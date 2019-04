Modificările la codurile penale, pe repede înainte. ​Comisia Iordache are ședință marți, iar puterea vrea ca schimbările să fie votate miercuri de plen, dar are nevoie și de alte voturi

Ședința de marți a comisiei Iordache urmează să aibă loc începând cu ora 14.00.Decizia PSD a trece cât mai repede modificările dorite vine în contextul unei vizite în România a unei delegații a Comisiei de la Veneția care va discuta, săptămâna aceasta, cu reprezentanții autorităților române din domeniul Justiției despre modificarea legilor Justiției și intenția PSD-ALDE de modificare a codurilor penale.Senatul a adoptat săptămâna trecută modificările care au trecut de Curtea Constituțională, referitoare, printre altele, la reducerea termelor de prescripție, abrogarea infracțiunii de neglijență în serviciu și limitarea la un an a perioadei pentru denunț.Pentru a le trece mâine și de Camera Deputaților, puterea are nevoie și de alte voturi, în condițiile în care nu are majoritatea decât cu ajutorul parlamentarilor minorităților și UDMR.Opoziția a acuzat că toate modificările au fost făcute pentru a-l scăpa pe Liviu Dragnea de închisoare. Printre modificări se numără abrogarea unuia dintre articolele de lege în baza cărora a fost condamnat Dragnea în primă instanță, reducerea termenelor de prescripție și de denunț și abrogarea articolului privind neglijența în funcție.Comisia Iordache și-a reluat activitatea săptămâna trecută după ce dorința liderului PSD de a obține modificările dorite la legile justiției prin ordonanțe de urgență nu s-a concretizat.