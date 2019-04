Viorica Dăncilă: Mai mulţi colegi au vrut restructurare, inclusiv Dragnea / Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului

„În CEX, mai mulţi colegi au vrut restructurare, inclusiv domnul Dragnea. Au insistat mai mulţi colegi pentru restructurare, dar asta arată că există democraţie în partid. Fiecare îşi spune punctul de vedere. Eu am avut propria mea opinie şi aceasta a fost să nu trecem Guvernul prin votul Parlamentului”, a spus Dăncilă.Chestionată de ce nu a dorit o restructurare a guvernului și a preferat remanierea, Dăncilă a respins temerea legată de pierderea majorității parlamentare, invocând în schimb faptul că nu dorește un guvern „Dăncilă 2” dar și declarațiile președintelui Klaus Iohannis.„Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum. Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate – dacă are sau nu ţinută”, a spus ea.Viorica Dăncilă a afirmat că, în ceea ce privește interimatele la Justiție, Fonduri Europene și Diaspora, a discutat cu Liviu Dragnea iar deciziile au fost luate „împreună”.Întrebată de Adevărui dacă PSD va trimite alte nominalizări pentru cele trei portofolii, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu ştiu, o să avem o discuţie în CEX legată de acest subiect”.„Pe acest subiect, eu am decis să urmăm calea normală, fără restructurare. O să mă mai gândesc în perioada sărbătorilor”, a continuat ea, precizând însă că este „puțin probabil” însă să se răzgândească.