Reacția lui Iohannis după ce PNL a pus pe liste un fost ministru ALDE în cazul căruia parlamentul a blocat ancheta DNA

„V-am promis că s-a cam terminat cu racolarea și s-a terminat. Nu au mai existat racolări, cooperări și ăsta este un fapt. Am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit când a fost nevoie. Mai departe, cu siguranță, veți putea să aflați de la PNL cum s-au făcut listele. Candidații sunt membri PNL”, a spus președintele. Senatul a votat împotriva începerii urmăririi penale a lui Viorel Ilie , acuzat în 2017 de DNA de trucarea unui concurs de angajare în minister.Potrivit procurorilor, ministrul pentru Relația cu Parlamentul era suspectat, alaturi de trei angajati ai institutiei, de "aranjarea" unui concurs pentru angajarea de functionari publici pe functii contractuale, astfel incat anumiti candidati agreati de conducerea ministerului sa ocupe functiile, in detrimentul altora.In acelasi dosar, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus urmarirea penala in cazul a trei angajati ai ministerului - Felicia Elena Pop, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul (MRP), Maria Alexandrescu, angajata in cadrul MRP, membra a comisiei de concurs si Mihai Cornel Zharia, angajat in cadrul MRP, membru al comisiei de concurs, tot pentru infractiunile de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.Viorel Ilie figurează pe poziția a doua pe lista PNL Bacău pentru Camera Deputaților.