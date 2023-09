POLITIC Sâmbătă, 02 Septembrie 2023, 16:53

HotNews.ro

0

Premierul Marcel Ciolacu a susținut, sâmbătă, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD, că nivelul taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru alimente şi medicamente nu va creşte peste valoarea de 9%. De asemenea, el a spus că din octombrie, după adoptarea cadrului legal general care vizează reforma administrativă, fiecare ministru va veni în guvern cu propuneri privind reorganizarea ministerelor, primul care a formulat deja o astfel de propunere fiind ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Premierul Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Călin

„La produsele alimentare şi la medicamente nu va creşte TVA mai mult de 9%. Este corect acest lucru şi o scumpire în zona de alimente şi medicamente ar duce la o scădere a nivelului de trai al românilor, cât şi la o creştere a inflaţiei”, a spus Ciolacu.

Fiecare ministru va veni în şedinţa de guvern cu o propunere de reorganizare a ministerelor

De asemenea, premierul a susținut că fiecare ministru va veni în şedinţa de guvern cu o propunere de reorganizare a ministerelor, spunând că în ședința conducerii partidului ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a iniţiat deja un astfel de demers.

„Domnul ministrul Florin Barbu ne-a făcut o prezentare cum are dânsul viziunea în ceea ce priveşte reorganizarea Ministerului Agriculturii. Cu alte cuvinte, după ce o să trecem prin asumare cadrul legal general de reorganizare a administraţiilor locale şi centrale, fiecare ministru va veni în şedinţele de guvern cu o propunere de ordonanţă de reorganizare a ministerelor. Numai aşa putem duce o reformă până la capăt şi acest lucru se va întâmpla din luna octombrie. Nu va exista nicio amânare (...). Îi invit şi pe ceilalţi colegi să intrăm în această zonă de reformă administrativă", a susținut Marcel Ciolacu.

Ce spune despre discuțiile de la Bruxelles privind pensiile speciale

În conferința de presă susținută la finalul conducerii PSD, Ciolacu a vorbit și despre prioritățile legislative, susținând că una dintre acestea este o nouă lege a pensiilor.

„Atât eu, cât şi colegii mei considerăm că este nevoie de o nouă lege a pensiilor şi a devenit o prioritate legislativă în grupurile reunite ale Partidului Social Democrat şi pentru Ministerul Muncii din acest moment. Mi-aş dori o nouă lege a pensiilor care să intre în vigoare cu data de 1 ianuarie. Trebuie să intervenim, avem această obligaţie ca stat, ca să închidem cât mai mult din acest decalaj major (între nivelurile pensiilor – n.r.”, a spus Ciolacu, subliniind că atât oficialii de la Bucureşti, cât şi cei de la Bruxelles ştiu că sunt numeroase inechităţi în actuala legislaţie care reglementează domeniul pensiilor.

Marcel Ciolacu a subliniat că nu a obţinut încă un răspuns de la oficialii Comisiei Europene cu privire la eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru bugetul de pensii, el spunând că încă se discută acest aspect de către echipele tehnice.

„Eu, la Comisie, am vorbit de principii, am vorbit şi de eliminarea acelui 9,4 pentru că niciun stat european nu are prevăzut un procent în ceea ce priveşte pensiile. Cred că nu ne deranjează să avem prins să ne încadrăm în media europeană de creştere a pensiilor. Oricum, cei 9,4, la sută, ca să înţelegem foarte clar, am fi ajuns să-l depăşim după anul 2030, dar totuşi este o asumare în faţa Comisiei şi trebuie să fim responsabili şi după ce nu o să mai fim în politică. Cred că aceasta este abordarea corectă”, a mai susținut premierul, precizând că a „convenit” împreună cu oficialii europeni că acel procent de 9,4 este „incorect”.

În ceea ce priveşte pensiile speciale, Ciolacu a declarat, răspunzând unei întrebări, că „nu s-a discutat absolut nimic concret pe legea pensiilor speciale” în cadrul întâlnirilor cu oficialii europeni, iar experţii vor avea săptămâna viitoare discuţii pe acest subiect.

„Majorarea impozitului se referă la pensiile speciale la partea unde nu există contribuţie. Dacă nu putem aplica retroactiv şi nu putem face o echitate socială şi vor rămâne pensii mai mari decât ai avut în activitate, cred că nu e nicio problemă, dacă se măreşte pentru această categorie, ţinând cont de decizia CCR-ului, se măreşte impozitarea. Aceasta este părerea mea, ca şi lider al unui partid social-democrat”, a adăugat Ciolacu.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Marcel Ciolacu, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Nu sunt de acord cu creșterea TVA peste 19% / Există o flexibilitate în privința deficitului / Calculele premierului