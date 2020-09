Ce a apărut cu trei zile înainte de alegeri scris pe tabla de la autobaza STB Militari. Imaginea prezentată de Nicușor Dan: „Cum este posibil în 2020?”

„Acesta este un mesaj, care a fost sub diferite variante, transmis angajaților din STB de către Sindicatul STB. Acesta, exact așa cum este, pe o tablă, a fost scris azi, în autobaza STB din Militari. Vreau să fac două remarci. În primul rând, continuă campania de dezinformare și aș fi vrut să avem dezbaterea publică, tocmai, pentru a dezamorsa toate minciunile acestea. Se vorbește aici, din nou, despre tăierea subvenției - ,,fără subvenție,,. Nu am spus niciodată așa ceva, dimpotrivă, chiar ei sunt cei care nu au plătit subvenția și exact din cauza lipsei acestei subvenții, STB este în halul în care este astăzi. Dincolo de dezinformare, și am spus în campania aceasta, în campania aceasta este vorba și de transport public, si de trafic, și de căldură și apă caldă, și de poluare, în general, și de cât câștigă bucureștenii. În general, de lucruri care țin de calitatea vieții bucureștenilor, pe care noi știm să le facem și am venit cu proiecte, și ei nu știu să le facă, am prezentat rapoarte despre ce nu au știut să facă, adică aproape nimic. Am spus că această campanie este mai mult decât atât, este o campanie despre valori. Iată, acesta este cel mai elocvent exemplu. Cum adică - ,,nu vota cu creierul,,? Cum adică, în 2020, să vi cu mesajul ,,nu vota cu creierul,,. Adică să te întorci la 1990, când minerii spuneau și o parte din bucureșteni, din păcate, noi muncim, noi nu gândim. Cum este posibil în 2020? Mai mult de atât - ,,burta simte foamea,,. Adică un om este o burtă? La atât se reduce omul în 2020? La atât reduce această administrație bucureșteanul?”, a spus Nicușor Dan.