăcere cvasi-totală asupra atacurilor ucrainene din Herson. Ministerul rus al Apărării declara încă de luni seara că operațiunea ucrainenilor declanșată aici a eșuat, susținând că forțele rusești au provocat pierderi grele atacatorilor.

TASS, probabil cea mai cunoscută agenție de presă a statului rus, a anunțat totuși vineri dimineața că „aproximativ cinci explozii puternice au avut loc la Melitopol” în timpul nopții, susținând însă că apărarea antiaeriană a orașului a funcționat, în pofida exploziilor.

Primarul ucrainean al Melitopolului, primul mare oraș cucerit de forțele rusești după declanșarea „operațiunii militare speciale” pe 24 februarie, a anunțat că atacul a vizat un depozit de muniție al armatei ruse.

Ivan Fedorov a spus că rachetele „au lovit atât de precis” încât munițiile au continuat să explodeze la câteva ore după lovituri, potrivit Ukraîinska Pravda. Mai multe înregistrări video cu exploziile au apărut pe rețelele de socializare:

Strikes in Melitopil area this night. As a result detonating Russian ammunition depot. #Ukraine #Melitopol pic.twitter.com/ip7GUqaIma — Special Kherson Cat \uD83D\uDC08\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 (@bayraktar_1love) September 2, 2022

Orașul Melitopol se află în regiunea învecinată Zaporojie, loviturile efectuate de ucraineni aici sugerând că forțele sale încearcă să prevină reaprovizionarea trupelor rusești din Herson cu muniție venită din axa estică a teatrului operațional după ce în ultimele zile au bombardat podurile din Herson.

Ucrainenii au efectuat lovituri cu dronele Bayraktar în Herson

Alte înregistrări video apărute pe rețelele de socializare arată că faimoasele drone Bayraktar TB2 au fost folosite pentru susținerea ofensivei din Herson, în pofida informațiilor apărute înspre sfârșitul lunii iunie potrivit cărora ucrainenii au oprit operațiunile cu aceste aeronave fără pilot din cauza consolidării apărării antiaeriene rusești.

#Ukraine: Whilst the Bayraktar TB-2 is often used against Russian HVT (Artillery, fuel/ammo dumps, EW equipment), they are can roam freely enough that they can target smaller targets; such as this 2B11 120mm mortar and supply truck taken out today during the #Kherson offensive.

#Ukraine: Whilst the Bayraktar TB-2 is often used against Russian HVT (Artillery, fuel/ammo dumps, EW equipment), they are can roam freely enough that they can target smaller targets; such as this 2B11 120mm mortar and supply truck taken out today during the #Kherson offensive. pic.twitter.com/hBPRh3EX0E — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 1, 2022

De altfel, o înregistrare video distribuită pe 22 august arată că forțele armate ucrainene au trimis la atac drona Bayraktar TB2 „Vanagas” (Șoim) primită gratuit de la producătorul turcesc după ce lituanienii au strâns prin crowdfunding suma necesară cumpărării acesteia.

De asemenea, mai multe fotografii apărute pe canalele de Telegram rusești mai devreme în cursul lunii august au arătat de asemenea că forțele de invazie au reușit să doboare în sudul Ucrainei o dronă Bayraktar cumpărată de Kiev încă de dinaintea izbucnirii războiului. Pe lângă că au arătat că ucrainenii încă folosesc aceste drone în acțiuni ofensive, imaginile atestă și longevitatea incredibilă a lor.

O înregistrare video separată apărută joi seara pe rețelele de socializare arată cum o dronă Bayraktar folosită în ofensiva din Herson a distrus un obuzier autopropulsat 2S3 Akatsiya cu calibrul de 152 de milimetri, administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker notând că aeronavele fără pilot sunt folosite acum în tandem cu lovituri ale rachetelor antiradar HARM.

Forțele armate ucrainene au publicat marți pentru prima dată imagini video cu piloții lor lansând acest tip de rachetă, la o zi după ce presa de stat rusă afirma că Ucraina a rămas fără piloți militari.

#Ukraine: Perhaps everyone assumed that Bayraktar TB-2 UCAVs are no longer used for offensive actions- but that isn't true.



Aided by HARM strikes, they are operating intensely during the #Kherson Offensive- such as this Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPG torn apart just yesterday. pic.twitter.com/Xw3TXAkPzq — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 1, 2022

Armata rusă încearcă să aducă întăriri prin Crimeea

Forțele rusești au răspuns cu atacuri cu rachete de pe malul sudic al Niprului în direcția Nikolaevului, cel mai mare oraș la nord de Herson controlat de ucraineni, probabil pentru a încerca să perturbe organizarea logistică a ofensivei.

Russian MRL launches from the southern bank of the Dnipro in Lyubymivka, Kherson Oblast, reportedly in the direction of Mykolaiv Oblast pic.twitter.com/Vp6hZuGQXT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 2, 2022

Informațiile despre forțele rusești sunt la această oră limitate însă jurnaliștii de la Radio Svoboda au obținut o înregistrare video care arată o coloană semnificativă de camioane rusești pe autostrada Tavrida, surprinse deplasându-se în direcția podului Kerci care leagă Rusia continentală de Crimeea.

В Крыму на трассе «Таврида» замечена большая колонна российской военной техники, которая двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины. Об этом нам сообщили очевидцы. pic.twitter.com/X3osfBtYwH — Крым.Реалии (@krymrealii) September 1, 2022

Este foarte probabil ca aceste reîntăriri să fie pentru frontul din Herson. Rușii vor avea însă dificultăți majore în a le aduce în linia întâi după ce forțele ucrainene au bombardat toate podurile din regiune pentru a tăia forțele de invazie de liniile lor de aprovizionare.

Urmărește ultimele evoluții din a 191-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.