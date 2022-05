Forțele ucrainene ar fi reușit să distrugă un mortier greu calibru 240mm autopropulsat al rușilor, după ce presa rusă a publicat imagini cu locul unde se afla acesta și de unde trăgea asupra pozițiilor ucrainene.

Ucrainenii ar fi reușit să distrugă, cu focuri de artilerie, un mortier autopropulsat 2S4 Tyulpan, o armă ce nu se regăsește în multe exemplare în inventarul activ al armatei ruse, dar care are o putere de foc considerabilă. Astfel de mortiere au fost modernizate în 2017 și doar 10 erau operaționale de partea Rusiei până acum.

Contraatacul ucrainenilor a venit după ce în urmă cu o zi presa rusă a publicat imagini video și foto din același loc cu mortierul autopropulsat și echipajul său ce executa focuri asupra pozițiilor ucrainene.

Din primele informații se pare că locația trupelor rusești a fost stabilită la scurt timp după publicarea imaginilor, iar ucrainenii au trimis o dronă în recunoaștere. Atacul a fost localizat în zona orașului Rubijne, în oblastul Luhansk.

După ce ar fi stabilit că rușii încă se află în zonă, trupele ucrainene ar fi adus în zonă tunuri de artilerie cu care au atacat locul respectiv. Nu e clar încă ce tip de artilerie au folosit.

După ce ar fi fost lovit și a luat foc, mortierul a explodat puternic.

#Ukraine: Apparently we have the first loss of a very potent 2S4 Tyulpan 240 mm self-propelled heavy mortar - the Ukrainian forces destroyed a Russian example in Rubizhne, #Luhansk Oblast recently. A catastrophic explosion included. pic.twitter.com/ftwlhpNUj6 — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 21, 2022

It is worth a note that this may be down to the famous Russian Journalist Sasha Kots, who published images less than a day ago of this mortar firing at Ukrainian forces at precisely the same location.https://t.co/62GjDIDl6d — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 21, 2022

Video of a Ukrainian ATGM strike on a BRDM-2 vehicle in the Rubizhne area. https://t.co/hcNaUsZUGc pic.twitter.com/NSZiz52GpO — Rob Lee (@RALee85) May 21, 2022