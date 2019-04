Iordache: Ne vom întâlni joi cu Comisia de la Veneția să discutăm punctual pe legile justiției / Până intră Parlamentul în vacanţă, preşedintele va fi obligat să promulge modificările la Codurile penale

Întrebat dacă se așteaptă ca experții de la Veneția să critice modificările aduse Codului penal, Iordache a răspuns: „Criticile pe care le-a avut Comisia de la Veneția le-am explicat celor care au vrut să audă. Cine vrea să critice, poate să critice indiferent de argumentele aduse de noi. Legislația și deciziile CCR țin cont și de tratatele și de legislația internațională cât și de acele prevederi pe care cineva dorește să le critice. Cine e de bună credință le ia ca atare, cine nu e de bună credință atacă și contestă la infinit”.









El a adăugat că miercuri Camera Deputaților va adopta Codurile penale.









„Comisia de la Veneția se va întâlni cu noi joi la ora 11:00, până atunci reprezentanții Comisiei de la Veneția se vor întâlni cu reprezentanții Ministerului Justiției, CSM și așa mai departe. Comisia de la Veneția va veni punctual să discute pe legile justiției. Așa cum știți, pârâcioșii de serviciu, PNL și USR, au mers la Strasbourg și s-au plâns că nu știu ce s-a întâmplat. În aceste condiții Comisia de la Veneția a venit să vadă dacă OUG 90,92,7, prin modificările care s-au făcut s-au adus atingere la legile justiției. Vom avea un punct de vedere la această întâlnire, dar nu avea nicio legătură modificarea Codului penal cu discuția pe legile justiției cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. De aceea nu am amânat discuțiile”, a declarat Florin Iordache, în Parlament.Florin Iordache, care e preşedintele Comisiei speciale în domeniul Justiţiei, a mai declarat marţi că proiectele de modificare a Codurilor penale vor fi adoptate în şedinţa de miercuri a Camerei Deputaţilor, adăugând că o nouă sesizare la Curtea Constituţională va fi respinsă "de pe scaun", relatează Agerpres.Potrivit deputatului PSD, până intră Parlamentul în vacanţă, preşedintele va fi obligat să promulge aceste proiecte.„Vom avea mâine dezbaterile în Cameră şi cred că mâine la ora 12.00 va fi şi votul final, astfel încât să trimitem preşedintelui în cel mai scurt timp şi aceste două Coduri. Spun foarte clar: proiectele care vor fi înaintate preşedintelui sunt numai articolele declarate constituţionale, astfel încât cei care doresc să tergiverseze, fie că discutăm de reprezentanţii Opoziţiei, fie că discutăm chiar de preşedinte, o eventuală sesizare la Curtea Constituţională va fi respinsă de pe scaun, cum se spune. Adică, dacă nu am modificat niciun articol din cele care au fost declarate constituţionale... E un exerciţiu democratic pe care pot să-l înţeleg că nu-şi doresc intrarea în vigoare, dar eu vă spun şi să rămână pe bandă, până pleacă Parlamentul în vacanţă, indiferent cât va tergiversa preşedintele sau Opoziţia, aceste două coduri, cu articolele declarate constituţionale, va fi obligat preşedintele să le promulge", a afirmat Iordache, după şedinţa Comisiei speciale.El a reafirmat că Guvernul a întârziat nepermis de mult adoptarea acestor prevederi constituţionale din Codurile penale. „Din luna decembrie de când au apărut cele două decizii ale Curţii Constituţionale, Guvernul putea să adopte sau s-a dorit la un moment dat, a existat în spaţiul public la un moment dat şi domnul ministru Toader vă spunea şi ne spunea din săptămână în săptămână că va adopta una, două, trei prevederi. (...) Toate prevederile declarate constituţionale sunt cuprinse în aceste două proiecte de lege, deci nu se mai justifică adoptarea codurilor prin ordonanţă de urgenţă”, a subliniat Iordache.Potrivit acestuia, dacă preşedintele va trimite proiectele la reexaminare în Parlament, forul legislativ i le va trimite înapoi.„La începutul lunii iunie, pentru că nu sunt elemente de neconstituţionalitate, răspunsul de la Curte poate veni şi, în aceste condiţii, singura modalitate pe care o mai are preşedintele este de a solicita o reexaminare. La o reexaminare nu avem decât să le facem pachet şi să i le trimitem să le promulge”, a explicat Florin Iordache.