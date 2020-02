Sebastian Burduja a fost ales președinte al PNL Sector 1 / El era interimar

​

Sebastian Burduja a fost ales, vineri seara, preşedinte al organizaţiei PNL Sector 1. El este fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte Bancorex. Din decembrie, Sebastian Burduja este secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.





Burduja era preşedinte interimar al filialei PNL Sector 1 începând din iulie anul trecut.

La adunarea de alegeri a Comitetului de Coordonare al PNL Sector 1 au participat preşedintele liberalilor, premierul Ludovic Orban, şi membri ai Cabinetului său.





În decembrie, Burduja a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice de către premierul Ludovic Orban.

A condus Partidul Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), lansat în 2016 și care în martie 2019 a fuzionat cu PNL.





El s-a întors în 2016 în Romania după 12 ani petrecuți în strainatate. Din 2012 a lucrat ca expert la Banca Mondiala. A studiat la universitati de prestigiu precum Stanford si Harvard. Sebastian Burduja a spus intr-un interviu ca si-a facut studiile in SUA cu ajutorul financiar al familiei (vezi sursa).





Este fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte Bancorex. Marinel Burduja a fost ani buni de zile prim-vicepresedinte al Raiffeisen Bank, de unde a demisionat in 2012. Dupa cateva luni, a reaparut in peisajul bancar ca director general al bancii lui Dorinel Umbrarescu - Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI). La Umbrarescu a stat circa doi ani, dupa care a demisionat din motive personale. In toamna lui 2015, Burduja revine pe piata serviciilor financiare printr-o asociere intr-o IFN cu fostul ministru al Sanatatii, Ioan Bazac, importatorul masinilor Ferrari in tara noastra. Detine si o licenta de somelier, avand o colectie de circa 9.000 de vinuri rare.