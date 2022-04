Forțele rusești din Ucraina au pierdut încă un avion de vânătoare modern - un avion avansat Suhoi Su-34 a fost filmat cum se prăbușește necontrolat, în timp ce cei doi piloți par să se fi catapultat.

Imagini publicate pe Twitter arată cum un avion de luptă se prăbușește necontrolat, învârtindu-se în timp ce se îndrepta vertiginos spre pământ. În alte cadre surprinse se vede exact impactul cu solul, după care a avut loc și o explozie.

Prăbușirea ar fi avut loc lângă localitatea Balakliya din oblastul Harkov. În aceeași zi, un (alt?) avion Su-34 a fost filmat cum lansa rachete aer-sol și capcane termice undeva în estul Ucrainei...

A Russian aircraft (reportedly a Su-34) has crashed in Balakliya, Kharkiv Oblast.https://t.co/xh23sG7hbO pic.twitter.com/XaZTxGjLiK — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

Video of the crash of a Russian warplane in Kharkiv region - two pilots appear to have ejected pic.twitter.com/6wfELpFPqG — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 25, 2022

Another video of the Russian aircraft spinning before crashing into the ground in Balakliya. https://t.co/sdwiMBhDbW pic.twitter.com/2PMhmTXIWD — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

Video of the aircraft hitting the ground. Looks like there are two parachutes, further indicating it may be a Su-34. 3/https://t.co/CXR6S1Voix pic.twitter.com/lbrWidCNPQ — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022