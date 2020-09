Nicușor Dan, plângere penală împotriva parlamentarilor PSD care l-au reclamat la DNA

Nicuşor Dan a anunțat că va face plângere penală pentru denunţ calomnios împotriva parlamentarilor PSD care l-au reclamat la DNA. "În ţara asta cine face plângere penală ştiind că minte este un infractor", a spus candidatul dreptei la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că i se pare "culmea tupeului" să-i dea lecţii despre corupţie PSD, partidul care l-a pus pe lista pentru CGMB pe Petre Roman, inculpat în dosarul Mineriadei pentru crime împotriva umanităţii, sau pe Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanţă pentru trafic de influenţă.

Parlamentarii PSD Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Căruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor, Şerban Nicolae au depus un denunţ la DNA împotriva lui Nicuşor Dan cu privire la săvârşirea faptelor de: şantaj, luare de mită, trafic de influenţă, fals în declaraţii, spălare de bani şi solicită începerea urmăririi penale şi trimiterea în judecată a acestuia.









Denunțul are legătură cu înregistrarea lansată luni în spațiul public de PSD, înregistrare în care Nicușor Dan discuta cu un consilier al primarului PSD al Sectorului 4 despre demolarea unui imobil în Parcul Orășelul Copiilor.

"În fapt, domnul Nicuşor Dan este deputat şi membru în Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Totodată, este vicepreşedinte şi fondator al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul în care a deţinut funcţia de preşedinte în trecut. Asociaţia Salvaţi Bucureştiul în care a fost membru, este iniţiatoare a numeroase demersuri în instanţă îndreptate împotriva autorităţilor statului, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a unor dezvoltatori imobiliari. În spatele acestor iniţiative aparent dezinteresate se află în realitate interesele financiare ale deputatului Nicuşor Dan, care blochează proiectele imobiliare ale mai multor investitori pentru ca ulterior să-şi retragă acţiunile, în schimbul unor sume de bani care intră în patrimoniul acestuia cu titlu de donaţie. Presiunile puse asupra investitorilor prin folosirea acestui mecanism pot fi dovedite prin urmărirea cererilor de renunţare la judecată sau la anumite capete de cerere şi a sumelor primite cu titlu de donaţie. Chiar din declaraţiile de avere ale acestuia reiese că a primit sume importante cu titlu de donaţie (ex. 100.000 lei; 76.000 lei) de la persoane fizice şi juridice”, se arată în denunţul făcut de parlamentarii PSD la DNA, potrivit documentului obţinut de News.ro.

Sursa citată menţionează şi înregistrarea audio între Nicuşor Dan şi Cristian Zărescu consilierul primarului Sectorului 4 despre ordinul de demolare a unei clădiri din „Orăşelul Copiilor” aparţinând omului de afaceri Mihai Mitrache, zis şi „Câine”.

"Mai mult, în spaţiul public a apărut o înregistrare audio în care făptuitorul intervine în favoarea unui anume Mihai Mitrache, astfel încât să nu fie demolată clădirea construită ilegal de acesta pe spaţiul verde al unui parc. În mod bizar, în acelaşi parc deţine un restaurant, preşedintele Asociaţiei Eco Civica, o asociaţie care susţine demersurile efectuate de Nicuşor Dan prin intermediul Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul împotriva dezvoltatorilor imobiliari (informaţii care au apărut în presă). Din înregistrarea audio reiese intenţia făptuitorului Nicuşor Dan de a determina reprezentanţii instituţiei publice să îndeplinească anumite acte care intră în îndatoririle lor de serviciu «pe speţa asta cu clădirea», în interesul direct şi imediat al lui Mihai Mitrache. Încercările acestuia de a influenţa decizia reprezentanţilor primăriei reiese în mod evident din exprimarea acestuia: «eu cred că el are dreptate», respectiv «v-am şi dat un răspuns scris, tocmai de asta am şi întârziat, ca să citesc din nou toate legile şi astea şi eu sunt convins că el are dreptate»”, mai precizează documentul citat de News.ro.

De asemenea, sursa menţionată precizează că interlocutorul, şi anume conslierul primarului Sectorului 4, confirmă traficul de influenţă comis de Nicuşor Dan.





O înregistrare cu o discuție între Cristian Zărescu, consilierul primarului PSD al sectorului 4, și Nicușor Dan pe tema demolării unui imobil din „Orășelul Copiilor” e ultima linie de atac a PSD împotriva candidatului susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei. Înregistrarea a fost făcută publică de creatoarea de modă Dana Budeanu, o susținătoare a Gabrielei Firea.





În discuția înregistrată este vorba despre demolarea unui restaurant din Parcul Orășelul Copiilor, deținut de Mihai Mitrache, caz în care Nicușor Dan l-a acuzat pe primarul Sectorului 4 că demolează ilegal construcția unde „funcționa un restaurant și locuința unei familii cu copii”, înainte ca instanța să se pronunțe definitiv. Candidatul dreptei, prin Asociația Salvați Bucureștiul, a depus chiar o cerere de intervenție în acest caz.





În înregistrare, despre care nicio parte nu a precizat dacă este completă sau nu, Nicușor Dan se aude spunând că Mitrache este „dispus la dialog” și că are „disponibilitatea de a-și retrage plângerile”. Cristian Zărescu, consilierul primarului sectorului 4, Daniel Băluță, insistă de patru ori că Primăria discută cu Mitrache, care „vinde droguri” și care „e acuzat de prostituție” pentru că Nicușor Dan „a garantat” pentru el. „Daca el vinde droguri sau face prostitutie, as incerca sa-l prind cu institutiile care se ocupa de asta. Dar strict pe speta asta, cu cladirea, eu cred ca el are dreptate”, răspunde Nicușor Dan. Mai mult, consilierul primarului PSD îl întreabă dacă s-a întâlnit cu Mitrache, Nicușor Dan răspunzând că s-a întâlnit cu el, cu soția și avocatul acestuia, cu care a fost la Avocatul Poporului.





Nicușor Dan a susținut, după publicarea înregistrării, că "mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea”.





El precizează că, fiind parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul” a încercat găsirea unei soluții amiabile.

”Am încercat să corectez un abuz pe care Primăria Sectorului 4 l-a făcut, care s-a dovedit de către instanţa de judecată. Deci, un cetăţean, un proprietar de construcţie cu autorizaţie din Sectorul 4 a fost demolat abuziv de către Primăria Sectorului 4. Înainte ca el să fie demolat, a venit la mine, m-am dus cu el la Avocatul Poporului, acesta nu a preluat acest caz. Nu ştiu de ce, nu am primit explicaţii de la ei. Am contactat Primăria Sectorului 4, l-am sunat direct pe primar, am vorbit, le-am spus atenţie, faceţi un mare abuz. Nu au făcut nici ei nimic, am mers în instanţă cu Asociaţia Salvaţi Bucureştiul de partea persoanei care a fost abuzată şi am avut câştig de cauză definitiv la Curtea de Apel Bucureşti”, spunea Nicuşor Dan.





Acesta afirma că, dacă Primăria Sectorului 4 a constatat că autorizaţia emisă în 2013 era nelegală, ar fi trebuit să se adresese instanţei, iar abia după pronunţarea acesteia ar fi trebuit demolată construcţia din parc.





Nicuşor Dan susţinea că nu a văzut toate documentele care au stat la baza autorizaţiei de construcţie, dar a văzut prima pagină în care se arată că s-a acordat autorizaţia de construcţie, construcţia fiind legală.





Întrebat dacă Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a primit vreodată vreo sponsorizare de la omul de afaceri Mihai Mitrache, Nicuşor Dan a negat, afirmând că niciodată nu s-au luat bani de la cei care pe care i-au reprezentat.