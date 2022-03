RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 20 Martie 2022, 08:50

HotNews.ro

Fiica de 24 de ani a purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, susţine că este ”complet nedrept şi nerezonabil” să fie vizată de sancţiuni internaţionale, ea neavând nicio legătură cu situaţia creată, potrivit Nexta și news.ro.

Elizaveta Peskova Foto: Captura Instagram

"Mi se pare complet nedrept şi nerezonabil. Am fost foarte surprinsă, pentru că este ciudat să împună sancţiuni unei persoane care are 24 de ani şi nu are nicio legătură cu situaţia", a declarat Elizaveta Peskova, fiica lui Dimitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a fost vizat de primele sancţiuni impuse de SUA la 3 martie.

La 12 martie, măsurile s-au extins asupra soţiei sale şi a celor doi copii adulţi.

Aceştia duc "stiluri de viaţă luxoase care nu sunt în concordanţă cu salariul de funcţionar public al lui Peskov”, a anunţat Trezoreria americană.