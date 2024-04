POLITIC Joi, 11 Aprilie 2024, 19:13

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a refuzat din nou, joi, în timpul unei emisiuni la Europa FM, să spună dacă a oferit consultații medicale la o clinică privată în timp ce ocupa și funcția de manager al Spitalului Universitar București.

Cătălin Cîrstoiu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebat despre despre consultația remunerată la clinica privată care e deținută de soția sa, Monica-Mihaela Cîrstoiu, despre care HotNews.ro a scris, Cîrstoiu a dat același răspuns ca zilele trecute: că din punctul său de vedere nu se află într-o stare de incompatibilitate.

„Părerea mea e clară: nu sunt în niciun fel de incompatibilitate. Nu am să ezit să îmi ajut un pacient chiar dacă e pe stradă, într-un alt spital, într-un spital de stat sau privat. Am fost chemat să ajut atât în spitale de stat, cât și private și nu am ezitat să ajut”, a spus candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.

El a spus că a fost informat de către Agenția Națională de Integritate (ANI), „cu ceva timp în urmă” că se fac verificări, însă „nu am primit nimic că s-ar fi încheiat investigația”.

„Dreptul pacientului de a alege medicul care să îi ofere tratament este real: și la spitalul public și la spitalul privat. Cred că ambele variante trebuie luate în calcul. Nu ar fi de neglijat faptul că merg (n. red.: unii pacienți) în spitalul privat și sunt trimiși cu ambulanța la spitalul public pentru a rezolva situația. Dacă vrem să nu mai avem această discuție există soluții în alte state: lucrezi ori acolo, ori acolo. Ar trebui făcute niște analize foarte corecte. În statele unde există această regulă sunt sisteme de sănătate foarte bune. Pot fi imaginate tot felul de soluții complementare până la o astfel de soluție, chiar și în București”, a spus Cîrstoiu.

Investigația HotNews.ro care arată că doctorul Cîrstoiu a semnat și parafat un consult la clinica sa privată și facturat pe o altă firmă. Legea îi interzice acest lucru

Documentele contabile și medicale intrate în posesia HotNews.ro arată că, în octombrie 2023, un pacient a fost consultat de medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu la clinica privată ANEMONA MED, care e deținută de dr. Monica-Mihaela Cîrstoiu, soția managerului. În aceeași zi, au fost consultați mulți alți oameni, susține pacientul, în mărturia sa pentru redacție. Dr Cîrstoiu era în 2023, ca și acum, managerul general al SUUB.

„Funcția de manager general este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical desfășurate în aceeași unitate sanitară (...)”, conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.

În 2020, Corpul de Control al Guvernului a constatat posibila incompatibilitate a prof dr. Cătălin Cârstoiu în relația dintre pozițiile sale de la spitalul de stat (SUUB) și clinica familiei (ANEMONA). Dr. Cîrstoiu a negat că are vreo funcție sau că încasează vreun ban pentru ce face la ANEMONA.

În octombrie 2020, în raport, dr. Cîrstoiu a susținut în scris că, la ANEMONA, face „formare profesională de medici și rezidenți”. Corpul de control n-a avut probe suplimentare.

În octombrie 2023, dr. Cîrstoiu a consultat la ANEMONA un pacient, i-a dat documente medicale pe care le-a semnat și parafat, iar pacientul a plătit 750 de lei pe factură. Aflate în posesia HotNews.ro, scrisoarea medicală și parafa doctorului Cîrstoiu au fost pe ANEMONA MED, dar factura dată pacientului a venit de la o altă firmă: Praxis Medical. Praxis este firma soției lui Cătălin Cîrstoiu.

Dacă sunteți în situația în care ați fost pacientul dr. Cătălin Cîrstoiu la ANEMONA sau la orice altă clinică privată, câtă vreme el ocupa și poziția de manager la Spitalul Universitar, ne puteți contacta pe mirela.neag@gmail.com, lutacrazvan@gmail.com.

