POLITIC Vineri, 12 Aprilie 2024, 10:53

HotNews.ro

10

Liderul PSD Bucureşti, Gabriela Firea, spune că filialele PSD şi PNL din Bucureşti îl susţin pe Cătălin Cîrstoiu și „este exclus să fie retras candidatul” pentru Primăria Capitalei: „Este foarte târziu să retragi candidatul din cursă, cu atât de puţin timp înainte de declanşarea oficială a campaniei. Dacă-l retragi, cine candidează din partea PSD şi PNL?”. Amintim că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns, joi, întrebat dacă doctorul Cîrstoiu va mai fi susținut de PSD-PNL pentru Primăria Capitalei: „Momentan decizia este că mergem înainte cu domnul Cîrstoiu”.

Catalin Cîrstoiu, Gabriela Fires si Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Calin

Întrebată, joi seară, la Antena 3, dacă PSD și PNL îl susțin suficient pentru Primăria Capitalei pe Cătălin Cîrstoiu, Gabriela Firea a spus că acesta este „categoric” susținut, decizia politică fiind „însușită” de toți.

„Domnul doctor Cătălin Cîrstoiu a fost invitat la toate cele şase sectoare, atât la PSD, cât şi la PNL, noi chiar am avut, recent, şi alegeri interne şi a fost invitat atât la aceste evenimente festive, cât şi la şedinţe de lucru, ne cunoaşte deja colegii, modul de lucru, am avut şi acţiuni în stradă, în cartiere şi alte întâlniri. Discuţii au fost şi vor fi. Este greu într-un timp atât de scurt să se asimileze atât de multă informaţie şi este evident şi dificil să se ardă nişte etape, în sensul cunoaşterii în profunzime şi a tuturor membrilor celor două filiale, dar ceea ce este necesar, şi anume suportul, există”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.

Firea: „Dacă-l retragi, cine candidează din partea PSD şi PNL?”

Ea a mai spus că „este imposibil de retras candidatul” în această fază de precampanie electorală.

”Nu s-a pus problema şi, dacă mă întrebaţi pe mine, este foarte târziu să retragi candidatul din cursă, cu atât de puţin timp înainte de declanşarea oficială a campaniei. Noi suntem acum în precampanie. Imediat după Paşte începe campania. Dacă-l retragi, cine candidează din partea PSD şi PNL? Este un nonsens, nu are cine să mai intre în cursă cu o lună şi două săptămâni înainte, din punctul meu de vedere. Probabil, după explicaţiile pe care le-a dat domnul doctor Cătălin Cîrstoiu şi după evaluarea făcută, cu siguranţă se va trece la alte teme, la alte subiecte. Am fost şi eu în campanie, am fost şi eu atacată, ştiu cum este, ziua şi atacul. Cu siguranţă, se va depăşi acest moment şi nu se va retrage sub nicio formă candidatul”, a susţinut Gabriela Firea, referindu-se la investigația HotNews.ro care a arătat că medicul Cîrstoiu a fost remunerat la clinica privată deținută de soția sa, în timp ce era manager la Spitalul Universitar din București.

Ciolacu: „Momentan, mergem înainte cu domnul Cîrstoiu

Întrebat, joi, dacă doctorul Cîrstoiu va mai fi susținut de PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, Ciolacu a spus: „Momentan decizia este că mergem înainte cu dl Cîrstoiu”.

Liderul PSD a spus că el nu este judecător ca să decidă dacă doctorul Cîrstoiu a încălcat legea, întrebat fiind despre investigația HotNews.ro. „E cumva condamnat, e trimis în judecată? Clotilde e trimisă în judecată. Un magistrat a hotărât acest lucru. La acest om nu s-a hotărât nimic, niciun magistrat nu s-a exprimat asupra cazului lui.”, a spus Ciolacu.

Investigația HotNews.ro care arată că doctorul Cîrstoiu a semnat și parafat un consult la clinica sa privată și facturat pe o altă firmă. Legea îi interzice acest lucru

Documentele contabile și medicale intrate în posesia HotNews.ro arată că, în octombrie 2023, un pacient a fost consultat de medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu la clinica privată ANEMONA MED, care e deținută de dr. Monica-Mihaela Cîrstoiu, soția managerului. În aceeași zi, au fost consultați mulți alți oameni, susține pacientul, în mărturia sa pentru redacție. Dr Cîrstoiu era în 2023, ca și acum, managerul general al SUUB.

„Funcția de manager general este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical desfășurate în aceeași unitate sanitară (...)”, conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.

În 2020, Corpul de Control al Guvernului a constatat posibila incompatibilitate a prof dr. Cătălin Cârstoiu în relația dintre pozițiile sale de la spitalul de stat (SUUB) și clinica familiei (ANEMONA). Dr. Cîrstoiu a negat că are vreo funcție sau că încasează vreun ban pentru ce face la ANEMONA.

În octombrie 2020, în raport, dr. Cîrstoiu a susținut în scris că, la ANEMONA, face „formare profesională de medici și rezidenți”. Corpul de control n-a avut probe suplimentare.

În octombrie 2023, dr. Cîrstoiu a consultat la ANEMONA un pacient, i-a dat documente medicale pe care le-a semnat și parafat, iar pacientul a plătit 750 de lei pe factură. Aflate în posesia HotNews.ro, scrisoarea medicală și parafa doctorului Cîrstoiu au fost pe ANEMONA MED, dar factura dată pacientului a venit de la o altă firmă: Praxis Medical. Praxis este firma soției lui Cătălin Cîrstoiu.

CITEȘTE ȘI: