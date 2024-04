POLITIC Luni, 15 Aprilie 2024, 13:54

Liderii Coaliției s-au întrunit la această oră la guvern într-o ședință de urgență. Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor interne din PSD privind modul în care Cătălin Cîrstoiu își desfășoară activitatea electorală. G4Media a scris că PSD ar discuta despre retragerea medicului Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei. Înaintea ședinței de Coaliție, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat că „nu există nicio șansă să-l retragem, dacă suntem oameni serioși, îl susținem să câștige alegerile”.

Catalin Cirstoiu, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ședința liderilor Coaliției a început la ora 13.00. În ședința convocată de social-democrați se așteaptă o discuție despre activitatea de campanie a candidatului la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu. De altfel, acesta participă la ședința de Coaliție. Ședința are loc în contextul în care în cursul dimineții de luni a existat o ședință cu staff-ul de campanie al candidatului susținut de PSD-PNL la Primăria Capitalei.

G4Media a scris că PSD ar fi discutat despre retragerea medicului Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei. Potrivit unor surse din coaliție citate de G4 Media, au existat discuții aprinse în coaliție din cauza performanței slabe în sondaje a candidatului susținut de PSD și PNL, iar la asta se adaugă și investigațiile HotNews.ro, care a scris că, în timp ce era manager la Spitalul Universitar de Urgență București, medicul Cîrstoiu a continuat să ofere ilegal consultații la clinica sa privată pe care o deține împreună cu soția.

„Nu s-a pus problema retargerii domnului Cîrstoiu. Nu s-a pus problema susținerii lui Nicușor Dan. Nu există nicio șansă să-l retragem, dacă suntem oameni serioși, îl susținem să câștige alegerile. Mergem să discutăm despre Satu Mare și Mureș (n. red. candidații PSD-PNL în cele dou juedețe)”, a declarat prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, la sediul PNL.

De asemenea, Sebastian Burduja a negat că s-ar fi discutat la ședința staff-ului de campanie despre o eventuală retragere a medicului Cătălin Cîrstoiu din lupta pentru Primăria Capitalei.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews.ro că „există foarte multă ură la adresa candidatului Cătălin Cîrstoiu și prea puțină implicare din partea primăriilor de sector și că este nevoie de un restart al situației”. „Este nevoie de o discuție în Coaliție și cu Marcel Ciolacu în ceea ce privește candidatura la Primăria Bucureștiului”, au declarat surse social-democrate pentru HotNews.ro.

Tot luni, candidatul Cătălin Cîrstoiu și Sorin Grindeanu au ținut o conferință de presă pe tema transportului în București.

Sorin Grindeanu și Cătălin Cîrstoiu au fost întrebați despre scenariul tot mai vehiculat privind retragerea lui Cîrstoiu

din cursă și despre declarațiile lui Marcel Ciolacu despre „candidatul momentan”.

„Păi a spus corect că momentan, pentru că nu e depusă candidatura. Dimineață am avut o șeedință de campanie, nu am discutat așa ceva. Eu am venit aseară de laTimișoara, nu am auzit asemenea zvonuri, am discutat depre campanie”, a răspuns Sorin Grindeanu.

La rândul său, Cătălin Cîrstoiu a spus că s-a înscris „într-o luptă” și că va „merge până la capăt”: „Asta a fost realtatea zilei, o discuție tehnică. Din punctul meu de vedere, m-am înscris într-o luptă pentru o idee și mergem înainte”.