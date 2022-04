POLITIC Luni, 04 Aprilie 2022, 23:15

​Sebastian Burduja, vicepreședinte al PNL și fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte Bancorex, a fost numit luni consilier onorific al premierului Nicolae Ciucă, activitate care nu va fi remunerată, potrivit unei decizii publicate luni seara în Monitorul Oficial. Sebastian Burduja a anunțat pe pagina sa de Facebook care va fi misiunea sa la Guvern.

Sebastian Burduja Foto: AGERPRES

Sebastian Burduja susține că se va ocupa de atragerea investițiilor străine strategice

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liberalul Sebastian Burduja spune că misiunea sa principală în noua poziție va fi „susținerea eforturilor guvernamentale de atragere a investițiilor străine strategice și de promovare a investițiilor românești în străinătate".

„Decuplarea Vestului de investițiile din Asia și creșterea rezilienței economiei europene, împreună cu viitorul efort de reconstrucție a Ucrainei înseamnă tot atâtea șanse pentru dezvoltarea României.

În acest sens, un instrument esențial este o agenție națională de promovare a investițiilor, construită după cele mai bune practici regionale și globale. I-am prezentat Premierului acest model, iar sprijinul său deplin a însemnat preluarea acestei inițiative în coordonare și cooptarea mea în echipă pentru a sprijini operaționalizarea acestui proiect.", a scris Sebastian Burduja pe Facebook.



Cine este Sebastian Burduja

Sebastian Burduja este vicepreședinte al PNL și președinte al PNL Sector 1, potrivit declarației sale de interese.

În decembrie 2019, Burduja a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice de către premierul liberal de atunci Ludovic Orban.

Ulterior, Burduja a trecut în tabăra susținătorilor lui Florin Cîțu, cel care și-a anunțat sâmbătă demisia de la șefia PNL, la doar șase luni de la instalarea în funcția de președinte al partidului, în contextul în care liderii partidului care l-au susținut au cerut acum schimbarea sa din funcție și organizarea rapidă a unui nou congres al PNL.

Sebastian Burduja a condus Partidul Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), lansat în 2016 și care în martie 2019 a fuzionat cu PNL.

El s-a întors în 2016 în Romania după 12 ani petrecuți în strainatate. Din 2012 a lucrat ca expert la Banca Mondiala. A studiat la universitati de prestigiu precum Stanford si Harvard. Sebastian Burduja a spus intr-un interviu ca si-a facut studiile in SUA cu ajutorul financiar al familiei (vezi sursa).

Este fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte Bancorex. Marinel Burduja a fost ani buni de zile prim-vicepresedinte al Raiffeisen Bank, de unde a demisionat in 2012. Dupa cateva luni, a reaparut in peisajul bancar ca director general al bancii lui Dorinel Umbrarescu - Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI). La Umbrarescu a stat circa doi ani, dupa care a demisionat din motive personale. In toamna lui 2015, Burduja revine pe piata serviciilor financiare printr-o asociere intr-o IFN cu fostul ministru al Sanatatii, Ioan Bazac, importatorul masinilor Ferrari in tara noastra. Detine si o licenta de somelier, avand o colectie de circa 9.000 de vinuri rare.

În 2009, Burduja a fondat Liga Studentilor Români din Străinătate (LSRS), iar in 2011 a infiintat fundatia CAESAR - Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani. La lansarea LSRS au participat si sustinut discursuri Dan Voiculescu, Sebastian Ghita, Mihai Gadea si Ecaterina Andronescu.