Virgil Popescu: „Vom continua să susţinem IMM-urile, afacerile mici, antreprenorii, pe cei care pun România în mişcare”

„În această perioadă dificilă, este foarte important să avem un plan şi o strategie bine definită pentru viitor, iar un plan şi o strategie nu poate să nu conţină două concepte simple: stabilitate şi predictibilitate. Asta trebuie să ofere un Guvern investitorilor, asta am oferit noi în acest an de guvernare şi vom oferi în următorii patru ani de guvernare, stabilitate şi preedictibilitate tuturor investitorilor. Da, într-un an de zile am reuşit să facem multe lucruri şi vom face mai departe şi mai multe lucruri. Pentru că de ce spunem acest lucru? Pentru că ştim ce avem de făcut pentru dezvoltarea economiei româneşti, pentru că avem resursele necesare şi pentru că sigur o vom face. Da, noi putem să facem acest lucru şi am demonstrat într-un an de zile. Am făcut deja multe, multe într-un timp record”, a spus ministrul Economiei.Ministrul Virgil Popescu a afirmat că au fost demarate la nivelul ministerului multe proiecte, într-un timp record, iar instituţia va susţine întreprinzătorii mici şi mijlocii şi antreprenorii în continuare.„Vom continua să susţinem IMM-urile, afacerile mici, antreprenorii, pe cei care pun România în mişcare, vom injecta capital în piaţă, miliarde de euro se vor duce către afacerile din România, granturile nerambursabile au fost majorate la un miliard şi jumătate de euro, vor ajunge în viitorul apropiat în conturile întreprinzătorilor. Poate că nu credeaţi, dar uitaţi că se va întâmpla. Uitaţi în zilele următoare că acest lucru se va întâmpla. Şi există de asemenea posibilitatea să redeschidem schemele de ajutor 1, 2 şi 3 pentru IMM-uri după ce primim acordul Comisiei Europene pentru a pune în aplicare măsurile care au fost adoptate prin legea ce modifică Ordonanţa 130 în Parlament. Ne pregătim să lansăm schema de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor pentru chiriaşii din centrele comerciale, care şi-au suspendat activitatea în 2020 nu din vina lor, ci din cauza pandemiei. Acolo avem un buget de 160 de milioane de lei”, a declarat ministrul.O altă prioritate este energia nucleară, unde Guvernul liberal - în parteneriat cu Statele Unite ale Americii, Franţa şi Canada - plănuiește investiții în valoare de 9 miliarde de euro, a precizat Virgil Popescu.„Nicio economie sănătoasă nu poate să funcţioneze fără coloana asta vertebrală, cum îi spun eu energiei. Da, energia este coloana vertebrală a oricărei economii, fără ea nu putem funcţiona. Şi de aceea susţinem cu tărie Green Deal-ul, susţinem cu tărie Pactul Verde European, nu doar ca plan de modernizare, ci ca un legământ pe care îl facem ca să lăsăm o moştenire verde generaţiilor viitoare, copiilor mei, ai noştri, alor noştri, ai tuturor românilor. Ei trebuie să beneficieze de acest pact verde european, alături de noi toţi. Realizăm investiţii strategice pentru securitatea energetică a României, pentru că altfel nu vom putea funcţiona. Facem investiţii în domeniul energiei nucleare, în parteneriat cu Statele Unite ale Americii, Franţa şi Canada, în valoare de 9 miliarde de euro. După cum ştiţi, am parafat în Statele Unite ale Americii acordul interguvernamental pentru realizarea retehnologizării Unităţii 1 şi construcţia Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, şi de asemenea am adus în ţară, împreună cu Guvernul României, o finanţare de 7 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a Statelor Unite pentru a finanţa aceste activităţi. Şi sunt convins că şi celelalte state din acest parteneriat euroatlantic, Franţa şi Canada, vor veni cu finanţare pentru a susţine această investiţie”, a completat Virgil Popescu.De asemenea, el a mai declarat că guvernul PNL va moderniza rețelele de transport de energie electrică.„Pregătim capacităţi energetice noi, cu gaze naturale, la Complexul Energetic Oltenia, la Complexul Energetic Hunedoara, Liberty Galaţi, ELCEN Bucureşti şi, nu în ultimul rând, un proiect drag mie, la Halânga, lângă Drobeta Turnu-Severin. De ce spun drag mie? Pentru că este un proiect pilot în zona mea, un proiect pilot care se face unic în România, acolo unde vom construi o unitate de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale, în cooperare cu o unitate de producere a energiei electrice pe bază solară şi cu producţie de hidrogen, în aşa fel încât, per ansamblu, să avem standard european de reducere a emisiilor de CO2. Vom avea de asemenea investiţii noi în capacităţi hidroenergetice din surse eoliene şi solare, în valoare de 26 de miliarde de lei. Avem la dispoziţie Fondul de Modernizare, un fond despre care s-a spus mai puţin, dar este un fond de minim 6 miliarde de euro care ne va ajuta să facem toate aceste proiecte. Şi nu numai acest fond o să vedeţi că este la dispoziţia României. Vom moderniza reţelele de transport de energie electrică, vom închide inelul de 400 de kilovolți al României şi al Bucureştiului şi pentru asta vom aloca un miliard de euro”, a declarat ministrul.Printre prioritățile guvernului liberal se regăsește și modernizarea rețelei de transport de gaze. De asemenea, liberalii au mai anunțat programe şi scheme de ajutor de stat în domeniul energetic.„Pregătim modernizarea şi extinderea reţelei de transport de gaze, un buget de 9 miliarde de lei. Extindem reţeaua de distribuţie a gazelor naturale pentru ca gazul românesc să ajungă în casele românilor. Pentru asta alocăm un miliard de euro din bani europeni şi îi mulţumesc ministrului Fondurilor Europene care a fost foarte deschis la acest subiect. Susţinem exploatările, şi vă spun cu fermitate, exploatările de gaze naturale offshore din Marea Neagră, dar pentru asta avem nevoie de o nouă majoritate parlamentară care să înţeleagă cât de important este acest proiect. Avem soluţii şi pentru cei care pun umărul la dezvoltarea industriei şi economiei româneşti şi vrem să îi ajutăm pentru a fi mai competitivi. De aceea am pregătit programe şi scheme de ajutor de stat în domeniul energetic. Schema de ajutor pentru creşterea competitivităţii industriei, prin exceptarea de la plata certificatelor verzi a consumatorilor industriali, 75 de milioane de euro buget anual. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor expuse unui risc de relocare, ca urmare a costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră, 290 de milioane de euro. Schema de ajutor de minimis privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a domeniului HoReCa pentru instalarea sistemelor panourilor fotovoltaice şi a staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice, 200 de milioane de euro. Da, sunt scheme de ajutor pentru a dezvolta sistemul energetic naţional şi a ajuta companiile să devină mult mai competitive”, a mai completat ministrul Virgil Popescu.„Pentru că turismul a fost grav afectat, pe lângă măsurile deja puse în aplicare, pregătim schema de ajutor pentru compensarea parţială a pierderilor înregistrate în acest sector, în anul 2020 faţă de 2019. Totodată, în exerciţiul bugetar următor există un miliard de euro destinat reabilitării turismului, structurilor şi reţelelor turistice, şi vom face destinaţii turistice în România în aşa fel încât turiştii străini să vină cu plăcere, iar românii să îşi redescopere ţara. Cu adevărat avem ce vedea în România. Şi pentru că avem ce arăta, vreau să vadă o lume întreagă asta. La Ministerul Economiei avem schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice. Da, dăm bani celor care vin să realizeze producţii cinematografice în România, pentru a arăta frumuseţile patriei noastre. Pentru asta am alocat 150 de milioane de euro pentru următorii trei ani. Şi avem foarte multe planuri în dezvoltare, aş putea să continui să vă spun despre fiecare sector, dar nu vreau să monopolizez această discuţie. Şi românii trebuie să ştie că da, se poate, iar noi ştim ce avem de făcut pentru dezvoltarea şi modernizarea economiei în România, avem resursele necesare şi o vom face, asta este cel mai important lucru", a concluzionat ministrul Economiei.